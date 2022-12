Istruzioni: come acquistare un’auto in Europa e importarla in modo legale in Russia

A fronte dei prezzi elevati delle autovetture straniere e della mancanza di un certo numero di modelli nella Federazione Russa, l’importazione personale di auto dall’estero è diventata un fenomeno rilevante. Tale acquisto richiede la preparazione di documenti aggiuntivi e il pagamento di dazi doganali. Ecco tutto quello che c’è da sapere per concludere l’operazione con successo, sia se si è russi, sia se si è cittadini stranieri che vivono in Russia

Il primo passo consiste nel determinare il tipo di auto che si vuole importare in Russia. Il più delle volte si tratta di auto con un valore inferiore a 50 mila euro e un’età compresa tra i tre e i cinque anni. Perché quelle più costose sono soggette a sanzioni, e per le auto più nuove o più vecchie lo sdoganamento è molto più caro.

Ci sono tre modi per acquistare un’auto di fabbricazione straniera all’estero:

Portare l’auto da soli fino in Russia; Ordinare la consegna dell’auto tramite una società (persona giuridica) di intermediazione; Ordinare la consegna dell’auto tramite una persona fisica che funga da intermediario.

Un’opzione abbastanza comune è quella di acquistare un’auto in Germania. Su un sito web tedesco (ad esempio, mobile.de) si sceglie un’auto da comprare. I dati di contatto del concessionario sono disponibili e l’acquisto viene effettuato tramite il concessionario. È necessario chiarire con il concessionario se l’auto è disponibile, le sue condizioni, se è disposto a venderla a un cittadino russo (se questo è il vostro caso), se restituirà l’Iva sulla vendita, e il metodo di pagamento. Allo stesso tempo, è necessario scoprire se il rivenditore fornirà le targhe di transito e preparerà i documenti doganali. In caso contrario, l’acquirente dovrà provvedere da solo o cercare un’azienda intermediaria sul posto.

Se tutto va bene, l’acquirente controlla le condizioni dell’auto, firma un contratto e lascia un deposito (1.000-5.000 euro). Questo può essere fatto autonomamente o con l’aiuto di amici o intermediari. Le ultime due opzioni richiedono una delega.

I documenti per l’attraversamento del confine

Il valico di frontiera a Torfjanovka, al confine con la Finlandia. Regione di Leningrado, Russia Petr Kovalev/TASS Petr Kovalev/TASS

Prima ancora che l’auto arrivi alla frontiera russa, è necessario recarsi all’ufficio della Dogana Centrale delle Accise in Russia nel luogo di residenza per ottenere il permesso di importare l’auto. Il processo di sdoganamento richiede molto tempo, quindi molti si rivolgono direttamente a un intermediario doganale. Il compenso per i loro servizi parte da 15 mila rubli (225 euro, al cambio di metà dicembre 2022).

All’ufficio della dogana vi verrà chiesto di comunicare la marca, l’anno di produzione, la cilindrata e altre informazioni sull’auto e sulla persona che la trasporterà. Sulla base di queste informazioni la dogana calcolerà il deposito cauzionale. È necessaria una copia del libretto di circolazione del veicolo (si può ottenere dal venditore via e-mail).

Dovrete inoltre redigere una dichiarazione della vostra intenzione di importare l’auto, chiedendo l’autorizzazione a pagare il deposito in contanti. La domanda deve indicare l’importo, il punto di importazione e l’impegno a far arrivare il veicolo entro un certo periodo di tempo. Con questa domanda è necessario pagare il deposito cauzionale.

È meglio cambiare e trasferire un po’ di denaro in più in una sola volta, poiché l’importo viene calcolato in euro, ma pagato in rubli al tasso di cambio della Banca Centrale il giorno del pagamento. Il saldo finale avviene quando l’acquirente porta l’auto alla dogana in Russia. È possibile pagare tramite bonifico bancario sulla base della ricevuta emessa o alla cassa dell’ufficio doganale con una commissione del 2%.

Per il pagamento i cittadini russi devono fornire i seguenti documenti:

Documento d’identità (passaporto interno)

INN (il codice fiscale russo)

Passaporto internazionale

I cittadini stranieri devono presentare i seguenti documenti:

Documento d’identità (passaporto)

Certificato di residenza o domicilio

Permesso di soggiorno (Vid na zhitelstvo) o visto

INN (codice fiscale russo) se se ne è in possesso

Patente di guida internazionale

Funzionari della dogana bielorussa controllano un'auto al valico internazionale "Urbany", al confine tra Bielorussia e Lettonia Viktor Tolochko/Sputnik Viktor Tolochko/Sputnik

Il deposito può essere pagato non solo dal futuro proprietario dell’auto, ma anche dal rappresentante/broker doganale. In questo caso è necessaria una procura notarile a nome del futuro proprietario dell’auto.

Come prova del deposito verrà rilasciata una ricevuta doganale con informazioni sul veicolo. Le stesse informazioni sono ripetute sul certificato di garanzia. Gli originali sono richiesti alla frontiera.

Dopo aver ricevuto la ricevuta doganale e il certificato di garanzia, potete ritirare l’auto dal concessionario e portarla in Russia. Se avete intenzione di pagare in contanti, dovete ricordare il limite di 10 mila dollari (o l’equivalente in un’altra valuta) di esportazione dalla Russia per persona. Le somme di denaro più consistenti devono essere dichiarate e comprovate da una dichiarazione di origine dei fondi, oppure dovete avere uno o più compagni di viaggio.

Il trasporto di un’auto attraverso il confine

Il valico di frontiera a Torfjanovka, al confine con la Finlandia. Regione di Leningrado, Russia Petr Kovalev/TASS Petr Kovalev/TASS

Il concessionario deve fornire i documenti dell’auto (è meglio chiedere subito 2 copie originali del contratto di vendita) e i documenti per la dogana. Se il venditore non la fornisce in anticipo, è necessario procurarsi anche la targa (con o senza sovrapprezzo).

Presso l’ufficio doganale locale, dovrete preparare una dichiarazione di uscita per il veicolo, i documenti del veicolo e un documento con codice a barre per il rimborso dell’Iva (M.R.N.; Movement Reference Number). Questo dovrebbe essere scansionato all’uscita dell’Ue. Dovreste verificare in anticipo con il venditore se intende rimborsare l’Iva (se si parla della Germania si chiama Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer; MwSt./USt.) e come può farlo nelle attuali circostanze.

Di solito le auto vengono importate in Russia attraverso la Bielorussia o i Paesi scandinavi. Si ritiene che sia più facile farlo attraverso la Finlandia.

Quando un automobilista entra in Russia in auto, c’è un limite di 50 kg di bagaglio in franchigia per persona. Al momento non è possibile introdurre euro in Russia.

Dopo aver attraversato il confine con la Russia, l’auto deve essere portata al posto di dogana del luogo di residenza all’ora indicata dalla dogana.

Compilazione dei documenti per il veicolo

Un agente della polizia stradale controlla i documenti di un conducente a Mosca Maria Devachina/Sputnik Maria Devachina/Sputnik

Quando l’auto arriva all’ufficio doganale del luogo di residenza, il proprietario dell’auto deve compilare la dichiarazione e allegare tutti i documenti necessari. Questo compito può essere svolto anche dal rappresentante doganale.

I documenti necessari:

Copie dei documenti dell’auto (contratto di vendita, assicurazione);

Ricevuta doganale e certificato di garanzia dato dall’ispettore (rilasciato al momento del pagamento del deposito);

Dichiarazione doganale del passeggero TD-6, in cui è indicata la vettura: marca, modello e numero VIN (numero di identificazione del veicolo, meglio noto come numero di telaio).

Se avete tutti questi documenti e la dichiarazione è compilata correttamente, lo sdoganamento richiede da uno a tre giorni. In alcuni casi, il funzionario doganale può richiedere una traduzione autenticata dei documenti.

Dopo che viene data la dichiarazione, l’auto viene portata dal posto di dogana al magazzino di temporanea custodia (indicato in russo con la sigla cirillica “СВХ”, che sta “Sklad vremennogo khranenija”). Presso il deposito doganale, il proprietario acquisisce un passaporto per veicoli (in sigla: ПТС; “Pasport transportnogo sredstva”) per l’auto. Poi l’auto deve essere immatricolata al ГИБДД (GIBDD; “Gosudarstvennaja inspektsija bezopasnosti dorozhnogo dvizhenija”; ossia “Ispettorato statale per la sicurezza stradale”) e si può finalmente partire.

Quanto costa lo sdoganamento in Russia

Targhe automobilistiche Evgenij Biyatov/Sputnik Evgenij Biyatov/Sputnik

Per stimare il costo dell’importazione di un’auto in Russia, oltre ai costi di consegna, ci sono 3 tasse da tenere in considerazione:

Tassa di sdoganamento (dipende dal costo dell’auto).

Tassa ecologica sul veicolo (dipende dall’anno di produzione dell’auto).

Dazio doganale (dipende dall’anno di fabbricazione, dal valore e dalla cilindrata del motore). Si tratta della voce di spesa più consistente.

Calcolate rapidamente il pagamento per l’importazione di un’auto straniera in Russia utilizzando il calcolatore online (ad esempio, qui). In media, bisogna prevedere circa 5.000 euro per le spese doganali sull’importazione di un’auto del valore di 15-20 mila euro con un’età compresa tra i tre e i cinque anni. Prima di effettuare il pagamento, è necessario controllare l’elenco delle possibili esenzioni, che varia spesso.

Al momento non è necessario installare il pulsante di emergenza ERA-GLONASS(ЭРА-ГЛОНАСС) sull’auto quando la si importa nella Federazione Russa (è un dispositivo simile all’eCall obbligatorio nelle auto vendute nella Ue dal 2018). Si tratta però di un’esenzione temporanea, valida fino al 1° febbraio 2023.

LEGGI ANCHE: Come sostituire la tua vecchia patente con una rilasciata in Russia: la guida passo per passo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale