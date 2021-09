Che differenza c’è fra ТОЖЕ e ТАКЖЕ?

Uno studente di russo potrebbe scrivere decine di lamentele nel quaderno dei “Reclami e suggerimenti” della lingua russa. Per esempio: “Ma perché non indicate gli accenti sulle parole?”, oppure, “Possiamo per favore pronunciare la lettera ‘o’ nel modo in cui è scritta, invece di farla suonare come ‘a’ in alcune parole?”; o ancora: “Esigo che la lettera ‘Ё’ sia sempre scritta correttamente, con i puntini in cima!”, e, naturalmente, “Perché non possiamo semplicemente usare ‘ТОЖЕ’ e dimenticarci di ‘ТАКЖЕ’ per eliminare ogni confusione? Sono troppo simili!”.

ТОЖЕ e ТАКЖЕ hanno davvero molte cose in comune. Cerchiamo di capire quali sono le differenze guardando questi esempi:

1) Io faccio yoga e anche Mark fa yoga

2) Faccio yoga e inoltre corro ogni sera

La parola ТОЖЕ si usa quando la frase contiene due soggetti (S1 e S2) che compiono la stessa azione o mostrano caratteristiche simili tra loro. La parola ТАКЖЕ si usa quando diverse caratteristiche o azioni si applicano allo stesso soggetto (S1).

Entrambi gli esempi possono essere visualizzati nel modo seguente:

Nella maggior parte dei casi, ТОЖЕ può essere sostituito da ТАКЖЕ in quanto, nelle frasi con la struttura indicata nella Figura 1 a sinistra, sono sinonimi. Per esempio:

3) Domani la mamma chiamerà suo figlio, anche il papà lo farà / come farà anche il padre

Questo esempio ha ТОЖЕ che denota la stessa azione compiuta dai due soggetti, mentre ТАКЖЕ comunica un significato leggermente diverso: aggiunge un'ulteriore caratteristica al messaggio (la parte importante è che è la madre a chiamare, il fatto che lo faccia anche il padre è un ripensamento).

Ma fate attenzione qui: ТОЖЕ non può sostituire ТАКЖЕ nella Figura 2! Per esempio, quando elenchi tutte le lingue che parli, devi usare solo ТАКЖЕ:

4) Parlo inglese e francese. Parlo anche russo. E parlo anche tedesco.

Nell'esempio di cui sopra, ТАКЖЕ può essere facilmente sostituito dal sinonimo А ЕЩЁ all'inizio della frase, perché implica un'informazione aggiuntiva. A proposito della posizione: ТОЖЕ non è mai usato all'inizio di una frase, ma ТАКЖЕ ama essere collocato proprio lì (esempi 2, 4).

Entrambe le parole hanno poi una diversa intonazione nella frase. ТОЖЕ può facilmente implicare un'enfasi del tono - indica informazioni che già conosciamo -, mentre ТАКЖЕ rimane più “nell'ombra dell’intonazione”, per così dire. Ecco perché, nella vita quotidiana, sentiamo usare spesso ТОЖЕ:

5) - Я уже закончил тест!

- Я тоже.

- Ho finito il test!

- Anche io.

Avendo spiegato la differenza tra ТАКЖЕ e ТОЖЕ, speriamo che il quaderno dei “Reclami e suggerimenti” della lingua russa contenga una lamentela in meno!

