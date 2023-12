Perché la Russia è chiamata “matushka” e rappresentata come una madre?

Nella cultura politica della Russia, la figura della “Madre Russia” è uno dei principali simboli di unità nazionale e una personificazione del Paese e del suo popolo. L’immagine è conosciuta bene anche all’estero.

Manifesto dei Bianchi con l‘immagine della Madre Russia che si libera dalle catene del bolscevismo e la scritta “Cristo è risorto” Dominio pubblico Dominio pubblico

La storia del simbolo risale a tempi antichissimi. L’immagine è direttamente legata a “Mat Zemljá” (Мать-Земля; “Madre Terra”), una delle più importanti divinità degli slavi, creatrice di tutti gli esseri e di tutte le piante.

Mat’ Syrá Zemljá, la Madre Terra della tradizione slava Dominio pubblico Dominio pubblico

Per centinaia d’anni, la sacra Madre Terra fu un elemento fondamentale della cultura russa. All’inizio del XVIII secolo, ai tempi di Pietro il Grande e della nascita dell’Impero russo, questa immagine fu coltivata nella letteratura, nell’arte e nell’architettura.

Personificazione scultorea della Russia, 1896 O. Riabov (CC BY-SA 3.0) O. Riabov (CC BY-SA 3.0)

Sui sigilli dello zar, la Madre Russia veniva raffigurata come una donna con una corona in testa e un mantello sulle spalle, che nelle mani teneva lo scettro e il globo crucigero (simboli del potere sovrano).

“La Russia in lacrime”, 1896 Dominio pubblico Dominio pubblico

L’immagine della Madre Russia (in russo: Матушка; “Mátushka”) è indivisibile da quella dello Царь-батюшка (“Tsar-bátjushka”), lo zar-padre (della nazione): attraverso l’incoronazione, lo zar stringeva un “matrimonio sacro” con il Paese, si assumeva il potere sovrano e con esso il diritto di parlare e agire a nome della Russia.

“Millenario della Russia”, monumento in bronzo eretto all’interno del Cremlino di Velikij Novgorod ne 1862 Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel periodo imperiale, la Madre Russia fu simbolo di unità non solo di russi, ucraini e bielorussi (gli slavi orientali di fede ortodossa), ma anche di tutte le altre etnie che componevano il vasto Impero.

Biglietto da 500 rubli del 1912 con l’immagine personificata della Russia Dominio pubblico Dominio pubblico

Con i suoi figli, la Madre Russia è buona, premurosa e giusta, mentre nei confronti dei nemici dello Stato, della fede ortodossa e dei popoli slavi è intransigente e spietata. La propaganda russa del periodo della guerra del 1877-1878 contro l’Impero ottomano, raffigurava la Madre Russia come una donna guerriera che difende con il suo scudo una donna serba e calpesta con il piede la mezzaluna turca.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Sui manifesti della Prima guerra mondiale, la Russia, l’Inghilterra e la Francia venivano raffigurate come Fede, Speranza e Carità – le tre figlie martiri di Santa Sofia. Con ciò si metteva in evidenza il fatto che dalla parte della Triplice Intesa la guerra era giusta: “È in nome di Dio che la Santa Russia sta facendo il suo cammino vittorioso”.

La Francia (a sinistra) la Russia (al centro) e l’Inghilterra (a destra) come personificazioni di Amore, Fede e Speranza, in un manifesto della Prima guerra mondiale Dominio pubblico Dominio pubblico

Durante la Guerra civile, cambiò l’atteggiamento di una parte della società nei confronti di Madre Russia. I bolscevichi cominciarono ad associare l’immagine all’arretratezza e alla natura reazionaria della Russia zarista. Nel Paese circolavano delle vignette in cui un’enorme donna dall’aspetto ripugnante veniva fustigata per “liberarla” dalla “stupidità” del passato.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Per gli oppositori del potere dei Soviet, i “Bianchi”, l’immagine della Madre Russia restava invece sacrale. Sul loro manifesto, intitolato “La vittima dell’Internazionale”, si vede una povera donna stremata, legata con le corde, che viene seviziata dai capi del bolscevismo.

Manifesto anticomunista in cui i bolscevichi stanno per sacrificare una Madre Russia già legata all’altare Dominio pubblico Dominio pubblico

Nell’Unione Sovietica, la Madre Russia finì nell’oblio per quasi due decenni. Tuttavia, alla fine degli anni Trenta, ricomparve, ma questa volta come Madre Patria (Родина-мать; “Ródina-mat”).

“Madre Russia“, dpinto del pittore Filipp Maljavin (1869-1940) Collezione privata Collezione privata

L’immagine della Madre Russia raggiunse l’apice della sua popolarità durante la Seconda guerra mondiale. In tutto il Paese c’erano manifesti in cui la Madre chiamava i cittadini a levarsi in difesa del paese. Dopo la guerra, a Volgograd, dove fu combattuta la Battaglia di Stalingrado, fu eretta la gigantesca (85 m) statua “La Madre Patria chiama!”.

“La madrepatria chiama!“, manifesto sovietico della Seconda guerra mondiale per la chiamata alle armi Dominio pubblico Dominio pubblico

Dopo la disgregazione dell’Urss nel 1991, la Russia entrò in una lunga crisi economica e politica, pertanto soltanto pochi rievocavano i concetti ideologici che in precedenza avevano avuto un’importanza fondamentale. Oggi però, quello della Madre Russia è tornato ad essere uno dei principali simboli dell’unità nazionale.

“La Madre Patria chiama!“ è una colossale statua allegorica, conosciuta anche come “Statua della Madre Russia”, posta sulla collina di Mamaev Kurgan a Volgograd (la ex Stalingrado) Anastasia Galyamicheva (CC BY-SA 4.0) Anastasia Galyamicheva (CC BY-SA 4.0)

