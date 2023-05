Eugenia Kuzmina, chi è l’attrice e comica russa moglie del presidente di Miramax Films (FOTO)

Un ruolo in “The Gentlemen” di Guy Ritchie, passerelle per Yves Saint Laurent e Tom Ford, e un ruolo da standup comedian. Questa la biografia di successo della figlia di un fisico nucleare sovietico che lavorò in prima linea per liquidare la tragedia di Chernobyl

Fra le star del cinema internazionale che hanno sfilato sul tappeto rosso della 76ª edizione del Festival di Cannes (16-27 maggio 2023) c’era anche Eugenia (Evgenija) Kuzminá (con indosso unfavoloso abito di Vivienna Lorikeet), attrice e modella americana di origini russe, e moglie del produttore cinematografico Bill Block, presidente di Miramax Films. Gli utenti della rete hanno notato la sua somiglianza con la giovane Kim Basinger, pertanto abbiamo deciso di parlarne più in dettaglio.

Pascal Le Segretain/Getty Images Pascal Le Segretain/Getty Images

Eugenia Kuzmina è nata a Mosca nel 1981 (secondo altri fonti nel 1987). È figlia di Igor Kuzmin, fisico nucleare che ha partecipato alla liquidazione delle conseguenze dell’incidente nucleare di Chernobyl (era il braccio destro di Valerij Legasov, membro della commissione d’indagine governativa), e di una madre casalinga. Da ragazza Eugenia era appassionata di pattinaggio, pensava addirittura di diventare pattinatrice professionale, ma le sue doti naturali non potevano passare inosservate.

PATRICK MCMULLAN/Patrick McMullan via Getty Images PATRICK MCMULLAN/Patrick McMullan via Getty Images

A 13 anni la ragazza viene scoperta dallo stilista russo Vjacheslav Zajtsev (1938-2023). A quel punto inizia la sua carriera di modella. Partecipa a varie sfilate, compare in spot pubblicitari della R.C. Cola, degli M&Ms, della Cioccolata Oktjabr, e in alcuni show della televisione russa, in particolare, “Pole Chudes” (“Campo dei miracoli”, analogo russo de “La ruota della fortuna”) e “Eralash”, cinerivista umoristica per ragazzi.

Andrew H. Walker/Getty Images Andrew H. Walker/Getty Images

Poco dopo viene scritturata per un film con Chuck Norris, ma non riesce a uscire dal Paese per andare negli Usa. Il permesso le venne negato a causa di suo padre, fisico nucleare che era a conoscenza di segreti di Stato.

Kevin Winter/Getty Images Kevin Winter/Getty Images

Il divieto verrà poi tolto dopo la morte di suo padre, avvenuta nel 2003. All’età di 15 anni viene notata invece da un agente di Parigi, accetta l’offerta e si reca in Francia, cominciando la sua carriera da capogiro.

Rochelle Brodin/Getty Images for De Re Gallery Rochelle Brodin/Getty Images for De Re Gallery

A Parigi partecipa a un casting di Yves Saint Laurent e viene selezionata. Sfila in compagnia di Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Carla Bruni.

Rochelle Brodin/Getty Images for De Re Gallery Rochelle Brodin/Getty Images for De Re Gallery

Sfila per Mugler, insieme a Gisele Bündchen e Ivanka Trump. Prada, Gap, Dior, Cartier, Hermes, Armani, Loreal e altri le offrono dei contratti.

Frazer Harrison/Getty Images Frazer Harrison/Getty Images

All’età di 21 anni Eugenia conosce il produttore cinematografico Bill Block, allora cinquantacinquenne. “Me l’ha presenato Katie Ford. Mi è sembrato un uomo affascinante, un vero intellettuale del cinema. Mi ha fatto la corte con molta pazienza. È venuto alle Hawaii, dove stavamo girando un film. Per tutti era come un papà, ci portava a pranzo”, ha raccontato l’attrice in un’intervista al “Daily Mail”.

Eamonn M. McCormack/Getty Images Eamonn M. McCormack/Getty Images

Scoppia l’amore e la coppia si trasferisce a Hollywood. Sette anni dopo i due si sono sposati. Con le nozze Eugenia ha preso il cognome Parker Block.

Amy Sussman/Getty Images Amy Sussman/Getty Images

La coppia ha tre figli. Quando Eugenia era incinta per la prima volta, aveva appena firmato un contratto con Ford Models. Per la modella ciò significa normalmente la fine della carriera o, come minimo, una lunga pausa. Lei, però, ha visto delle nuove prospettive.

Andreas Rentz/Getty Images Andreas Rentz/Getty Images

Nel 2017, quando Block si salito a capo di Miramax, fondata da Harvey Weinstein, in diverse occasioni ha spalleggiato la moglie. Sebbene, finora, Eugenia abbia interpretato soprattutto personaggi di secondo piano, già vanta la partecipazione a “Spy City”, “Bad Moms – Mamme molto cattive”, nonché a “The Gentlemen” e a “Operation Fortune” di Guy Ritchie. A proposito di Kim Basinger. Con lei non c’è soltanto una somiglianza fisica. Quando la Basinger cominciava la sua carriera, Bill Block è stato suo produttore.

Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

In parallelo, Eugenia Kuzmina si esibisce anche come standup comedian in The Comedy Store, Laugh Factory, Improv, Flappers, e ha già fatto una tournée negli Usa. Nel 2022 ha lanciato un proprio show, “Models of Comedy”, nel quale è affiancata da altre modelle.

Jon Kopaloff/Getty Images Jon Kopaloff/Getty Images

Eugenia ricorda spesso un episodio curioso che riguarda sua madre. La donna si è trasferita in America per stare insieme alla figlia. Tuttavia, era assolutamente estranea al mondo hollywoodiano. Una volta per poco non ha colpito Jason Statham. “Jason è uno dei migliori amici di mio marito. Insieme si occupano di beni immobili, ed è un nostro vicino. Una volta, quando da poco avevo partorito, è venuto da noi, quando mio marito non era in casa. C’era poca luce e mia madre, che non conosce nessuno ad Hollywood, ha pensato: chi è questo uomo, perché entra senza preavviso? Allora ha afferrato non ricordo che cosa per dargli una botta. Ho dovuto spiegarle che non era un bandito”, racconta Eugenia.



