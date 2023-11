Porridge di zucca: una sana delizia cosacca (RICETTA)

Nella soleggiata regione del Kuban, nel Sud della Russia, dove i campi si estendono a perdita d’occhio e la natura prospera, l’umile zucca regna sovrana.

Conosciuta qui come “kabak” (e non detta “tykva” come nel resto del Paese), ha dato il nome a un piatto estremamente popolare: la “kabashnaja kasha” (“кабашная каша”); un delizioso porridge. Questa preziosa ricetta è stata tramandata di generazione in generazioni dai cuochi cosacchi.

La ricetta popolare prevede l’utilizzo di zucche dolci da inverno o zucche fresche, tagliate a cubetti e di un vivace colore arancione. Questi tesori arancione-dorato vengono poi disposti in una pentola e mescolati delicatamente con riso del Kuban o miglio e una spolverata di zucchero. Una volta completata la disposizione, la pentola viene riempita con acqua o latte caldi e il piatto viene messo in forno dove cuoce pazientemente per un paio d’ore.

Quando l’aroma incantevole si diffonde in cucina, il tempo sembra rallentare e l’attesa cresce. La dolcezza innata della zucca si fonde con le note dei cereali. Quando questa delizia finalmente è pronta, viene versata con cura in un piatto fondo e poi sormontata da una generosa fetta di burro fatto in casa. Assaporiamo insieme questo squisito piatto cosacco a base di zucca. Pronti?

Ingredienti per 3 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Zucca – 500 g

Riso – 120 g

Latte – 300 ml

Burro – 50 g

Zucchero – 30 g (a piacere)

Zucchero vanigliato (a piacere)

Un pizzico di sale

Preparazione:

Iniziate preparando il riso. Sciacquatelo accuratamente con acqua fredda e poi mettetelo in una pentola con acqua in rapporto 1:2 (120 g di riso per 240 ml di acqua). È fondamentale non cuocere troppo il riso.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sbucciate la zucca, eliminate i semi e tagliatela a cubetti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete la zucca in una casseruola, versate il latte e cuocete a fuoco medio. Una volta che il latte ha raggiunto l’ebollizione, dovrete lasciare cuocere la zucca a fuoco lento per circa 20 minuti o comunque finché non sarà morbida. Il tempo di cottura può variare a seconda del tipo di zucca, ma l’importante è che diventi tenera.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Schiacciate la zucca cotta nel latte, creando una purea. In questa fase è possibile utilizzare anche un frullatore.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete il riso cotto al composto di zucca e latte e mescolate bene. Aggiungete quindi lo zucchero, lo zucchero vanigliato e un pizzico di sale e amalgamate il tutto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tradizionalmente, questo porridge di zucca veniva cotto in una pentola di argilla nella stufa russa. Tuttavia, se non disponete di un forno a legna, potete utilizzare un normale forno elettrico (come ho fatto io), o anche prepararla in una casseruola sul fornello.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ungete la pentola di argilla con un po’ di burro. Aggiungete il burro rimanente al porridge e mescolate.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Preriscaldate il forno a 180°C. Mettere il tegame di argilla coperto nel forno. Per evitare fuoriuscite durante la cottura, non riempitelo fino all’orlo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Cuocete la kasha in forno preriscaldato per circa un’ora. L’obiettivo è ottenere un porridge non troppo duro e molto aromatico. Una volta arrivati a questo risultato, è il momento di servire i vostri ospiti!

La “kabashnaja kasha” è pronta per essere gustata. Buon appetito!



LEGGI ANCHE: Otto antiche ricette della cucina cosacca, che potete preparare a casa vostra

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale