“Pyjala”, la canzone del 2020 che sta spopolando su TikTok e sulle piattaforme musicali

Russia Beyond

Il brano del duo russo di hip-hop elettronico AIGEL, cantato in lingua tatara, ha scalato tutte le classifiche musicali mondiali, comprese quelle di Spotify e Apple music. Perché proprio adesso?

È quasi impossibile scorrere il feed di TikTok o di YouTube senza imbattersi in questa canzone. E se alcuni blogger la usano per creare l’atmosfera per video suggestivi e malinconici, altri sulle sue note preparano insalate… “Pyjala” (“Пыяла”) è diventata una vera e propria hit!

“Pyjala” è una canzone del 2020 del gruppo hip-hop elettronico AIGEL. Il duo è composto dalla poetessa Ajgel Gajsina, che scrive i testi delle canzoni, e dal musicista Ilja Baramija. Ajgel, di origini tatare, è originaria della città di Naberezhnye Chelny, nella Repubblica del Tatarstan.

Il duo “AIGEL” è formato da Ajgel Gajsina (1986-), poetessa tatara e autrice dei testi del gruppo, e Ilja Baramija (1973-) musicista e tecnico del suono. La loro riunione artistica risale al 2016 AIGEL

“Pyjala” è il loro brano più popolare e dà il titolo all’album omonimo. La canzone è cantata in lingua tatara. La parola “pyjala” si riferisce a una ciotola di ceramica tipica dell’Asia centrale e si può trovare tradotta nelle lingue occidentali come “piyāla”, “piola” o “piyola”. In tataro però a questa ciotola ci si riferisce più spesso con la parola “kasä”, mentre con “pyjala” si intende “vetro” e “frammenti di vetro”.

Secondo Ajgel, il testo della canzone racconta la storia di una ragazza che ha sperimentato il dolore e lo strazio per mano di una persona amata. L’ispirazione per la canzone è venuta da eventi reali della vita della cantante; nel 2015 il suo ragazzo è stato condannato a tre anni per un presunto tentato omicidio, un fatto che lei ritiene non sia mai avvenuto.

“Pyjala” è stata originariamente pubblicata nel 2020 e ha persino debuttato sul principale canale televisivo russo. Inizialmente era prevista per la colonna sonora della serie tv russa “Topi” (“Paludi”, “pantani”), ma alla fine non è stata inserita.

Il vero successo è arrivato nel 2023, quando la canzone è diventata la colonna sonora della serie “Slovo patsaná” sul mondo criminale giovanile negli anni Ottanta nel Tatarstan sovietico, la cui trama è ambientata a Kazan.

Fermo immagine dalla serie tv russa “Slovo Patsaná”, uscita a novembre 2023. La serie racconta il mondo della criminalità giovanile negli anni Ottanta Zhora Kryzhovnikov/Toomuch Production, 2023 Zhora Kryzhovnikov/Toomuch Production, 2023

LEGGI ANCHE: Tutto quello che c’è da sapere sulle bande giovanili in Urss e su “Slovo patsaná”

La serie tv è uscita nel novembre 2023 ed è diventata incredibilmente popolare in Russia. “Pyjala” viene spesso utilizzata per accompagnare i momenti più intensi della trama.

In men che non si dica la canzone ha raggiunto la vetta di tutte le classifiche e piattaforme musicali russe, tra cui Yandex Music e VK music, ed è diventata virale su Tiktok in Russia. Ben presto è entrata anche nella top list mondiale di Shazam, Apple Music e Spotify, ed è entrata nella TikTok Billboard Top 50.

LEGGI ANCHE: Una canzone russa del 2003 spopola su TikTok e si è piazzata ai vertici della Viral 50 di Spotify

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale