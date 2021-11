Rinvenuto a Mosca un antico cimelio dell'Esposizione Universale di Parigi del 1878

È stato trovato durante i lavori di scavo in via Sretenka, nel cuore della città. Sarà restaurato e consegnato a un museo

Durante alcuni scavi archeologici in via Sretenka, una delle principali arterie storiche del centro di Mosca, è stata scoperta una piccola targa risalente all'Esposizione Universale di Parigi del 1878. Lo ha riferito il municipio della capitale russa sul suo sito.

Il reperto, grande 10x5 cm e risalente a 143 anni fa, è composto da una lega di metallo non ferroso; rappresenta il Palazzo del Trocadero, costruito appositamente per l'evento e poi distrutto nel 1937 per fare posto all’attuale Palais de Chaillot, realizzato per l’Esposizione Internazionale delle Arti e delle Tecniche.

“Si tratta di un oggetto molto interessante, di fatto un souvenir di un’esposizione internazionale tenutasi 143 anni fa - ha commentato Aleksej Emelianov, direttore del Dipartimento del patrimonio culturale di Mosca -. I nostri specialisti suggeriscono che la placca fosse attaccata a una scatola, o che potesse essere un timbro per la merce portata da Parigi. Sul retro sono ancora presenti i perni di fissaggio. L’oggetto verrà restaurato e poi consegnato a uno dei musei della capitale”.

Per la cronaca, l'Esposizione Universale di Parigi si tenne dal 1° maggio al 10 novembre 1878 e fu frequentata da più di 13 milioni di visitatori. Il padiglione russo comprendeva le opere presentate dall'Accademia Imperiale di Belle Arti, tra cui i famosi dipinti “La notte ucraina” di Arkhip Kuindzhi e “I trasportatori di barche del Volga” di Ilja Repin. La mostra fu inoltre illuminata da un’innovazione russa: la candela Jablochkov, che era stata inventata due anni prima dall'ingegnere elettrico russo Pavel Jablochkov e fu presto usata in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: Scoperto in Crimea il cranio intatto di una iena gigante della preistoria

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale