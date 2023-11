Come preparare il “tok-chok”, un delizioso dolce al miele degli Altaj (RICETTA)

I vari popoli che vivono in questa regione montuosa nel sud della Siberia sanno da secoli come addolcirsi la vita in inverno. Questo dessert è salutare e fa felici grandi e piccini

Il tok-chok (o chok-chok) è un dolce sotto forma di palline fatte di kama o di chicchi di grano macinati, pinoli e miele. È tradizionale della zona degli Altaj, che si trova nella Siberia meridionale. Nonostante il fatto che questa ricetta abbia spesso solo tre ingredienti, non è così semplice!

Innanzitutto, cos’è la kama, o tolqan? È una miscela di varie farine, di orzo, segale, avena e piselli precedentemente lasciati germogliare e tostati. Sugli Altaj sanno scegliere bene i cereali, tostarli e macinarli correttamente. Cercheremo di farlo anche noi.

Per il tok-chok gli abitanti del luogo utilizzano anche l’aromatico miele di montagna degli Altaj. E l’influenza finale sul sapore è data dai pinoli dell’Altaj, che hanno la giusta percentuale di grassi naturali. Ma cosa fare se si vuole preparare questo dolce a casa? È semplice! Scegliete i migliori ingredienti della vostra regione e sarete generosamente ricompensati.

A volte al tok-chok si aggiungono del latte o della smetana per rendere l’impasto più elastico. In questo caso, il vostro dolcetto siberiano dovrebbe essere consumato subito dopo la cottura.

Nei giorni di festa, il tok-chok viene preparato sotto forma di figure di animali. Gli indigeni degli Altaj credono che questo sia un modo per trasferire all’uomo le migliori qualità di questi animali: ad esempio, da un orso si può ottenere forza e da una tartaruga saggezza.

Il tok-chok, preparato con diversi aromi, si trova già pronto nei negozi e nei mercati degli Altaj. Oltre a quello classico con i pinoli, può essere utilizzata altra frutta secca. Non è solo gustoso ma anche salutare, poiché non contiene zucchero.

Della kama si dice che sia “cibo vivo”, perché i chicchi d’orzo o di grano germogliati normalizzano i processi intestinali dell’organismo grazie alle loro utili proprietà biologiche. Quindi, sazia e rinvigorisce. Non dimenticate che i cereali e la frutta secca non tostati conservano i massimi benefici per la salute. Il sapore cremoso e caramelloso, invece, emerge sicuramente in quelli tostati.

Ho utilizzato gli ingredienti disponibili nella mia zona e sono rimasta fedele all’idea principale della ricetta tradizionale. Sugli Altaj, il tolqan (kama) viene venduto già pronto nei negozi, ma io l’ho preparato da sola con i chicchi di grano. I tok-chok sono risultati morbidi, succosi e saporiti.

Ingredienti:

Chicchi di grano – 100 g

Pinoli – 50 g

Miele – 2-3 cucchiai

Latte – 1-2 cucchiai

Preparazione:

Lavate i chicchi di grano per eliminare la polvere e l’eventuale sporcizia.

Asciugateli su una padella riscaldata senza olio.

Continuate a scaldare a fuoco basso, mescolando regolarmente, finché i chicchi non iniziano a dorarsi e a emanare un buon profumo.

Mettete i chicchi su un piatto largo per farli raffreddare più rapidamente.

Tostate i pinoli fino a una leggera doratura.

Macinate i chicchi raffreddati fino a ridurli in farina. Più fine è la farina, più delicati risulteranno.

Macinate le noci. Io ho tritato le mie con un coltello.

Unite la farina e le noci. Tenete da parte un cucchiaio del composto: vi servirà per guarnire.

Aggiungete un cucchiaio di miele alla volta e osservate come si forma il composto. La densità del miele determina la velocità con cui si ottiene un impasto omogeneo.

Il mio miele era molto denso, quindi ho aggiunto 2 cucchiaini di latte.

Dovreste ottenere una piccola palla elastica.

Misurate ogni pallina con un cucchiaino.

Fate rotolare le palline tra i palmi delle mani. Ricoprite ogni pallina con una spolverata di farina e di noci.

Lasciate riposare le palline per qualche ora in modo che la farina si impregni del miele e del latte.

Servitele con del tradizionale tè di erbe al latte o, se preferite, con il tè nero.

Buon appetito!

