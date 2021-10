Quando la dacia è da favola: 10 moderne case russe di campagna che vi faranno sognare a occhi aperti

Russia Beyond

Dimenticate le vecchie casette in legno diroccate: in varie zone della Russia si possono incontrare moderni edifici in legno, circondati da alberi di betulle, costruiti con materiali naturali e dotati di ogni comfort. Ecco i progetti più interessanti

1 / La dacia di design

Un lato di questa dacia (casa di campagna), costruita da Aleksandr Motkov secondo il progetto architettonico di Rustam Kerimov, si inserisce in modo molto armonico nel bosco, fino quasi a confondersi con esso; l’altro lato invece si affaccia su un bellissimo cortile. L’edificio, poi, non è caratterizzato dal tipico tetto spiovente, comune per le case russe di campagna: è sormontato da un tetto al quale si può accedere grazie a una scalinata. Elegante e alla moda.

2 / Un moderno open space siberiano

Enormi finestre affacciate sul bosco, dalle quali filtrano i raggi di luce e la quiete tipica della capagna russa. Lo studio di architettura A61 che ha progettato questa casa ha scelto materiali naturali, come il legno di betulle e di abeti, per una totale sensazione di comfort. Gli interni sono caratterizzati da linee asimmetriche che amplificano lo spazio, garantendo un utilizzo molto funzionale degli ambienti.

3 / Banya e guest house a Kavgolovo

Fissando per qualche istante queste immagini, vi sembrerà di sentire lo scoppiettare del legno che arde nel camino, e il tepore degli ambienti quando fuori fa freddissimo. Questo remoto luogo da sogno si trova nei pressi di San Pietroburgo; è stato costruito dallo studio di architettura CHVOYA (in russo “хвоя” significa aghi di pino). È stato realizzato su una collina ed è caratterizzato da delle scale che conducono a un laghetto. Per questo progetto gli architetti hanno giocato con la luce naturale e l'alternanza di legno chiaro e scuro.

4 / Non il solito granaio

Questa casa nella regione di Mosca ha esattamente l'aspetto di un fienile o di un capannone dei villaggi russi; gli architetti hanno riutilizzato assi di legno centenarie per decorare la facciata, dandole così un aspetto molto autentico. Il design fonde perfettamente la casa con l'ambiente naturale circostante.

5 / Casa sul mezzanino

Questa strana costruzione nel parco di land art “Nikola Lenivets”, nella regione di Kaluga, sembra una specie di casetta per uccelli in mezzo alla foresta. Costruita dall'architetto Aleksej Luka, è un oggetto d'arte vivente che chiunque può affittare. Il design esterno è volutamente disordinato e combina molteplici texture che vengono replicate all'interno. L'interno sembra un sito glamping alla moda.

6 / La casa in mezzo alla pineta

Chi di voi non ha mai sognato di avere una casa sull'albero? Un gruppo di architetti - Natalia Amirova, Dmitrij Tselishchev, Elena Makarova e Irina Mamai - ha realizzato questo sogno d'infanzia. Situata nel territorio del glamping “Zelenaja Tropa”, nella regione di Tula, la casa è stata costruita su palafitte; la cosa sorprendente è che può essere facilmente spostata in un altro luogo. L'interno è incredibilmente accogliente ed è interamente realizzato in legno.

7 / Hotel “Tochka na karte”

Il nome dell’hotel si traduce come “Un punto sulla mappa”; si trova sulle rive del lago Ladoga, nella città di Priozersk, nella regione di Leningrado. L’edificio è stato progettato da Rhizome Architectural Bureau come se fosse un riflesso del panorama naturale circostante. L'hotel è stato costruito usando tecnologie ecologiche, e i moduli sono stati installati con cura senza alcuna attrezzatura pesante che potesse disturbare la pineta.

8 / DomBro

Lo studio di architettura DomBro ritiene che sia un crimine coprire il paesaggio con dei muri; il loro obiettivo, infatti, è progettare edifici che entrino in totale sintonia con la natura. Le loro case sono caratterizzate da una struttura portante in legno con grandi finestre panoramiche. Il dentro che si fonde con il fuori; il fuori che entra negli ambienti. Una fusione armonica tra la vita dell’uomo e la natura.

9 / Una piccola casa con una banja

Questa minuscola casa di 27 metri quadrati ospita in modo compatto un soggiorno, una cucina, un mezzanino come spazio aggiuntivo per la camera da letto, un bagno e una banja (sauna). Il progetto è stato realizzato dall'architetto Rustam Kerimov e dal costruttore Aleksandr Motkov.

10 / Centro informazioni Kommunarka

Igor Aparin dello studio NOYD Сollab Buro ha creato un piccolo centro informazioni per il Museo di storia dei gulag di Mosca. Questo locale in legno è situato sul territorio di un enorme campo di sterminio, usato negli anni '30 dalla polizia sovietica. Questo centro informativo dal design moderno si trova sul luogo dove si realizzavano le repressioni politiche sovietiche e le purghe di Stalin. Le facciate esterne sono dipinte con una macchia grigia, creando un effetto drammatico. Allo stesso tempo le grandi finestre lasciano entrare molta luce e offrono una vista sul luogo dove avvennero le terribili esecuzioni.

Tutti questi edifici hanno vinto o sono arrivati tra i finalisti del premio di architettura ARCHIWOOD.

