Nadezhda Batoeva, la nuova prima ballerina del Teatro Mariinskij (FOTO)

Nata nella lontana città siberiana di Neryungri, nella Repubblica della Jakutia, Nadezhda Batoeva non aveva in mente di diventare una ballerina. La danza è entrata nella sua vita per caso.

Nadezhda Batoeva Aleksandr Neff / Teatro Mariinskij Aleksandr Neff / Teatro Mariinskij

“Mia madre portava i miei fratelli a lezione di danza e io mi univo a loro per non stare con le mani in mano”, ha raccontato Nadezhda in un'intervista. Ben presto, la giovane Nadezhda ha scoperto il piacere della danza e un’amica di famiglia ha consigliato a sua mamma di iscriverla a una scuola di danza classica.

Con grande sorpresa, Nadezhda superò gli esami di accesso all'Accademia Vaganova del Balletto Russo di San Pietroburgo, una delle scuole più prestigiose del Paese (ex Scuola Imperiale di Balletto).

Sul palco nel ruolo di Giselle Natasha Razina / Teatro Mariinskij Natasha Razina / Teatro Mariinskij

“Non sapevo bene cosa fosse il balletto. Pensavo che avrei solo ballato, non studiato”, ha raccontato. Sua madre andò quindi con Nadezhda a San Pietroburgo, lasciando il marito e i due figli.

Sul palco nel ruolo di Kitri in “Don Chisciotte” Natasha Razina / Teatro Mariinskij Natasha Razina / Teatro Mariinskij

Il lavoro all’Accademia richiedeva grosso impegno e Nadezhda fu quasi espulsa dalla scuola diverse volte: non fu facile per lei tenere il passo dei ragazzi che avevano già una lunga esperienza nello sport o nella danza. Nonostante ciò, gli sforzi di Nadezhda furono premiati.

Dopo essersi diplomata all'Accademia nel 2009, Nadezhda Batoeva è entrata subito a far parte della compagnia di balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, diretta dal leggendario Valerij Gergiev. Il suo primo successo sul palcoscenico è arrivato subito, con il balletto “Spartacus”.

In scena con lo spettacolo "In the Middle, Somewhat Elevated" di William Forsythe Natasha Razina / Teatro Mariinskij Natasha Razina / Teatro Mariinskij

Nel corso dei suoi 13 anni di carriera, ha interpretato un numero impressionante di ruoli, e si è esibita con "Il lago dei cigni", lo "Schiaccianoci", "Romeo e Giulietta", "Le Corsaire", "Don Chisciotte", "La Bayadere" e molti altri.

Nel ruolo di Cenerentola nel balletto messo in scena da Aleksej Ratmanskij Natasha Razina / Teatro Mariinskij Natasha Razina / Teatro Mariinskij

L'11 luglio 2022 le è stata annunciata la grande notizia: sarà lei la prima ballerina del Teatro Mariinskij e debutterà nella prossima stagione con il nuovo balletto "The Twelve".

Il repertorio di Nadezhda è molto vario: interpreta magistralmente sia balletti classici, sia allestimenti sperimentali firmati da George Balanchine, sia coreografie contemporanee.

In scena nel balletto "La leggenda dell'amore" di Jurij Grigorovich Marianna Sorokina / Teatro Mariinskij Marianna Sorokina / Teatro Mariinskij

Nadezhda ha collezionato diversi premi, tra cui "Speranza della Russia" nel 2008. Nel 2016 ha partecipato al programma televisivo "Bolshoj Ballet" andato in onda sul canale russo Kultura TV, dove si è guadagnata l'amore non solo del pubblico, ma anche della giuria. Brigitte Lefèvre, ballerina, coreografa ed ex direttrice del Balletto dell'Opera di Parigi, l'ha definita "una donna forte" e "una ballerina appassionata" e ha notato il suo temperamento deciso.

Nel ruolo di Giulietta V. Baranovskij / Teatro Mariinskij V. Baranovskij / Teatro Mariinskij

"Ha un carattere molto forte - ha detto Konstantin Zverev, fidanzato di Nadezhda e ballerino solista del Mariinskij -. Ed è una persona molto modesta".

In effetti, il talento della Batoeva è accompagnato da un’incredibile tenacia e forza di volontà. In pochi anni, ha collezionato ben nove prime assolute. Entrando in scena, questa giovane e leggiadra ballerina si trasforma in un'eroina maliziosa o in una giovane romantica.

Sul palco nel ruolo di Zobeide nel balletto "Schéhérazade" di Michel Fokine Natasha Razina / Teatro Mariinskij Natasha Razina / Teatro Mariinskij

Nei suoi rari giorni liberi, ama passeggiare per San Pietroburgo e stare in compagnia del suo gatto. E sui social network non manca di esternare la sua gratitudine per il sostegno e il brillante lavoro portato avanti dai suoi partner di danza, come Xander Parish, Philipp Stepin e Kim Kimin, e rimane positiva a prescindere da tutto!

Nel ruolo di Kitri nel "Don Chisciotte" Aleksandr Neff / Teatro Mariinskij Aleksandr Neff / Teatro Mariinskij

LEGGI ANCHE: Il balletto negli scatti di Nina Alovert, la fotografa che immortalò l’anima delle étoile russe

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale