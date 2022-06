Folli corse seduti dentro una bacinella e libri al rogo: i curiosi rituali dei neolaureati russi

Alla fine di giugno, gli studenti russi celebrano la chiusura dell’anno accademico. Oltre alle cerimonie tradizionali, come la consegna dei diplomi, le serate di festa con i compagni e i professori, in molte università vanno in scena modi davvero curiosi per salutare il periodo di studio.

1 / Una folle corsa dentro una bacinella

Aleksandr Utkin/Sputnik Aleksandr Utkin/Sputnik

Una delle tradizioni più “estreme” viene rispettata ogni anno all'Università tecnica statale “Bauman” di Mosca, dove i futuri ingegneri sono “costretti” a sedersi in un catino di latta, contenente i vecchi appunti delle lezioni: così messi, con birra alla mano, vengono trascinati giù per le scale o legati a un’auto in corsa. Devono macinare parecchi metri prima di poter “stappare” finalmente il sedere dalla bacinella: la bravata finisce solo quando il catino è ormai consumato per bene!

Stanca delle lamentele della gente, la polizia nel 2016 ha ufficialmente vietato questo tipo di “intrattenimento”... ma inutilmente, visto che la tradizione prosegue ancora adesso.

Anche i neolaureati dell'Università Federale degli Urali di Ekaterinburg seguono un rituale simile.

2 / Libri al rogo

Ilya Pitalev/TASS Ilya Pitalev/TASS

“Vicino ai dormitori, gli studenti di medicina fanno un grande falò dove bruciano gli appunti di latino, chirurgia, neurologia e altre terribili lezioni”, racconta Aleksandr Viljaev, laureato all'Università Statale di Medicina degli Urali di Ekaterinburg. Al Politecnico di Tomsk invece si bruciano direttamente i libri di studio.

3 / Pioggia di libri

Ufficio stampa Ufficio stampa

Altri studenti invece fanno “piovere” libri e appunti delle lezioni: succede all’Università siberiana statale di medicina di Tomsk, dove i ragazzi del primo anno fanno a pezzi i libri dei compagni neolaureati e li gettano dalle finestre. Questo rituale simboleggia in qualche modo il passaggio generazionale.

4 / Il camice da medico a brandelli

Gli studenti di medicina frequentano le lezioni in camice e, alla fine degli studi, seguono la tradizione di liberarsi simbolicamente della loro uniforme. All'Università Statale di Medicina di Volgograd, ad esempio, i laureati firmano i loro camici e poi li strappano, conservandone un pezzo come ricordo.

5 / Cerimonia in pantofole

All'Università di Innopolis, vicino a Kazan, il dormitorio è collegato all’edificio dove si tengono le lezioni e gli studenti possono recarsi alle lezioni letteralmente in pantofole! Qualche anno fa, gli studenti si sono presentati in pantofole alla cerimonia di consegna dei diplomi. Da lì, si è deciso di organizzare ogni anno una festa, intitolata “Pantofole dell’anno”, con la quale festeggiare la laurea. Inoltre, gli studenti vengono premiati con un calco della gamba del rettore “per gli eccezionali risultati non accademici”.

6 / Monumenti avvolti nelle bende

Sergej Pyatakov/Sputnik Sergej Pyatakov/Sputnik

Nikolaj Pirogov e Ivan Sechenov sono due leggendari medici russi, che hanno dato un enorme contributo allo sviluppo della medicina; a Mosca ci sono due monumenti dedicati a loro, che ogni anno vengono avvolti con bende (o carta igienica) da parte degli studenti di medicina.

7 / Monumenti vestiti con l’uniforme da marinaio

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

I diplomati della Scuola Navale “Frunze” di San Pietroburgo vestono il monumento al primo navigatore russo Ivan Kruzenshtern, che si trova sull'argine della Neva, con una camicia a righe bianche e blu, la mitica “telnyashka”. Ma questo non è l’unico monumento che viene vestito: la stessa sorte tocca all’Ercole Farnese nel Giardino di Alessandro, vicino all'Ammiragliato, e all'aquila sulla Colonna Chesmenskaya nella città di Pushkin.

