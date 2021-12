Nuovo record per “Masha e Orso”: superati i 100 miliardi di visualizzazioni su YouTube

Non si arresta il successo del cartone animato russo. Per festeggiare, è stato lanciato un nuovo episodio

La serie animata russa “Masha e orso” ha battuto ogni record di popolarità e ha raggiunto la soglia di 100 miliardi di visualizzazioni su YouTube. La notizia è stata riportata dalla TASS. Per celebrare questo risultato, è stato realizzato un episodio speciale.

“Come segno di gratitudine verso il pubblico di tutto il mondo e per aver raggiunto la soglia dei 100 miliardi di visualizzazioni, il team dello studio di animazione Animaccord ha prodotto un nuovo breve episodio di ‘Masha e Orso’”, hanno annunciato i creatori del cartone.

Questo episodio, già disponibile in russo e in inglese, si intitola “100 miliardi in giro per il mondo e ritorno”.

Creato nel 2009, il cartone animato “Masha e Orso”, attualmente disponibile in 104 episodi di 6-8 minuti, ha ottenuto un successo senza precedenti in tutto il mondo. Per esempio, il 17° episodio, “Ricetta per un disastro”, è l'ottavo video di YouTube più visto nella storia, con un totale di 4,472 miliardi di visualizzazioni. Tradotta in molte lingue, la serie conta 30,6 milioni di follower sul suo canale in lingua inglese, 36,1 milioni sul canale in lingua russa, 5 milioni sul canale in lingua francese e 10,3 milioni sul canale in lingua araba.

