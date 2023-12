Come preparare la marmellata russa di zucca e olivello spinoso (RICETTA)

Ecco una delle conserve autunnali più originali e squisite, che può essere utilizzata come dolcificante o come guarnizione per porridge, yogurt, wafer, o anche con piatti salati come l’anatra

Come molti altri tipi di varenje, ovvero di marmellata alla slava, la versione alla zucca è un vero e proprio classico della cucina russa. È molto popolare nelle regioni meridionali, come il Kuban, dove la stagione in cui si può coltivare è piuttosto lunga e il raccolto è abbondante e vario.

Di solito considero le ricette a base di zucca un po’ controverse, visto che la zucca o la ami o la odi. Ma questo dessert è in grado di soddisfare anche gli scettici, come hanno dimostrato i membri della mia famiglia, che di solito non sopportano la zucca. Ma non in questo caso! Il motivo è che, dopo la cottura della zucca in uno sciroppo di zucchero, il suo sapore diventa simile a quello di un mix di pera e mela.

Ecco alcuni consigli che potrebbero aiutarvi a ottenere un risultato davvero delizioso e soddisfacente.

Il primo punto fondamentale di questa ricetta è quello di utilizzare un tipo di zucca dolce, come la Butternut, che ha una bella consistenza tenera e un leggero sapore fruttato. Vanno bene anche la Kent, la Fairytale e qualsiasi tipo di zucca zuccherina.

È inoltre importante cuocere bene la zucca in modo che ogni singolo pezzo sia morbido e tenero.

Consiglio di cucinare il varenje di zucca in combinazione con altri frutti: arricchisce il gusto e lo rende ottimo come dessert. Gli abbinamenti più diffusi sono mele, arance e frutti di bosco di stagione.

In questa ricetta ho aggiunto l’olivello spinoso, una delle mie bacche preferite. È soprannominato “ananas siberiano” per il suo sapore acidulo leggermente tropicale che si sposa perfettamente con la zucca dolce.

Ingredienti (per un barattolo da 0,5 l):

Viktoria Drej Viktoria Drej

Zucca – 400 g (sbucciata)

Olivello spinoso – 100 g

Zucchero – 200 g

Cannella – 1 stecca

Preparazione:

Sbucciate la zucca e rimuovete tutti i semi; quindi tagliate la polpa a cubetti.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Mescolate l’olivello spinoso, la zucca a cubetti e lo zucchero in una pentola e lasciate riposare per 1-2 ore a temperatura ambiente: il composto deve produrre del succo.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Aggiungete una stecca di cannella e iniziate a riscaldare lentamente il composto.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Aspettate che inizi a bollire leggermente e fate cuocere a fuoco medio-basso per circa 45-60 minuti, finché i cubetti di zucca non si ammorbidiscono.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Noterete come il composto si concentra e tutti gli ingredienti diventano morbidi e teneri.

Nel frattempo, sterilizzate alcuni barattoli di vetro per il varenje.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Viktoria Drej Viktoria Drej

Quando tutto è pronto, togliete la stecca di cannella e lavorate la massa con un mixer per ottenere la consistenza desiderata. Io preferisco che sia simile a una confettura.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Viktoria Drej Viktoria Drej

A questo punto, trasferite il vostro varenje nei barattoli sterilizzati.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Chiudeteli ermeticamente, metteteli a testa in giù e lasciateli raffreddare completamente. Buon appetito!



