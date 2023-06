Tutti i proverbi e modi di dire italiani e russi con cani e gatti

Senza gatti e cani le nostre vite sarebbero più tristi. E sicuramente le nostre lingue sarebbero più povere: sia in russo che in italiano, infatti, sono tantissimi i proverbi e i modi di dire che hanno come protagonisti i due animali domestici. Le espressioni figurate russe e italiane, però, solo in pochi casi coincidono, e spesso possono al contrario confondere chi studia queste due lingue…