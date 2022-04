I dieci gatti più divertenti dell'arte contemporanea russa (FOTO)

I gatti sono stati fonte di ispirazione per gli artisti fin dai tempi antichi. In passato avevamo raccontanto qui i gatti nell’arte russa; adesso, invece siamo andati a vedere quali artisti contemporanei hanno tratto spunto da questi simpatici felini per la realizzazione delle loro opere.

1 / Il duetto, 2013, di Maria Pavlova

L'artista pietroburghese Maria Pavlova dipinge la vita in città; e spesso i protagonisti dei suoi quadri sono gattoni imponenti e aristocratici. Lei non ha felini in casa, perché una delle sue figlie è allergica, ma ciò non impedisce ad alcuni gatti randagi di fare uno strappo alla regola, infilarsi in casa sua e sdraiarsi su ripiani e scaffali.

Questo dipinto, intitolato “Duetto”, è una delle sue opere più famose. È stato persino trasformato in un meme sui social network!

Maria Pavlova dipinge anche straordinarie nature morte con fiori, disegna copertine per libri per bambini e tiene regolarmente delle mostre di opere nelle gallerie di San Pietroburgo.

2 / Scacchi divertenti, 2013, di Vasilij Lozhkin

Uno dei più eccentrici artisti contemporanei russi è Vasilij Lozhkin, della regione di Mosca, noto per i suoi dipinti di satira sociale. I suoi personaggi sono gatti brutali, nonne severe e orsi giganti con cappelli “ushanka” in testa. Possono sembrare inquietanti… ma solo a prima vista. “Una favola con lieto fine”: è così che l'artista descrive il suo lavoro. “Non mi piacciono le generalizzazioni sul mio lavoro: i miei quadri sono molto concreti”. Al di là dei soggetti talvolta inquietanti ritratti, precisa: è solo un mondo immaginario, non c'è nulla di cui preoccuparsi.

3 / L'angelo della Fortezza di Pietro e Paolo, 2010, di Vladimir Rumyantsev

I gatti acquerellati di Vladimir Rumyantsev, di San Pietroburgo, sono intellettuali sofisticati che intrattengono conversazioni letterarie con il poeta Aleksandr Pushkin, si godono la città dai tetti insieme agli angeli e vivono momenti romantici sugli argini. I suoi mici sono così amati dalla gente che ora si possono trovare in alcuni calendari e altri souvenir di San Pietroburgo.

4 / Play it, shuffleboard, 2010, di Aleksandr Maskaev

A prima vista, i dipinti di Aleksandr Maskaev, della regione di Mosca, potrebbero sembrare delle illustrazioni per libri per bambini; ma attraverso i suoi personaggi fiabeschi, egli raffigura questioni serie: per esempio, guardate quale melodia stanno ballando i topi e cosa sta facendo il pappagallo sullo sfondo…

5 / Matrimonio russo, 2011-2012, di Stepan Kashirin

L'artista moscovita Stepan Kashirin crea immagini con personaggi antropomorfi. Infatti, nelle sue opere i gatti vivono la vita delle persone: escono insieme, si sposano, fanno festa, pescano... Questo genere lui lo chiama “realismo fantastico”. Ha realizzato anche un intero progetto dove i gatti “sostituiscono” le persone nei quadri famosi di artisti del passato.

6 / Una sera, 2016, di Dmitrij Trubin

Dmitrij Trubin, artista e scultore di Arkhangelsk, è conosciuto soprattutto per i suoi ritratti geometrici e i suoi dipinti monumentali. Tuttavia, ha un'intera serie di gatti acquerellati che la sera giocano a carte, bevono un drink, mangiano cibo delizioso… niente di umano è a loro estraneo.

7 / Senza titolo, 2020, di Alisa Jufa

Alisa Yufa Alisa Yufa

Gatti, cani e colombi sono gli animali preferiti dell'illustratrice Alisa Jufa, di San Pietroburgo. Lei chiama i suoi schizzi di vita cittadina semplicemente “quadri”, e i suoi fan adorano il suo stile e il suo umorismo intellettuale. I gatti di Alisa “salvano” le persone nel bagno, controllano il cibo nel frigorifero, guardano insieme i social network e in generale rendono il mondo un posto più accogliente.

8 / Senza titolo, 2020, di Bird Born

Benvenuti nell'universo di Stepan il Gatto e della sua ragazza-gatto Maria! Questo mondo è stato creato da un artista di nome Bird Born, che nasconde accuratamente il suo vero nome e vive tra Mosca e San Pietroburgo. Oltre ai gatti, il suo mondo è popolato anche di uccelli e personaggi mistici. Gli schizzi di Bird Born sulla vita di questi personaggi sono molto popolari tra gli utenti russi dei social media.

9 / Primavera, 2022, di SOAMO

Vladimir Kamaev, un artista di San Pietroburgo che lavora con lo pseudonimo “SOAMO”, è noto per i suoi acquerelli astratti. I gatti sono i protagonisti della sua arte dal 2020. Insieme a loro, Kamaev raffigura persone sdraiate sui divani, piatti di borsch e, naturalmente, persone che cercano di fare la manicure ai loro animali domestici.

10 / Il gatto legge, 2010 circa, di Pavel Gavrilov

L'artista Pavel Gavrilov di Rybinsk (regione di Yaroslavl) crea favole russe moderne: in questo quadro, un gatto legge un libro scritto in cirillico... In altre opere, una lepre si affretta con dei fiori verso un appuntamento importante o un angelo siede accanto a un camino, pensando alle cose eterne. A proposito, l'artista preferito di Pavel è Viktor Vasnetsov, famoso per le sue illustrazioni di fiabe.

Bonus:

E se “L'urlo” di Edvard Munch, in realtà, raffigurasse un gatto? Date un'occhiata a come l'artista russa Svetlana Petrova ha creato “nuove” versioni di questi noti capolavori, rendendo famoso il suo micio Zarathustra!

