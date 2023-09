Aleksandr Zavalij, il pittore dei “gatti militari” famoso in tutto il mondo (FOTO)

Russia Beyond

Questo artista russo ha fuso due temi a lui cari, creando un’intera serie di dipinti che sono diventati virali come meme

Aleksandr Zavalij è un artista molto versatile. È nato il 27 gennaio 1955 nella città settentrionale di Vorkutá, poi la sua famiglia si è trasferita a sud, dove nel 1978 si è laureato presso la facoltà di arte e grafica dell’Università del Kuban, a Krasnodar.

Durante i suoi circa quarant’anni di carriera, Zavalij ha svolto qualsiasi lavoro: ha disegnato Lenin, manifesti di propaganda e graffiti nelle scuole, ha dipinto ritratti e illustrazioni di libri. È stato impiegato come scenarista in teatro e al cinema (ad esempio, nella serie televisiva “Apostol”) e ha persino creato diorami militari (e ha pubblicato il libro “L’arte del diorama”). Zavalij ha avuto mostre personali e i suoi dipinti di vario genere e su vari soggetti si trovano nei musei di Krasnodar, Kaliningrad e in collezioni private.

L’artista è diventato famoso per i suoi dipinti con… i gatti. I suoi eroi appaiono spesso in uniforme militare. Nella serie “Gatti epici” ci sono gatti marinai, gatti cosacchi, gatti esploratori. Ci sono anche gatti cosmonauti.

Le due grandi passioni dell’artista qui si sono riunite: la storia delle uniformi militari (lui stesso ha prestato servizio nell’esercito sovietico, di stanza nella Ddr) e, appunto, i gatti. Zavalij ha avuto per tutta la vita amici pelosi, che ha accolto e salvato. Oggi è proprietario di tre gatti.

“Ussaro”

“Gatto di mare”

“Truppa pelosa”

“Il gatto Timofej è un vero e proprio cavaliere”

“Vasilij Kapterkin”

“Un melo su Marte”

“Guardiano dei sogni”

“l gatto Begemot” (tratto dal romanzo di Mikhail Bulgakov “Il Maestro e Margherita”)

“Ricordi della Ddr”

“Selfie con un cosmonauta nero”

“Cantare a San Pietroburgo!”

“Lo zarevich Vasilij e il lupo grigio”



