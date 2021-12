Ermitage: durante il restauro di un abito dei Romanov spunta una caramella… e l’addetta la lecca!

Nel 1903, la famiglia Romanov celebrò il 300° anniversario della sua dinastia. Per l’occasione nel Palazzo d'Inverno fu organizzato un enorme ballo in maschera, durante il quale gli ospiti si vestirono come gli zar e i nobili russi del XVII secolo. Qui potete vedere le foto d’epoca scattate durante quella splendida festa. Alla fine, quegli abiti spettacolari ispirarono la realizzazione di un mazzo di carte da gioco in stile russo, che vi abbiamo presentato qui.

Questi abiti d'epoca sono ora conservati nel museo Ermitage e, recentemente, i dipendenti del Laboratorio di restauro scientifico dei tessuti hanno iniziato a restaurare uno dei costumi… Ma si sono imbattuti in una scoperta inaspettata.

Grand Duchess Xenia Alexandrovna of Russia Dominio pubblico Dominio pubblico

Il vestito della sorella di Nicola II, Ksenia, era in ottime condizioni: dovevano essere sistemati solo alcuni punti.

“Abbiamo esaminato attentamente ogni singola piega e cucitura del vestito, perché è normale che vi si accumuli della polvere o che ci sia qualche parte sfilacciata”, ha spiegato Galina Fedorova dell'Ermitage in un video che il museo ha caricato sul proprio account Instagram.

Una delle maniche per qualche motivo era stata cucita, ma il punto era piuttosto leggero e così la restauratrice ha deciso di rimuovere il filo... E sulla sua mano è caduto qualcosa di rosa, simile a una piccola pietra.

“Per qualche strana ragione, forse istintivamente, ho leccato quella piccola pietra, che si è rivelata essere dolce”, ha detto l'addetta del museo.

Si è scoperto che si trattava di una caramella dell'inizio del XX secolo, morsa dalla granduchessa: molto probabilmente, non sapendo dove mettere la caramella, Ksenia l'aveva semplicemente nascosta nella manica del suo vestito.

La caramella era fatta di pasta di zucchero. Potete immaginare quanto fosse buona la qualità di quella caramella (e del vestito) degli zar, che è sopravvissuta per più di cento anni? Non è stata nemmeno intaccata da batteri o muffe. D’ora in avanti questo curioso ritrovamento sarà conservato ed esposto insieme al vestito… e non sarà più leccato!

LEGGI ANCHE: La routine dello zar: ecco come erano scandite le giornate degli imperatori

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale