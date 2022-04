Il romanticismo della San Pietroburgo sovietica raccontato in foto

Russia Beyond

Lo scorrere lento della vita nella città del nord, la quiete lungo i canali e le notti estive narrate nelle fotografie di epoca sovietica di Ilja Narovljanskij, oggi esposte in una mostra

Ilja Narovljanskij (1921-2000) è nato a Pietrogrado, ha studiato e vissuto a Leningrado ed è morto a San Pietroburgo. Ha iniziato a fotografare negli anni ‘30, scattando le sue prime foto di paesaggi urbani con una vecchia Kodak di legno e una macchina Pioneer fatta in casa. Subito dopo il liceo, è partito per il fronte della Seconda guerra sovietico-finlandese e poi della Seconda guerra mondiale, dove ha combattuto per tutta la durata del conflitto. Negli anni ‘50 ha iniziato a lavorare nella filiale di Leningrado dell’agenzia di stampa TASS.

“Sono nato nel 1921, ricordo una gigantesca inondazione nel 1924 - disse -. Ricordo i giorni della NEP, l'abbondanza di cibo in piazza Sennaja, le carrozze trainate dai cavalli che correvano lungo le strade di legno e acciottolate dei viali Nevskij e Voznesenskij”. In più di un’occasione Narovljanskij ha ricordato la Leningrado assediata, e come il 9 agosto del 1942 nella Filarmonica dell’orchestra sinfonica fu eseguita la Settima Sinfonia di Shostakovich dedicata a Leningrado.

Le fotografie di Narovljanskij furono un tentativo di catturare i cambiamenti di un’epoca, la vita vivace e senza fretta della città. Le sue immagini deliberatamente “non ideali” - a differenza di quelle richieste dalla fotografia ufficiale sovietica - mostrano il suo stile unico e la sua grande abilità artistica.

Leningrado al mattino

Notti bianche, Ponte del Palazzo, 1958

La sfinge all'Accademia delle Arti, 1963

Mattina sul canale di Caterina (oggi canale Griboedov), 1958

Notti bianche, 1966

Via Fontanka, anni '50

Ponte Anichkov, 1965

Il ponte dei leoni in inverno, anni '60

Dimostrazione del pendolo di Foucault nel museo della Cattedrale di Sant’Isacco, anni '60

Senza titolo, anni '60

Senza titolo, anni '60

Una sfinge in inverno, 1975

Piazza Lenin, anni '80

La mostra fotografica di Ilja Narovljanskij, “Romanticismo di Pietroburgo negli anni 1940-1980”, sarà aperta al pubblico a ROSPHOTO dal 12 aprile al 22 maggio 2022.

