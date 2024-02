Dieci romanticissimi film sovietici sull’amore che potete vedere online

1 / “Primavera in via Zarechnaja” (1956)

Feliks Mironer, Marlen Khutsiev/Odessa Film Studio, 1956 Feliks Mironer, Marlen Khutsiev/Odessa Film Studio, 1956

“Primavera in via Zarechnaja” (in russo: “Весна на Заречной улице”) è stato uno dei film sovietici più popolari degli anni Cinquanta, visto al cinema da oltre 30 milioni di persone. Fu percepito come un inno al nuovo stile di vita sovietico del Dopoguerra. Il melodramma romantico racconta di una giovane insegnante che viene inviata in una città industriale per istruire gli operai della fabbrica locale. Lì incontra un bel lavoratore stakanovista. Tuttavia, essendo entrambi persone orgogliose e indipendenti, non possono semplicemente mettersi insieme, ma lottano con sentimenti e relazioni complicate.

2 / “Quando volano le cicogne” (1957)

Mikhail Kalatozov/Mosfilm,1957 Mikhail Kalatozov/Mosfilm,1957

Una coppia di giovani innamorati pazzi l’uno dell’altra cammina tutta la notte per Mosca fino all’alba. Al mattino, si apprende che i nazisti hanno attaccato l’Urss e che la Seconda Guerra Mondiale è iniziata per il Paese. La donna rimane a Mosca, mentre il suo amato parte per il fronte…

“Quando volano le cicogne” (titolo originale russo: “Летят журавли”; ossia “Volano le gru”) è considerato uno dei film sovietici più romantici e, allo stesso tempo, più drammatici. E uno dei rari film sulla guerra che non contiene scene di guerra. Diretto da Mikhail Kalatozov, è stato l’unico film sovietico e russo a vincere il premio principale del Festival di Cannes, la Palma d’Oro.

3 / “Alye parusá” (1961)

Aleksandr Ptushko/Mosfilm, 1961 Aleksandr Ptushko/Mosfilm, 1961

“Alye parusá” (“Алые паруса”; ossia “Le vele scarlatte”) è una bellissima fiaba che meriterebbe di essere animata dalla Disney! È l’adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo d’avventura dello scrittore sovietico Aleksandr Grin. La figlia di un marinaio in pensione che vive in riva al mare (in una terra immaginaria) sembra essere un po’ strana agli occhi degli altri. Questo perché crede che un giorno un principe arriverà su una nave dalle vele scarlatte per portarla via, dopo aver ascoltato gli indovinelli di un vecchio mago. La storia alla fine dimostra, però, che i nostri desideri possono avverarsi!

4 / “Gusarskaja ballada” (1962)

Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1962 Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1962

“Gusarskaja ballada” (“Гусарская баллада”; ossia: “Ballata ussara”) è un grande musical sulla guerra del 1812, quando Napoleone invase la Russia. Una ragazza di 17 anni non vuole accettare di non poter difendere la sua patria solo perché donna e così si traveste da ussaro e parte per la guerra. Viene accettata in un reggimento di ussari senza che nessuno sospetti niente. Ma si innamora di un ussaro bello e coraggioso…

5 / “L’ironia del destino, oppure Buona sauna!” (1976)

Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1976 Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1976

Questo film (in russo: “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”) non può mancare per Capodanno e viene trasmesso in tv ogni 31 dicembre. Ma, nonostante l’intricata trama che si svolge la notte di Capodanno, è anche una commedia molto romantica. Uno scapolo di circa trent’anni che vive con la madre si ubriaca con gli amici in una banja. Per sbaglio lo fanno salire su un aereo diretto da Mosca a Leningrado. Poiché le periferie delle città sovietiche erano molto simili, trova la stessa via e lo stesso palazzone di dove vive lui e anche le chiavi corrispondono e può entrare nell’appartamento, senza accorgersi di aver sbagliato città. Ma cosa succede quando si presenta il vero proprietario (che si rivela essere una bella ragazza)?

6 / “Romanzo d’ufficio” (1977)

Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1977 Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1977

Un impiegato introverso sogna di fare carriera, ma non ottiene buoni risultati. Allora un vecchio amico gli consiglia di flirtare con il suo capo donna. Ha sempre pensato che fosse vecchia e brutta, ma improvvisamente si accorge che è molto più giovane e più bella… Come finirà questa storia d’amore sul posto di lavoro? “Romanzo d’ufficio” (in russo: “Служебный роман”) è una commedia davvero divertente!

7 / “Mosca non crede alle lacrime” (1980)

Vladimir Menshov/Mosfilm, 1980 Vladimir Menshov/Mosfilm, 1980

Questo film (in russo: “Москва слезам не верит”) vinse l’Oscar. Racconta di una giovane ragazza di provincia che va a Mosca e trova lavoro in una fabbrica. Sogna in grande e dopo essere rimasta incinta ed essere stata lasciata dal fidanzato, continua a lavorare duramente e a studiare, riuscendo ad avere successo nella professione e nel crescere da sola la figlia. Ma che ne sarà dell’amore?

8 / “Vam i ne snilos…” (1981)

Ilja Frez/Gorky Film Studio, 1981 Ilja Frez/Gorky Film Studio, 1981

“Vam i ne snilos…” (“Вам и не снилось…”; ossia “Voi non ve lo sognate neppure”) è un melodramma che racconta di una studentessa liceale di nome Katja, che inizia a frequentare un ragazzo di nome Roma nella nuova scuola in cui si è trasferita da poco. I compagni di classe si prendono gioco della loro relazione e i genitori sono contrari a questa passione giovanile e cercano di separarli. Ma niente può ostacolare il vero amore, giusto?

9 / “Vokzal dlja dvoikh” (1983)

Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1983 Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1983

Un pianista viaggia in treno attraverso l’Unione Sovietica. Durante una lunga sosta in una stazione di una piccola città, si reca in un ristorante per pranzare. Il cibo è pessimo e lui si rifiuta di pagare, ma la cameriera non lo lascia andare. Mentre discute con lei, il pianista perde il treno. Così, è costretto a rimanere alla stazione ferroviaria per due giorni, fino all’arrivo del treno successivo, e finisce per diventare molto amico di quella stessa cameriera… Il titolo “Vokzal dlja dvoikh” (“Вокзал для двоих”) si può tradurre “Stazione per due”.

10 / “Ljubov i golubi” (1985)

Vladimir Menshov/Mosfilm, 1985 Vladimir Menshov/Mosfilm, 1985

“Ljubov i golubi” (“Любовь и голуби”; ossia “L’amore e i colombi”) fu un successo al botteghino sovietico, ed è ancora oggi uno dei film più popolari tra i russi, tanto che le sue citazioni sono diventate da tempo dei modi di dire. Un uomo che vive in un piccolo villaggio è un grande sognatore. Spende molti soldi e tempo per i suoi colombi, mentre la moglie lo sgrida continuamente. Un giorno va in vacanza premio da solo e incontra un’interessante signora di città. Nasce una passione… Ma hanno davvero qualcosa in comune?

