I quindici gatti più fotogenici della Crimea (FOTO)

Russia Beyond

La fotografa Ekaterina Dmitrenko vive a Sebastopoli e scatta splendide immagini dei paesaggi locali. In molte, i protagonisti sono i gatti delle località turistiche: “in servizio” nei palazzi, “guardiani” di giardini e parchi e “aiutanti” dei pescatori

In servizio a Palazzo Vorontsov, Alupka. A lui va il titolo di gatto più nero.

Sogna il mare. O i gamberi. O la sua casa.

Cos’è la pesca senza un gatto? Chi altro può dirvi se sta andando bene o meno? E qui, sulla riva, sembra essersi riunito un intero consiglio di esperti.

Chi lavora, mangia. Oppure questo è un gatto. In generale, una cattura meritata.

“Ora il pescatore prenderà qualcosa, e io reciterò il mio caratteristico svenimento da fame”. Gatto sul molo Grafskaja di Sebastopoli.

“Saluti, amico mio. Cosa sei venuto a portare? Sicuramente un pezzo di pesce!”, così il gatto accoglie gli ospiti del Giardino Botanico Nikitskij di Jalta.

Cosa sta aspettando questa bella ragazza? Probabilmente il pranzo. Foto scattata nel giardino botanico di Jalta.

Come in Pushkin… “E giorno e notte il gatto scienziato cammina intorno alla catena”. Non si vede la catena, ma tutto il resto corrisponde. I suoi occhi sono così intelligenti. E tutto questo perché ha preso servizio presso il Giardino Botanico Nikitskij e comunica con gli scienziati.

Ogni gatto che si rispetti e viva sul Mar Nero dovrebbe avere il suo yacht personale. Questo micio ha posato a Balaklava.

Primavera in Crimea, sbocciano i primi gatti. E anche i fiori.

I tramonti estivi in Crimea sono i più romantici. Anche i gatti lo capiscono e si fermano per ammirare il mare alla sera.

“Ciao, mi stavi cercando per caso?”

Sento che sta per arrivare un pesce per cena. Gatto sul molo Grafskaja a Sebastopoli.

“Benvenuti!”. Cat Barmaley dal Nuovo Mondo.

Nei sogni del mare. Un gatto di Capo Fiolent.

LEGGI ANCHE: I dieci gatti russi più famosi di internet (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale