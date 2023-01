Le “femme fatale” più affascinanti del cinema sovietico

I personaggi femminili più popolari nel cinema sovietico erano donne volitive e indipendenti: lavoratrici di successo, donne in carriera, intellettuali, partigiane impavide ed eroine di guerra. Da un lato, queste immagini hanno contribuito a innalzare il livello della percezione delle donne sovietiche; dall'altro, le loro rappresentazioni riflettevano vividamente la realtà dell'epoca. Con gli adattamenti cinematografici dei classici russi e mondiali, si sono viste anche eroine sofisticate: nobildonne, aristocratiche e di sangue blu. Ecco chi erano.

Irina Alfjorova

Irina Alfjorova, 1979 V.Murashko/Sputnik V.Murashko/Sputnik

Irina Alfjorova, all’epoca studentessa al quarto anno dell'Istituto di Teatro, è diventata famosa in tutto il mondo dopo essere apparsa in un adattamento televisivo del romanzo di Aleksej Tolstoj "La via dei tormenti" (1977), ambientato prima, durante e dopo la Rivoluzione del 1917. Nei panni di una toccante Darja Bulavina, la ventiseienne Alfjorova conquista lo spettatore con mitezza e dignità.

Irina Alfjorova nel film "Campane d'autunno", 1979 TASS TASS

Nel 1978 ha recitato nel film "Campane d'autunno", basato su "Il racconto della zarevna morta" di Aleksandr Pushkin, e nel 1982 nel film "Vasilij Buslaev", dove ha interpretato il ruolo di una giovane principessa.

"D'Artagnan e i tre moschettieri" Georgij Jungvald-Khilkevich, Comitato di Stato dell'URSS per le trasmissioni televisive e radiofoniche, 1979 Georgij Jungvald-Khilkevich, Comitato di Stato dell'URSS per le trasmissioni televisive e radiofoniche, 1979

Ha poi ottenuto un grande successo vestendo i panni di Constance Bonacieux, damigella d'onore della regina francese Anna d'Austria, nel film "D'Artagnan e i tre moschettieri" (1978). Grazie all’interpretazione della Alfjorova, Constance diventa l'incarnazione della tenerezza e della femminilità.

Margarita Terekhova

"The Dog in the Manger" Jan Fried, Lenfilm 1977 Jan Fried, Lenfilm 1977

L'attrice, che in Russia viene spesso paragonata a Meryl Streep, era considerata una superstar nell'URSS degli anni Settanta e Ottanta. Ha ottenuto una grande popolarità grazie agli adattamenti cinematografici di alcuni classici mondiali.

"Pia Marta" Jan Fried, Lenfilm, 1980 Jan Fried, Lenfilm, 1980

Nel film tratto dalla commedia di Lope de Vega, "The dog in the manger" (1977), Terekhova ha interpretato il ruolo dell'orgogliosa contessa Diana, innamorata del suo segretario.

"D'Artagnan e i tre moschettieri" Georgij Jungvald-Khilkevich, Comitato di Stato dell'URSS per le trasmissioni televisive e radiofoniche, 1979 Georgij Jungvald-Khilkevich, Comitato di Stato dell'URSS per le trasmissioni televisive e radiofoniche, 1979

Nel 1978, Terekhova è apparsa nel ruolo di Milady nel film musicale "D'Artagnan e i tre moschettieri". Nell'immagine di Milady, l'attrice ha conquistato la fama di femme fatale dello schermo sovietico.

Tatiana Samoilova

"Anna Karenina" Aleksandr Zarkhi, Mosfilm, 1967 Aleksandr Zarkhi, Mosfilm, 1967

Il romanzo “Anna Karenina” di Lev Tolstoj è stato trasposto al cinema più di trenta volte. Tatiana Samoilova, 33 anni, è diventata una delle interpreti più brillanti di questo personaggio.

"Anna Karenina" Aleksandr Zarkhi, Mosfilm, 1967 Aleksandr Zarkhi, Mosfilm, 1967

Nel film l'attrice ha saputo ricreare sapientemente l’immagine di una donna dell'alta società, e nel corso della pellicola la Samoilova riesce a togliere strato dopo strato lo “smalto” della nobildonna elegante e piena di dignità che perde la sua reputazione mettendo a nudo una natura frenetica e amorosa.

"Anna Karenina" Aleksandr Zarkhi, Mosfilm, 1967 Aleksandr Zarkhi, Mosfilm, 1967

La fredda bellezza della Karenina - il suo pallore aristocratico, lo sguardo altero, la gravità delle sue espressioni - contrasta con la tenerezza e la sensualità dell'eroina, interpretata da Tatiana Samoilova. Questa è forse una delle letture più riuscite dell'iconica eroina di Tolstoj.

Natalia Trubnikova

"31 June" Leonid Kvinikidze, Mosfilm, 1978 Leonid Kvinikidze, Mosfilm, 1978

La principessa Melicent del musical fantasy “31 June” (1978) è stata interpretata dalla ballerina 23enne Natalia Trubnikova.

Questa parte è stata l’unico ruolo importante nella carriera cinematografica dell’artista, che è riuscita a interpretarla con commovente genuinità.

"31 June" Leonid Kvinikidze, Mosfilm, 1978 Leonid Kvinikidze, Mosfilm, 1978

“Il musical è apparso solo una volta sulla TV sovietica - ha raccontato Trubnikova in un’intervista -. E fu messo da parte dopo che il ballerino del Bolshoj Aleksandr Godunov, che interpretava uno dei ruoli principali, chiese asilo politico negli Stati Uniti. Ma oggi, quando viene riproposto, suscita ancora molta commozione. Una volta un matematico canadese mi ha addirittura confessato di aver iniziato a interessarsi di transizioni temporali proprio dopo aver visto la storia di Melicent”.

"31 June" Leonid Kvinikidze, Mosfilm, 1978 Leonid Kvinikidze, Mosfilm, 1978

Tatiana Ljutaeva

Il talento e la bellezza della Ljutaeva sono emersi con forza già nel suo primo ruolo cinematografico. Nel 1987, a 22 anni, l'attrice ha interpretato la contessa Anastasia Jaguzhinskaja nella miniserie storico-avventurosa "Vivat, gardemariny!", che raccontava intrighi e cospirazioni alla corte dell'imperatrice Elizaveta Petrovna (XVIII secolo).

"Vivat, gardemariny!" Svetlana Druzhinina, Mosfilm, 1987 Svetlana Druzhinina, Mosfilm, 1987

"Vivat, gardemariny!" Svetlana Druzhinina, Mosfilm, 1987 Svetlana Druzhinina, Mosfilm, 1987

Per tutta la durata del film l’attrice riesce a sedurre il pubblico, reincarnando la bellezza puritana e al contempo determinata della protagonista. I tratti delicati del viso e il portamento regale, accentuati dal costume storico, dall'acconciatura e dai gioielli, fanno sì che Ljutaeva riesca a interpretare con precisione l'immagine dell’affascinante aristocratica.

"Vivat, gardemariny!" Svetlana Druzhinina, Mosfilm, 1987 Svetlana Druzhinina, Mosfilm, 1987

Anna Samokhina

Il film “Tsarskaja okhota” (La caccia allo zar, 1990) racconta la storia della principessa Elisabetta Tarakanova, che si definisce figlia illegittima dell'imperatrice Elisabetta Petrovna.

“Tsarskaja okhota” Vitalij Melnikov, Excelsior Film-TV, 1990 Vitalij Melnikov, Excelsior Film-TV, 1990

Anna Samokhina riesce a ricreare l'immagine di una donna indifesa, piena di amore e devozione, che viene ingannata: la classica "damigella in pericolo", vittima del suo salvatore che si rivela essere un carnefice.

“Tsarskaja okhota” Vitalij Melnikov, Excelsior Film-TV, 1990 Vitalij Melnikov, Excelsior Film-TV, 1990

Il film comprende delle scene di nudo che erano, per gli standard del cinema sovietico - e secondo l'opinione di una vecchia generazione di spettatori - eccessive. Questo ha assicurato a Samokhina lo status di sex symbol del cinema russo dei primi anni Novanta.

“Tsarskaja okhota” Vitalij Melnikov, Excelsior Film-TV, 1990 Vitalij Melnikov, Excelsior Film-TV, 1990

LEGGI ANCHE: I sette film sovietici e russi che hanno vinto più premi in giro per il mondo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale