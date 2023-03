Quindici canzoni d’amore sovietiche che dovete conoscere (VIDEO)

Ecco una selezione nostalgica per una serata romantica. Le persone in Urss si incontravano, si innamoravano e si sposavano ascoltando questa musica

1 / “Ah, eta devushka” (“Ah, questa ragazza”) – dal film “Ja vstretil devushku” (“Ho incontrato una ragazza”), 1957

Una favola orientale del palcoscenico sovietico. Questa canzone fu scritta per un film della Repubblica Socialista Sovietica Tagika, ma finì per essere più conosciuta del film stesso. I più famosi interpreti furono due azeri: la versione del film è di Rauf Atakishiev, ma poi la interpretò a lungo Rashid Bejbulov.

2 / “Ognej tak mnogo zolotykh…” (“Ci sono così tante luci dorate…”) – dal film “Delo bylo v Penkove” (“È successo a Penkovo”), 1957

Una canzone sull’amore per un uomo sposato, che una ragazza fa del suo meglio per nascondere. Ma lui sembra capire tutto. Una delle più tristi canzoni d’amore interpretate nei film sovietici. Nella pellicola è interpretata da Ljudmila Zykina ed Ekaterina Semjomkina.

3 / “A u nas vo dvore est devchonka odna” (“E da noi nel cortile c’era una ragazza”),1962

Una canzone molto romantica e amata nell’Urss che parla di una ragazza che sembra non avere nulla di speciale, ma di cui un ragazzo è terribilmente innamorato. Fu cantata per la prima volta da Iosif Kobzon.

4 / “Koroleva krasoty” (“La regina della bellezza”), (1965)

Muslim Magomaev è stato uno dei più grandi cantanti degli anni Sessanta e Settanta. Aveva milioni di fan in tutta l’Unione Sovietica. La sua canzone su una ragazza bellissima che fa innamorare tutti gli uomini fu un vero successo.

5 / “Pomogi mne” (“Aiutami”) – dal film “Crociera di lusso per un matto”, 1968

Una femme fatale canta di come LUI abbia risvegliato il “vulcano delle passioni” in LEI… Il ritmo del tango e la voce di Aida Vedisheva sono ben impresse nella memoria dei cittadini dell’ex Unione Sovietica da oltre mezzo secolo, così come la divertente scena del film di Leonid Gajdaj in cui la canzone risuona.

6 / “Luch solntsa zolotogo” (“Un raggio del sole dorato”) – dal cartone animato “I musicanti di Brema”, 1969

Questa serenata del Trovatore si sente in un cartone animato basato sulle fiabe dei fratelli Grimm ed è stata molto amata dal pubblico sovietico. La canzone, dedicata alla principessa, parla degli ostacoli in amore (ma, naturalmente, sono tutti superabili). A cantarla è Muslim Magomaev.

7 / “Svadba” (“Il matrimonio”), 1971

Altro successo di Muslim Magomaev, questa canzone su un matrimonio, dove si canta e si balla, è stata scritta negli anni dell’Unione Sovietica, ma l’atmosfera è tale da far venire voglia di salire su una vecchia trojka russa e sfrecciare verso il tramonto.

8 / “Allo, Allo, Aljona” (“Pronto, pronto, Aljona”), 1976

Sapete che coraggio ci vuole per un teenager per chiamare al telefono una ragazza che gli piace? Immaginate che quando finalmente fa il suo numero… lei è già uscita con un altro. Successo di Igor Ivanov.

9 / “Kogda tsveli sady” (“Quando i giardini erano in fiore”), 1977

Le canzoni cantate da Anna German diventavano sempre immediatamente popolari tra i cittadini sovietici.Questa parla di una ragazza che ha creduto al suo fidanzato, ma invano. La canzone è triste, incredibilmente toccante.

10 / “Ljudi vstrechajutsja” (“Le persone si frequentano”), 1979

A volte è spiacevole quando è primavera, tutti si conoscono, si innamorano e tu sei solo. Ma tutto cambia quando vedi LEI in un vagone del treno e non riesci a dimenticarla. Ecco di cosa parla questa canzone, cantata negli Anni Settanta dal popolare gruppo “Vesjolye rebjata” (“Ragazzi allegri”).

11 / “Ljubov nastala” (“L’amore è arrivato”), 1979

Qualunque cosa accada sul pianeta, l’amore ti raggiungerà... Basta ascoltare la voce profonda e forte di questa fragile ragazza kazaka, Rosa Rymbaeva, per innamorarsi!

12 / “Ja ne umeju tantsevat” (“Io non so ballare”), 1981

È una splendida canzone di un giovane che impara a ballare davanti allo specchio per invitare una ragazza in discoteca. È una delle canzoni più famose di Tynis Mjagi (Tõnis Mägi) della SSR estone, artista della Repubblica Socialista Sovietica Estone.

13 / “Ja tebja nikogda ne zabudu” (“Io non ti dimenticherò mai”) – dall’opera rock “Giunone e Avos”, 1981

“Giunone e Avos” (in russo: “Juno e Avos”) è la più famosa opera rock sovietica. È la storia d’amore di un navigatore russo e della figlia del comandante di San Francisco, un fatto dell’inizio del XIX secolo.

Per la prima volta lo spettacolo è stato messo in scena nel 1981 al Teatro Lenkom di Mosca, dove l’opera viene tuttora rappresentata. In più di quarant’anni sono cambiati gli attori e alcune scene. Ma l’opera non ha perso la sua popolarità.

14 / “Ja gotov tselovat pesok” (“Sono pronto a baciare la sabbia”), 1987

La canzone si basa su un testo poetico pubblicato negli anni Sessanta. I versi sono stati rivendicati da vari autori e sono diventati celebri nel 1987, quando un giovane interprete, Vladimir Markin, li ha cantati nel programma “Utrennjaja pochta” (“Posta mattutina”).

15 / “Polovinka” (“La metà”), 1988

Larisa Dolina ha iniziato come cantante jazz, ma è stata la musica pop a renderla incredibilmente famosa negli anni sovietici. La canzone “Polovinka” è ancora trasmessa dalle radio.

LEGGI ANCHE: Cento canzoni sovietiche che ogni russo conosce e ama (VIDEO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale