Masha e Orso, nuovi episodi e un lungometraggio in arrivo

La serie d'animazione “Masha e Orso”, prodotta dallo studio russo Animaccord e amata dai bambini di tutto il mondo, si apre a nuovi formati. Così come scrive la rivista Variety, la casa di produzione prevede di diversificare il contenuto e di realizzare quattro episodi più lunghi, della durata di 22 minuti (fino ad ora, le puntate sono sempre state di 7 minuti circa). Il primo episodio sarà svelato alla fine dell’anno e sarà dedicato al Natale; il secondo, invece, parlerà di ecologia.

Un’altra interessante novità è l’annuncio di un lungometraggio animato, che verrà sviluppato in franchising e il cui lancio è previsto per il 2025. Questo lavoro rappresenta per Animaccord un’opportunità per portare i protagonisti della serie fuori dal loro ambiente naturale, cioè fuori dal bosco, e far vivere loro emozionanti avventure insieme a nuovi personaggi.

L’azienda ha inoltre annunciato di voler realizzare filmati più brevi, pensati per i social network, in particolare per TikTok. Infine, si sta prendendo in considerazione l'idea di creare contenuti ludici e interattivi capaci di coinvolgere il pubblico.

Un successo virale

Il cartone animato “Masha e Orso” si è rivelato tra i prodotti russi più esportati e conosciuti all’estero: le avventure della ragazzina bionda e del suo amico orso hanno fatto il giro del mondo, sono state tradotte in 39 lingue, trasmesse in 150 paesi e hanno battuto vari record di visualizzazioni: la popolarità di questo cartone è stata addirittura riconosciuta ufficialmente nel 2019, quando è entrato nel Guiness Book of Records come il film d’animazione più visualizzato sui social network. Solamente su YouTube ha ottenuto più di 50 miliardi di visualizzazioni!

