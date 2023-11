Ecco come si prepara una zuppa russa vintage con mele e carne di maiale (RICETTA)

Arrostire carne grassa con ingredienti aspri è una pratica comune per rendere il piatto meno pesante. Ma usare questo espediente in una zuppa è una rarità! Fidatevi: questo abbinamento è assolutamente da provare!

L’intrigante abbinamento tra mele dolci e saporita carne di maiale in una zuppa russa è un vero piacere per il palato, e devo ammettere che io stessa ne sono una grande fan. Inoltre questa opera d’arte culinaria può essere preparata con le classiche stoviglie in ghisa, sia che si tratti di una pentola su una stufa a legna scoppiettante o di un calderone che sobbolle su un fuoco da campo durante un tour nella natura russa. Ma questo piatto può essere preparato rapidamente anche nella comodità di una cucina moderna, utilizzando una robusta padella in ghisa o anche una semplice pentola dal fondo spesso.

Questa zuppa vintage di mele e carne di maiale è sostanziosa e aromatica, ed è il comfort food ideale per le giornate grigie di fine anno, quando mele e cipolle non mancano certo in dispensa. Questa è anche la stagione in cui tradizionalmente in Russia si macellava il maiale. Oggi, a differenza delle nostre nonne, possiamo andare a comprare gli ingredienti necessari al supermercato. Forse toglie un po’ di poesia, ma ne guadagniamo in comodità…

L’antica cucina russa dimostra un talento nel combinare gli ingredienti in modi non convenzionali; in un modo che potrebbe sorprendere il nostro gusto moderno. Se molti di noi conoscono il concetto di abbinare carni grasse a elementi acidi per esaltare il sapore del piatto, è piuttosto insolito trovare questo approccio in una zuppa. Grazie a questa combinazione, tuttavia, la zuppa viene digerita meglio e ha un sapore leggermente aspro. Ma tutto con moderazione. Cucinatela e giudicate voi stessi.

Ingredienti per 4 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Maiale – 500 g

Cipolla – 1 grande

Patate – 2

Carota – 1

Porro (parte bianca e verde chiaro) – 1

Mele – 300 g

Olio di semi

Sale e pepe a piacere

Preparazione:

Iniziate tagliando la carne di maiale in pezzi piccoli e mordidi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Scaldate una padella grande a fuoco medio-alto e aggiungete un po’ di olio di semi. Disponete con cura i pezzi di maiale nell’olio caldo e fateli cuocere finché non diventano dorati e sono completamente cotti. Dovrebbero bastare circa 10-15 minuti. Togliete la carne di maiale dalla padella e mettetela da parte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tritate finemente la cipolla grande e aggiungetela in padella. Soffriggete la cipolla finché non diventa traslucida e leggermente caramellata, il che richiede circa 5 minuti. Togliete le cipolle soffritte dalla padella e mettetele da parte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pelate e tagliate le patate e le carote a pezzetti. Mettetele da parte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete il maiale che avete cotto in una grande pentola da zuppa. Aggiungete l’acqua e portate a ebollizione. Riducete la fiamma e lasciate sobbollire per circa 30 minuti. A questo punto, aggiungete, sempre lasciando bollire a fuoco basso, le cipolle precedentemente soffritte, quindi le patate e le carote che avete affettato. Continuate a cuocere per altri 15-20 minuti o finché le verdure non saranno tenere.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mentre la carne di maiale e le verdure cuociono a fuoco lento, tagliate le mele a pezzetti e mettetele da parte. Tagliate anche le parti bianche e verde chiaro del porro a fettine sottili.

Olga Brovkina Olga Brovkina

In una padella a parte, aggiungete un po’ d’olio e scaldatelo a fuoco medio-alto. Buttate in padella i porri affettati e le mele tagliate a pezzetti. Fate saltare il tutto per alcuni minuti o comunque fino a quando le mele non diventano tenere e leggermente caramellate.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Una volta che le mele e i porri sono pronti, aggiungeteli alla pentola della zuppa con la carne di maiale e le verdure. Lasciate sobbollire la zuppa per altri 10 minuti per permettere a tutti i sapori di amalgamarsi. Durante questo periodo, potete regolare di sale e di pepe secondo i vostri gusti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Quando la zuppa è completamente cotta e tutti gli ingredienti sono teneri, è pronta per essere servita. Mettetela nelle scodelle e godetevi questa deliziosa miscela di sapori russa!

Olga Brovkina Olga Brovkina



