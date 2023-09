I dieci migliori film sovietici per ragazzi (VIDEO)

1 / “Korolevstvo krivych zerkal” (“Il regno degli specchi storti”) – “Королевство кривых зеркал” (1963)

Aleksandr Rou/Gorky Film Studio, 1963 Aleksandr Rou/Gorky Film Studio, 1963

Questa è la storia di Olja, bambina parecchio irriverente, che da casa sua, attraverso lo specchio, finisce in un mondo magico, dove incontra il suo alter ego: una bambina che si chiama Jalo). In questo mondo, tutti i nomi si pronunciano e si scrivono al contrario (in cirillico Olja e Jalo si scrivono: Оля - Яло). Il re si chiama Jagupop (l’inverso di Popugaj, cioè “pappagallo”), e i suoi due ministri più importanti si chiamano Abahz (inverso di “zhaba”; “rospo”) e Nuhsrok (inverso di “korshun”; “nibbio”). Olja e Jalo dovranno superare molte insidie per salvare il ragazzo di nome Gurd (inverso di “drug”; “amico”).

Tornata a casa dopo queste avventure, Olja dice a sua nonna che ora che si è vista con gli occhi altrui si comporterà bene.

2 / “Benvenuti ovvero vietato l’ingresso agli estranei” – “Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен…” (1964)

Elem Klimov/Mosfilm, 1964 Elem Klimov/Mosfilm, 1964

Una colonia per ragazzi in piena estate. Dynin, il direttore della colonia, si attiene scrupolosamente a tutte le regole, persino le più assurde, pertanto espelle il giovane pioniere Kostja che ha trasgredito il regolamento interno. Tuttavia, il ragazzo non torna a casa, ma continua a vivere segretamente in uno sgabuzzino sotto la tribuna e viene aiutato dagli amici. Il tutto avviene nel momento in cui viene preparato un grande concerto per la giornata dedicata all’incontro con i parenti…

Questa commedia del regista Elem Klimov fu duramente criticata dalla censura del regime in quanto troppo satirica (il film prendeva in giro persino la campagna per la diffusione del mais, iniziata dal segretario del partito Nikita Khrushchev). Eppure, a Khrushchev il film piacque moltissimo e fu lui stesso ad autorizzarne la distribuzione. Oggi è uno dei film più amati da tutti coloro che sono cresciuti in Urss ed è forse la commedia più divertente sulla vita dei ragazzi nelle colonie estive.

3 / “Мorozko” – “Mорозко”, 1965

Aleksandr Rou/Gorky Film Studio, 1965 Aleksandr Rou/Gorky Film Studio, 1965

Fiaba russa che per certi versi ricorda la storia di Cenerentola. La cattiva matrigna non ama Nastenka, la bella e buona figlia di suo marito, avuta dal primo matrimonio. Al tempo stesso, asseconda ogni capriccio di Marfusha, la figlia viziata della coppia, e vuole farla sposare con Ivan, il bel giovane, al quale, invece, piace Nastenka.

La matrigna dice al marito di portare Nastenka nella foresta e di lasciarla là, sperando che la ragazza muoia congelata. Nastenka però viene salvata da Morozko (Nonno Gelo) che, vagabondando nella foresta, si imbatte nella ragazza tremante e rimane stupito, quando alla sua domanda “Ma tu, ragazza, non hai freddo?”, Nastenka risponde timidamente: “No, assolutamente”.

Nel 1965, alla Mostra di Venezia, il film ha vinto il Leone d’oro nella categoria “Film per bambini” e un anno dopo è stato premiato anche in Urss come miglior film per bambini.

4 / “Il lupo del rock’n roll” – “Мама”, 1976

Elizabeth Boston/Mosfilm, 1976 Elizabeth Boston/Mosfilm, 1976

Questo film musicale è stato liberamente tratto dalla favola “Il lupo e i sette capretti”. Quando Mamma Capra esce per fare le compere, il Lupo ruba i suoi capretti e chiede un riscatto. Mamma Capra e il Lupo sono interpretati, rispettivamente, da Ljudmila Gurchenko e Mikhail Bojarskij.

Nel 1977, questa coproduzione franco-romeno-sovietica ha vinto la Coppa d’argento del Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi, a Venezia.

5 / “Prikljuchenija Buratino” (“Le avventure di Buratino”) – “Приключения Буратино”, 1976

Leonid Nechayev/Belarusfilm, 1975 Leonid Nechayev/Belarusfilm, 1975

Questo film musicale, diventato un vero cult, è la riduzione cinematografica del libro di Aleksej Tolstoj “Buratino e la chiavetta magica”, a sua volta ispirato al “Pinocchio” di Carlo Collodi. La differenza più importante tra il Pinocchio italiano e il Buratino russo sta forse nel fatto che a quest’ultimo, a ogni bugia, il naso non cresce.

Nel cast ci sono stelle del cinema sovietico come Vladimir Basov, Rolan Bykov e Rina Zeljonaja. Le musiche sono di Aleksej Rybnikov.

6 / “Prikljuchenija Elektronika” (“Le avventure di Elektronik”) – “Приключения Электроника” (1979)

Konstantin Bromberg/Gosteleradio, 1979 Konstantin Bromberg/Gosteleradio, 1979

In Urss, il professor Gromov crea un robot dotato di intelligenza artificiale e gli dà il nome di Elektronik. Il robot sembra un ragazzo normale, frequenta la scuola, dove dimostra delle conoscenze incredibili e impara tutto in un attimo. Col tempo, Elektronik comincia a provare dei sentimenti e stringe amicizia con altri ragazzi, ma a un certo punto viene rapido da una banda di criminali che lo vogliono usare per i loro scopi.

Questo film musicale è diventato un vero cult, e la sua colonna sonora è tuttora popolare. Una delle canzoni più note è “Krylatye kacheli” (“L’altalena alata”) del compositore Evgenij Krylatov, con testo del poeta Jurij Entin.

7 / “Skazka stranstvij” (“Racconto dei viaggi”) – “Сказка странствий”, 1982

Aleksandr Mitta/Mosfilm, 1982 Aleksandr Mitta/Mosfilm, 1982

In un regno immaginario, c’era una volta un ragazzo di nome Maj, dotato della capacità di trovare l’oro. Tuttavia, ogni volta che usava questa sua dote, la testa cominciava a fargli male, per cui sua sorella Marta gli proibì di cercare l’oro e i due vivevano in miseria. Un giorno Maj viene rapito dal malvagio Gorgon che vuole sfruttare l’incredibile dote del ragazzo per arricchirsi. Allora, la coraggiosa Marta si mette in viaggio per ritrovare suo fratello. Alla fine lo trova, ma le sue peregrinazioni durano ben 10 anni.

Questo film del regista Aleksandr Mitta, realizzato in coproduzione con Cecoslovacchia e Romania, nel quale si fondono gli elementi di favola classica e fantasy, contiene anche una forte componente filosofica, pertanto viene spesso considerato come film per adulti.

8 / “Prikljuchenija Petrova i Vasechkina, obyknovennye i neverojatnye” (“Le avventure di Petrov e Vasechkin, ordinarie e incredibili”) – “Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные”, 1983

Vladimir Alenikov/Odessa film studio, 1983 Vladimir Alenikov/Odessa film studio, 1983

Due amici – il coraggioso Petja Vasechkin e il timido Vasja Petrov – sono entrambi innamorati di Masha Startseva, loro compagna di classe. Ciascuno dei due cerca di dimostrare alla ragazza i propri talenti e spesso lo fa a scapito dell’altro.

“Petrov e Vasechkin” è diventato uno dei film più amati da tutti i giovani Pionieri dell’Urss. Pieno di musica e canzoni, il film contiene molte scene che coinvolgono attori non professionisti. Il sequel (“Le vacanze di Petrov e Vasechkin, ordinarie e incredibili”; “Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные”) è uscito nel 1984.

9 / “Meri Poppins, do svidanija” (“Arrivederci, Mary Poppins”) – “Мэри Поппинс, до свидания” (1983)

Leonid Kvinikhidze/Gosteleradio, 1983 Leonid Kvinikhidze/Gosteleradio, 1983

È il musical che ha reso famosa nell’Urss la scrittrice P. L. Travers. Mary Poppins è una tata severa ma giusta, che sa comunicare con gli uccellini e riesce benissimo a educare i bambini che la guardano con ammirazione.

L’attrice Natalja Andrejchenko (Mary Poppins) canta con la voce di Tatjana Voronina. Le canzoni del film hanno avuto un grandissimo successo. La più famosa è “Veter peremen” (“Il vento dei cambiamenti”).

10 / “Gostja iz budushchego” (“Ospiti dal futuro”) – “Гостья из будущего” (1984)

Pavel Arsenov/Gorky Film Studio, 1984 Pavel Arsenov/Gorky Film Studio, 1984

Lo scolaro Kolya Gerasymov, per caso, viene teleportato nel futuro. Passeggiando per le strade di Mosca, incontra la bellissima Alisa Seleznyova, figlia di uno scienziato.

Questa serie TV in 5 episodi è stata tratta dal libro dello scrittore Kir Bulychev “Cent’anni più avanti” (“Sto let tomu vperyod”). La serie è stata trasmessa per la prima volta in un periodo di vacanze scolastiche e ha subito avuto un grandissimo successo. Tutto il paese si è innamorato di Alisa Seleznuova, la protagonista, mentre la canzone “Prekrasnoe dalyoko, ne bud ko mne zhestoko!” (O bella lontananza, non sii crudele con me) è tuttora ai vertici delle preferenze di molte persone.

