Ecco tutte le Barbie ispirate alla Russia (FOTO)

In Russia le Barbie sono sempre state percepite come una parte essenziale della cultura occidentale. Ma gli stessi creatori di queste bambole hanno di tanto in tanto dato loro anche una caratterizzazione russa

Esce il 20 luglio 2023 in Italia il film di Greta Gerwig “Barbie”, con l’attrice australiana Margot Robbie nei panni della celebre bambola e Ryan Gosling in quelli di Ken. Quali sono state negli anni le Barbie russe?

“Russian Barbie”, 1989

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

La prima Barbie “russa” in assoluto è stata lanciata nel 1989 tra le altre bambole della collezione “Dolls of the World”. La Barbie russa era rappresentata come una bionda con un lungo cappotto rosa con ricami dorati e un grande cappello di pelliccia per proteggersi dal freddo inverno russo.

“Russian Barbie”, 1997

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Una seconda bambola fu commercializzata nel 1997 e anch’essa faceva parte di una collezione dedicata a diversi Paesi. Questa volta, l’origine di Barbie si manifestava molto più chiaramente con un kokoshnik, una tunica rossa ricamata e il Cremlino di Mosca sullo sfondo.

“Princess of Imperial Russia Barbie”, 2004

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Nel 2004 è arrivata una Barbie più regale. Rappresenta una Granduchessa, figlia dello zar e della zarina. In altre parole, si tratta di una principessa russa, e si può notare un elegante kokoshnik al posto della corona.

“Russian Barbie”, 2009

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Questa bambola ha un aspetto meno tradizionale ed è più simile alla prima Barbie russa: è piuttosto neutra, ma riconoscibile come “russa” grazie ancora una volta a un grande cappello di pelliccia, uno scaldamano e le ciocche dorate.

Le Barbie di Robert Best, 2011

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Il designer Robert Best ha creato un’intera collezione di bambole russe, tra cui un “Ken” di nome “Nikolaо”, vestito con un’uniforme militare di epoca imperiale. Tutte le bambole femminili sono vestite con abiti tradizionali russi, ma non li replicano completamente. La bambola “Mila” ha un fazzoletto in testa e matrioske impresse sulla gonna.

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Il look di “Ekaterina” è decorato con pelliccia. L’abito di “Darya” è simile agli abiti formali della corte, mentre “Verushka” indossa un colbacco nero.

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Barbie/Mattel Barbie/Mattel

Barbie/Mattel Barbie/Mattel



