Come in un sogno, ecco le bambole tradizionali della Buriazia del celebre artista Namdakov

Scultore famoso in tutto il mondo, da qualche anno si dedica anche alla creazione delle leggendarie bambole buriate, ispirate alla cultura buddista locale. Oggi sono esposte in un museo di Mosca

Lo scultore Dashi Namdakov, originario di un remoto villaggio della Buriazia, nel Territorio della Transbajkalia, di strada ne ha percorsa molta: non solo in senso geografico - dopo aver girato il mondo e aver vissuto a Irkutsk, Londra e Mosca, è tornato nel suo villaggio natale - ma anche a livello artistico. Nato come piccolo artigiano, è diventato negli anni un artista le cui opere sono esposte nei musei di tutto il mondo. Vi avevamo raccontato la sua storia in questo articolo.

Il suo stile è inimitabile, e un occhio attento è in grado di distinguerlo in mezzo a molto altri lavori, sia che si tratti di opere di land-art, sia che si tratti di sculture. Le sue creazioni sono caratterizzate da tratti delicati, riferimenti orientali e colori tipici della Buriazia.

Nelle sue opere, l'artista rende omaggio soprattutto al legame tra l’uomo e la natura, ma anche ai racconti e alle leggende dei suoi antenati buriati. Nel 2016, Dashi si è dedicato per la prima volta alla creazione delle bambole tradizionali della Buriazia, associate ai rituali buddisti della cultura locale. Spesso sono legate alle figure di animali sacri o a divinità. Queste bambole venivano create dagli artigiani del posto fin dai tempi antichi e conservate come amuleti.

“Ulger” nella lingua buriata significa “racconto”, ed è questo il nome di una serie di bambole realizzate sulla base dei bozzetti di Dashi Namdakov. Ecco un’anteprima per voi.

La mostra “Ulger: favole e sogni” resterà aperta al Museo Statale d'Arte Orientale di Mosca fino al 23 gennaio 2022. Per info e biglietti, cliccate qui.

