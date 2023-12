I tesori della chiesa scomparsa: cosa è rimasto di originale della Cattedrale di Cristo Salvatore?

Il 5 dicembre 1931, i vetri delle case tremarono: i bolscevichi avevano fatto saltare in aria la Cattedrale di Cristo Salvatore. Sembrava che le icone, le reliquie dei santi, i decori della chiesa fossero perduti per sempre. Eppure, qualcosa si è salvato ed è persino tornato nell’edificio ricostruito nel 2000

Paradossalmente, quello che è stato salvato è più vicino alla sua posizione storica di quello che generalmente si crede. Alcune cose sono addirittura ritornate al loro posto storico. Così è stato con i dipinti di Vasilij Vereshchagin “Ecce Homo”, “Cristo portacroce”, “Orazione nell’orto degli ulivi”, “Deposizione dalla croce”, “Crocifissione” e “Sepoltura di Gesù”.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Dimenticate da tutti, queste opere per anni rimasero nel deposito del Museo di storia delle religioni, aperto dai bolscevichi dentro la Cattedrale di Kazan di Leningrado (oggi, San Pietroburgo), sopravvivendo anche agli orrori dell’assedio nazista. Dopo il restauro, che restituì alle tele il loro splendore originale, i dipinti sono poi tornati sull’altare della cattedrale ricostruita.

Dominio pubblico Dominio pubblico

LEGGI ANCHE: La Cattedrale di Cristo Salvatore, tra maledizioni e rinascita

Degli affreschi e dipinti che decoravano la cattedrale originale non ci rimane molto, soltanto dei frammenti. È il caso del “Cenacolo” di Henryk Siemiradzki. Per questo lavoro, creato in sole due settimane, l’artista ricevette ben 16.000 rubli. I contemporanei consideravano il “Cenacolo” di Siemiradzki l’opera migliore creata per la cattedrale. Oggi i frammenti di questo capolavoro sono esposti al museo della cattedrale.

Dominio pubblico Dominio pubblico

LEGGI ANCHE: Ecco com’era l’enorme piscina all’aperto nel centro di Mosca che non esiste più

Dominio pubblico Dominio pubblico

I dipinti di Vasilij Surikov ebbero più fortuna. Il pittore stava per fare un viaggio in Italia, quando l’Accademia di belle arti gli propose di creare un ciclo di affreschi dedicato ai Concili ecumenici. Per il ciclo di quattro affreschi, che richiese due anni di lavoro, Surikov ricevette 10.000 rubli e l’Ordine di Sant’Anna di III classe. Oggi gli studi preparatori del ciclo si trovano al Museo Russo, mentre l’affresco del IV Concilio ecumenico è esposto al Museo di storia delle religioni.



LEGGI ANCHE: Il Palazzo dei Soviet: storia del più grande progetto irrealizzato dell’Urss

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale