Chi è Ivan lo Scemo, il buffone fortunato delle fiabe russe

Questo personaggio ci insegna che non è necessario essere un eroe coraggioso per ottenere grandi cose nella vita. La gentilezza e l'ingegno sono doti che, nelle credenze popolari, premiano anche gli stolti

Nel folklore russo esiste un intero corpus di racconti su un uomo incredibilmente sciocco, chiamato Ivan lo Scemo, che compie azioni incredibili per la loro assurdità e stupidità. Nonostante ciò, riesce sempre a farla franca: ha una fortuna sfacciata, che lo porta a guadagnare un’enorme ricchezza e a sposare una principessa! Ma perché gli scrittori russi hanno fatto di un uomo così sciocco un eroe, e qual è la morale di queste favole?

Cosa c'è di speciale in Ivan lo Scemo

Ivan è uno dei nomi russi più popolari. Affonda le sue origini nel nome ebraico Yōḥānān (che probabilmente è uno dei nomi di Dio: Yahweh o Jehovah). Il parente più prossimo di questo nome in inglese è John (e Jean in francese; Giovanni in italiano). L'antica forma slava della Chiesa era Ioann.

Una scena tratta dal film "Ivan Tsarevich e il lupo grigio" (2011) Vladimir Toropchin/Melnitsa Animation Studio, CTB Vladimir Toropchin/Melnitsa Animation Studio, CTB

In russo, il diminutivo di Ivan è Vanja. E “Sciocco (Stolto)” è la traduzione della parola russa “durak”. Quindi, in diversi racconti, questo personaggio può essere chiamato anche Vanka-durak o Ivanushka-durachok, che è una versione molto morbida e gentile del soprannome.

Ivan dal film "Vasilisa la bella", (1939) Aleksandr Rou/Soyuzdetfilm Aleksandr Rou/Soyuzdetfilm

Ivan lo stolto è di solito un giovane contadino, figlio di genitori poveri e anziani (e, spesso, il terzo figlio della famiglia). Di solito, fa cose assolutamente stupide e manda all'aria ogni progetto. I genitori lo mandano a comprare del cibo, ma lui, tornando a casa, regala tutto, dando da mangiare agli uccellini o addirittura alla sua stessa ombra, per esempio. Oppure gli viene chiesto di comprare un tavolo, ma nonostante lo porti a casa, decide che il tavolo ha quattro zampe proprio come un cavallo e può tornare a casa da solo (e lascia il tavolo sulla strada)...

Esistono svariati racconti che descrivono la follia di Ivan, il quale, nonostante la sua stupidità, riesce in tutte le sue imprese. Mentre i due fratelli maggiori agiscono seguendo la ragione, Ivan, basandosi sul proprio intuito, prende spesso decisioni non convenzionali e contrarie al buon senso. Inoltre, non si sottrae a strani consigli provenienti dall'esterno e crede in leggende e credenze mitiche su mondi magici.

Viktor Vasnetsov. Sivko-burko, 1926 Dominio pubblico Dominio pubblico

Per esempio, nel racconto popolare intitolato “Sivko-Burko”, Ivan scopre un cavallo magico di nome Sivko-Burko, che può aiutare in qualsiasi cosa. I due fratelli maggiori ridono di questa leggenda, ma Ivan ci crede e funziona davvero. Con l'aiuto del cavallo magico, riesce a portare a termine una sfida difficile e, di conseguenza, a sposare una principessa!

Perché trasformare un eroe in uno sciocco?

I racconti popolari di solito riflettono il carattere nazionale. Ivan lo Scemo è un eroe nazionale, un uomo semplice e ingenuo che non aveva nulla ma ha ottenuto tutto. È quasi la definizione del sogno russo. Essere di bassa estrazione sociale, non avere la possibilità di raggiungere grandi traguardi (e in realtà nemmeno provarci), ma aspettare che un potere magico ci aiuti...

Ivan lo Scemo si affida solitamente al fenomeno russo dell'avos (ne abbiamo parlato qui), un concetto diffuso nella vita popolare e legato alla speranza di poter avere successo senza fare nulla per ottenerlo. Si tratta di una speranza e una fiducia riposta nell’aiuto di Dio e delle forze soprannaturali. La gente aveva bisogno di credere nei racconti, anche se non è molto realistico credere in creature magiche e principi capaci di grandi imprese.

L'attore Oleg Dahl nei panni di Ivan nel film "Come Ivanushka lo scemo viaggiò in cerca di meraviglie" (1977) Nadezhda Kosheverova/Lenfilm studio Nadezhda Kosheverova/Lenfilm studio

Sorprendentemente, i racconti popolari russi furono ben accolti dalle autorità sovietiche: secondo la definizione del leader rivoluzionario Vladimir Lenin, una fiaba popolare, una fiaba magica, esprime principalmente “le aspirazioni e le aspettative del popolo”. E così personaggi immeritatamente oppressi (come Cenerentola), provenienti dai livelli più bassi della società, divennero i nuovi eroi. Provate a pensare: un contadino ingenuo che raggiunge il suo obiettivo, mentre un uomo colto e ricco viene lasciato indietro… è la trama perfetta per la propaganda sovietica!

Ai tempi dell'URSS sono stati prodotti molti film e cartoni animati con protagonista Ivan lo Scemo, ad esempio “Come Ivanushka lo Scemo viaggiava in cerca di meraviglie”, “Vasilisa la bella”, “Il cavallo gobbo” e altri.

Il fratello minore

Come già detto, Ivan è il terzo figlio della famiglia e si contrappone ai suoi fratelli maggiori, che sono giovani e intelligenti. Di solito vivono già una vita propria e sono i principali antagonisti di Ivan. Si infastidiscono incredibilmente per la sua stupidità, lo picchiano, ma poi diventano gelosi della sua fortuna e si arrabbiano con lui. In alcuni racconti, cercano addirittura di ucciderlo per prendere i suoi tesori, ma vengono ingannati.

Una scena tratta dal film d'animazione "Su Ivan lo Scemo" (2004) Mikhail Aldashin/Pilot studio Mikhail Aldashin/Pilot studio

In realtà, questa trama riflette le circostanze reali dei figli più giovani dei contadini. Di solito i fratelli maggiori lasciano la casa dei genitori e ne costruiscono una propria, mentre il più giovane rimane con i genitori (di solito già anziani) e li aiuta.

“Il motivo della persecuzione immeritata subita dall'eroe riflette il processo di decadenza del sistema comunitario primitivo, l'ordine patriarcale - scrive lo studioso di folklore Eleazar Meletinski nel suo libro “L'eroe del racconto magico” -. Rappresenta la disintegrazione della grande famiglia, ad esempio sotto forma di tradimento da parte dei fratelli maggiori che tradiscono i minori”.

La tradizione del "Santo stolto" nella cultura russa

Ivan ha uno strano rapporto con le forze magiche e, essendo di mentalità aperta, è l'unico a comunicare con l'altro mondo. Se cerchiamo dei paralleli nella vita reale, esisteva un fenomeno russo chiamato “il santo stolto”. Di solito si trattava di monaci erranti che conducevano uno stile di vita molto ascetico, camminavano a piedi nudi e indossavano abiti a brandelli. La loro “stoltezza per Cristo” era voluta, si comportavano come se fossero dei pazzi, il che permetteva loro di dire ad alta voce tutta l'amara verità che nessun altro osava esprimere. Questi folli erano considerati “beati” e quasi santi (e persino gli zar potevano ascoltarli percependo le loro parole come profezie). Quindi, nella tradizione della Chiesa ortodossa russa, era comunemente accettato essere indulgenti con gli sciocchi, aiutarli, nutrirli e vestirli.

Qual è la differenza tra Ivan lo Scemo e Ivan Tsarevich?

“L'eroe di una fiaba magica russa è il più giovane dei tre fratelli, sia come Ivan lo Scemo, il figlio del contadino, sia come Ivan Tsarevich (nelle fiabe di tipo epico-eroico)”, afferma Meletinski.

Così, oltre a Ivan lo Scemo, nelle fiabe russe c'era anche un altro famoso Ivan: Ivan Tsarevich (figlio dello zar). Nonostante abbia lo stesso nome e la stessa funzione, è un personaggio diverso, un giovane forte, coraggioso e bello che di solito intraprende un viaggio lungo e complicato per salvare una principessa dalle forze del male (come Koschej l'Immortale). Ivan Tsarevich può cavalcare un lupo, catturare il magico uccello di fuoco… e tutti gli animali lo aiutano nelle sue difficili sfide. Infine, l'eroe conquista il cuore della bella principessa che ha salvato.

Victor Vasnetsov. Ivan Tsarevich sul lupo grigio (1889) Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Sebbene Ivan Tsarevich sia un principe, figlio dello zar, di solito è un ragazzo gentile e integro (essendo stato cresciuto senza diritti al trono). Anche solo per questo motivo, sembra che Ivan lo Scemo sia più vicino alla gente comune russa. “Vanka-durak” è diventato un soprannome molto comune per indicare un contadino maschio, un uomo molto ingenuo e poco istruito, ma un vero uomo, sincero e che crede in Dio e nella magia.

