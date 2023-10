Cuciniamo i tortini “shunjan” dell’Udmurtia con ripieno di viburno (RICETTA)

Lo shunjan (шунянь) è uno dei piatti preferiti della Repubblica di Udmurtia, situata un migliaio di chilometri a nord-est di Mosca, dove si può gustare l’autentica cucina etnica delle regioni centrali degli Urali. Nella dieta degli udmurti, la farina ha tradizionalmente giocato un ruolo di primo piano, e quindi hanno imparato l’arte della preparazione di torte dolci e salate per aggiungere varietà in tavola, oltre al più consueto pane. Il viburno, conosciuto localmente come “shu”, divenne presto il ripieno preferito, portando alla nascita delle torte dette “shunjan”.

Si tratta di torte tipicamente piatte e rotonde, con vari tipi di ripieno, che ricordano in qualche modo le quiche francesi. Le torte shunjan si differenziano, tuttavia, per il fatto di essere chiuse.

Per neutralizzare il sapore vibrante e pungente del viburno, è meglio raccoglierlo subito dopo le prime gelate e poi stufarlo aggiungendo dello zucchero. Il risultato è un ripieno saporito e dolce, che si sposa perfettamente con la pasta che lo racchiude. Una volta che il viburno si è ammorbidito, aggiungete all’impasto malto e farina di segale.

Il viburno è ricco di vitamine e minerali. Gli antenati del popolo degli udmurti confidavano nelle sue proprietà curative e lo consideravano un rimedio per quasi tutti i malanni.

Sebbene lo shunjan sia delizioso se servito caldo, i veri esperti vi diranno che il modo migliore per gustare questa prelibatezza della regione degli Urali è quando si raffredda leggermente. Il sapore iniziale del ripieno di bacche ancora caldo può essere troppo intenso, ma quando si raffredda, i sapori si armonizzano.

Quindi, se vi trovate in Udmurtia, cogliete l’occasione per assaggiare l’autentico shunjan. Se non avete nei vostri piani di fare questo lungo viaggio, vi propongo invece di cucinare questo piatto insieme a me a casa vostra.

Ingredienti per 12 tortini shunjan:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Per l’impasto:

Farina – 2 tazze

Latte – 3/4 di tazza

Burro – 2 cucchiai

Uovo – 1

Zucchero – 2 cucchiaini

Sale – 1/2 cucchiaino

Per il ripieno:

Bacche di viburno – 1 tazza (200 g)

Zucchero – 1 tazza (200 g)

Malto – 4 cucchiai

Preparazione:

Prepariamo prima il ripieno. Iniziate lavando il viburno. Mettete il viburno lavato in un tegame di terracotta e ricopritelo di zucchero. Aggiungete 2-3 cucchiai d’acqua e mescolate bene.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete il recipiente in forno a una temperatura di 120-150 ℃ per circa due ore, lasciando evaporare la parte liquida del viburno.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo due ore, aggiungete il malto alla miscela, insieme a un po’ d’acqua. Mescolate accuratamente. Rimettete il tegame in forno per almeno un’altra ora. L’ideale sarebbe tenere il viburno in forno finché i noccioli delle bacche non si ammorbidiscono, per circa cinque ore. Tuttavia, si può essere flessibili con il tempo, se si desidera che i noccioli delle bacche siano leggermente più sodi. Quando il viburno diventa marrone scuro nella pentola, trasferitelo in una casseruola e, se necessario, riducetelo in poltiglia.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mentre il viburno cuoce, preparate l’impasto. Setacciate la farina in una terrina e create un piccolo incavo al centro.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate il latte nel buco, quindi aggiungete l’uovo, il burro fuso, lo zucchero e il sale. Amalgamate accuratamente tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Stendete la pasta in uno strato sottile. Con un tagliapasta rotondo, formate dei cerchi del diametro di 10-12 cm.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Disponete una porzione del ripieno di viburno preparato su un cerchio di pasta. Coprite con un altro cerchio di pasta, quindi pizzicate i bordi per sigillarli.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Preriscaldate il forno a 180℃. Posizionate le torte assemblate su una teglia da forno. Ungetele con un uovo o con del tè. Cuocete per circa 20 minuti o comunque finché non diventano dorate.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Lasciate raffreddare completamente i tortini shunjan prima di servirli. Questi deliziosi dolcetti sono perfetti con una tazza di tè o come spuntino in qualsiasi momento della giornata.

Olga Brovkina Olga Brovkina



LEGGI ANCHE: Perepechi: lo street food che arriva dall’Udmurtia

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale