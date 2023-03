Cento canzoni sovietiche che ogni russo conosce e ama (VIDEO)

Russia Beyond

Anni Venti

1 / “Dorogoj dlinnoju” (ossia: “La lunga strada”) – Aleksandr Vertinskij

Anni Trenta

2 / “Vesjolij veter” (“Il vento allegro") – dal film “I figli del capitano Grant” (1936)

3 / “Zhil otvazhnij kapitan” (“Viveva un capitano coraggioso”) – dal film “I figli del capitano Grant” (1936)

4 / “Katjusha” – Valentina Batischeva (una delle prime versioni)

5 / “Ljubimyj gorod” (“La città amata”) – Mark Bernes

6 / “Marsh vesjolikh rebyat” (“La marcia dei ragazzi allegri”) dal film “Tutto il mondo ride” – Leonid Utesov (1934)

Anni Quaranta

7 / “Smugljanka” (“Ragazza dal volto olivastro”) – Coro dell’Armata rossa (una delle prime versioni)

8 / “Pervim delom samoleti” – (“La prima cosa sono gli aeroplani”) dal film “Nebesnij tikhohod” (1945)

9 / “Chornaja noch” (“Buia è la notte”) – Mark Bernes

10 / “Shalandy polnye kefali” (“Chiatte cariche di cefali”) – Mark Bernes

11 / “Svjaschennaja vojná” (“La sacra guerra”) – Coro dell’Armata rossa

Anni Cinquanta

12 / “Pjat minut” (“Cinque minuti”) – Ljudmila Gurchenko, dal film “La notte di Carnevale” (1956)

13 / “Marsh montazhnikov” – (“La marcia dei montatori”), dal film “Vysota” (1957)

14 / “Kogdá vesná pridjot ne znaju…” (“Non so quando verrà la primavera…”) – dal film “Primavera in via Zarechnaja” (1956)

15 / “Podmoskovnye vecherá” (“Serate di Mosca”) – Vladimir Troshin (una delle prime versioni)

16 / “Arija mistera Iks” (“L’aria di Mr.X) – dal film “Mister Iks” (1958)

17 / “Landyshí” (“I mughetti”) – Galina Velikanova

Anni Sessanta

18 / “Pust vsegdá budet solntse” (“Che ci sia sempre il sole”) – Tamara Miansarova

19 / “Nash sosed” (“Il nostro vicino”) – Edita Piekha

20 / “Pesnja pro zajtsev” (“Canzone sulle lepri”) – dal film “Crociera di lusso per un matto” (1969)

21 / “Ostrov nevezenija” (“L’isola della sfortuna”) – dal film “Crociera di lusso per un matto” (1969)

22 / “Staryj kljon” (“Vecchio acero”) – dal film “Devchata” (“Le ragazze”) (1962)

23 / “Khoroshije devchata” (“Brave ragazze”) – dal film “Devchata” (“Le ragazze”) (1962)

24 / “Postoj, parovoz” (“Fermati, locomotiva”) – dal film “Operazione Y e altre avventure di Shurik” (1965)

25 / “Techjot reka Volga” (“Scorre il fiume Volga”) – Ljudmila Zykina

26 / “Pesenka razbojnikov” (“La canzoncina dei briganti”) – dal cartone animato “I musicanti di Brema”

27 / “Luchshij gorod Zemlì” (“La migliore città della Terra”) – Muslim Magomaev

28 / “A ja idú, shagaju po Moskvé” (“E io vado, passeggio per Mosca”) – dal film “A zonzo per Mosca” (1964)

29 / “Poslednjaja elektrichka” (“Ultimo treno”) – Vladimir Makarov (una delle prime versioni)

30 / “Ja oche rad, ved ja, nakonets, vozvrashchajus domoj” (“Sono molto felice, perché sto finalmente ritornando a casa”) aka “Mr. Trololo” – Eduard Khil

31 / “Moskovskie okna” (“Le finestre di Mosca”) – Leonid Utjosov

32 / “Gospozhá Udacha” (“Signora fortuna”) – dal film “Il bianco sole del deserto” (1969)

33 / “Bolshoj Karetnij” – Vladimir Visotskij

34 / “Pesenka a Medvedjakh” (“Canzoncina sugli orsi”) – dal film “Una vergine da rubare”

Anni Settanta

35 / “Lesnoj olen” (“Renna del bosco”) – Aida Vedisheva

36 / “Arlekino” (“Arlecchino”) – Alla Pugachjova

37 / “Proshaj” (“Addio”) – Lev Leshenko

38 / “Den pobedy” (“Il giorno della vittoria”) – Lev Leshenko

39 / “I vnov prodolzhaetsja boj” (“E la battaglia continua”) – Bolshoj Detskij khor (Grande Coro dell’infanzia)

40 / “Esli u vas net tjoti” (“Se non hai una zia”) – dal film “L’ironia del destino, oppure Buona sauna!” (1975)

41 / “Ja sprosil u jasenja” (“Ho chiesto al frassino”) – dal film “L’ironia del destino, oppure Buona sauna!” (1975)

42 / “Ja tebé, konechno, verju” (“Io, certo, ti credo”) – dal film “Bolshoe kosmicheskoe puteshestvie” (ossia: “Un grande viaggio spaziale”) (1975)

43 / “Pesnja mushketerov” (“La canzone dei moschettieri”) – dal film “D’Artagnan e i tre moschettieri” (1979)

44 / “Desjatyj Nash desantnyj bataljon” (“Il nostro decimo battaglione da sbarco”) aka “Ci serve la vittoria” – dal film “Belorusskij vokzal” (“Stazione Bielorussia”) (1979)

45 / “Vsjó, chto v zhizni” (“Tutto ciò che ho nella vita mia”) – Samotsvety (1976)

46 / “Moj adres Sovetskij Sojuz” (“Il mio indirizzo è l’Unione Sovietica”) – Samotsvety

47 / “Chunga-changa” – dal cartone animato “Katerok” (“Vaporetto”)

48 / “Goluboj vagon” (“Il vagone azzurro”) – dal cartone animato “Starukha Shapokljak” (1974)

49 / “U prirody net plokhoj pogody” (“In natura non c’è il cattivo tempo”) - dal film “Sluzhebnyj roman” (“Romanzo d’ufficio”) (1977)

50 / “Krilatije Kacheli” (“Altalene alate”) – dal film “Le avventure di Elektronik” (1979)

51 / “Mgnovenija” (“Istanti”) – dalla miniserie TV “Diciassette momenti di primavera” (1973)

52 / “Odná snezhinka eshchjó ne sneg” (“Un fiocco di neve non è ancora neve”) – Nina Brodskaja

53 / “Schastje, vdrug, v tishine…” (“La felicità, all’improvviso, in silenzio…”) – dal film “Ivan Vasiljevich cambia mestiere” (1973)

54 / “Nadezhda, moj kompass zemnoj” (“Speranza, mia bussola terrena”) – Anna German

55 / “Ekho ljubví” (“L’eco dell’amore”) – Anna German

56 / “Vologda” – Pesnjari

57 / “Utrennjaja gimnastika” (“Ginnastica mattutina”) – Vladimir Vysotskij

58 / “Kak zdorovo” /“Izgib gitary zheltoj” (“Che bello”/ “La curva della chitarra gialla”) – Oleg Mitjaev

59 / “Kak molody my byli” (“Come eravamo giovani”) – Aleksandr Gradskij

60 / “Poslednjaja poema” (“L’ultimo poema”) – Irina Otieva

61 / “Kto vinovat?” (“Di chi è la colpa?”) – Voskresenje

62 / “Prosnis i poj” (“Svegliati e canta”) – Larisa Mondrus

Anni Ottanta

63 / “Pozadí, krutoj povorot” (“Alle spalle, una svolta netta”) – Anna Veski

64 / “Aleksandra” – dal film “Mosca non crede alle lacrime” (1980)

65 / “Zamykaja krug” (“Chiudendo il cerchio”) – Chris Kelmi e altre pop star

66 / “Do svidanja, Moskvá” (“Arrivederci, Mosca”) – Lev Leshenko, Tatiana Antsiferova

67 / “Etot mir priduman ne nami” (“Questo mondo non lo abbiamo inventato noi”) – Alla Pugacheva

68 / “Komarovo” – Igor Sklyar

69 / “Million alykh roz” (“Un milione di rose scarlatte”) – Alla Pugachjova

70 / “Leningradskij Rock and roll” – Bravo

71 / “Zhjoltye botinki” (“Scarponi gialli”) – Bravo

72 / “Mojá ljubov na pjatom etazhé” (“Il mio amore al quinto piano”) – Sekret

73 / “Za tekh, sto v more” (“Per quelli che sono in mare”) – “Mashina vremeni” e Sofia Rotaru

74 / “Travá u doma” (“L’erba di casa”) – Zemljane

75 / “Ja khochú bit s toboj” (“Voglio stare con te”) – “Nautilus Pompilius”

76 / “Pachka sigaret” (“Un pacchetto di sigarette”) – “Kinó”

77 / “Zvezdá po imeni solntse” (“Una stella di nome sole”) – “Kino”

78 / “Veter peremen” (“Il vento dei cambiamenti”) – dal film “Mary Poppins”

79 / “Zil da byl bradobrej” (“C’era una volta un barbiere”) – dal film “Mary Poppins”

80 / “Pekrasnoe daljoko” (“Il bel Paese lontano”) – dal film “Gostja iz budushchego” (“Ospiti dal futuro”) (1980)

81 / “Snezhinka” (“Fiocco di neve”) – dal film “Charodei” (1982)

82 / “Gorod zolotoj” (“Città d’oro”) – Akvarium, dal film “Assa” (1987)

83 / “Muzyka nas svjazala” (“La musica ci ha uniti”) – “Mirazh”

84 / “Zurbagan” – dal film “Vyshe radugi” (“Sopra l’arcobaleno”) (1986)

85 / “Luná luná” (“Luna luna”) – Sofia Rotaru

86 / “Tolko etogo malo” (“Solo questo è poco”) – Sofia Rotaru

87 / “Buket” (“Bouquet”) – Aleksandr Barykin

88 / “Vesná” (“La primavera”) – Anna German

89 / “Margarita” – Valerij Leontjev

90 / “Chistije Prudy” – Igor Talkov

91 / “Zeljonye glazá” (“Occhi verdi”) – Igor Sarukhanov

92 / “Giulia” – A-Studio

93 / “Zelenoglazoe taksí” (“Il taxi dagli occhi verdi”) – Mikhail Bojarskij

94 / “Vernissage” – Valerij Leontiev e Lajma Vajkule

95 / “Pozvoní mne, pozvoní” (“Chiamami, chiamami”) – dal film “Karnaval” (1982)

Anni Novanta

96 / “London, goodbye” – Kar-man

97 / “American boy” – Kombinatsija

98 / “Zhjoltye tjulpany” (“Tulipani gialli”) – Natasha Koroljova

99 / “Letnij dozhd” (“Pioggia estiva”) – Igor Talkov

100 / “Khutorjanka” (“Ragazza di villaggio”) – Sofia Rotaru

