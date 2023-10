Provate il “kystybyj” tataro, e dimenticherete le tortillas messicane (RICETTA)

Queste deliziose focaccine piegate, generosamente riempite di purè (o di porridge), sono adatte sia come portata principale che come spuntino

Il kystybyj (кыстыбый) è costituito da una sorta di focaccine, o tortillas, generosamente farcite con kasha (porridge) di miglio al latte (è il ripieno più tradizionale) o con del cremoso purè di patate, il tutto abbondantemente inondato da un generoso strato di burro.

In passato, le donne del Tatarstan (circa 700 km a est di Mosca) preparavano il kystybyj con amore e cura per le occasioni speciali, elargendo questa delizia ai loro ospiti durante ricorrenze e feste varie. Tuttavia, lo servivano anche come pranzo quotidiano e nutriente per i mariti che lavoravano duramente nei campi.

Oggi, nel nostro frenetico mondo moderno, la preparazione del kystybyj si è un po’ evoluta. I metodi tradizionali sono ancora apprezzati, ma la praticità ha dato origine a nuovi approcci. Spesso vengono utilizzati lavash già pronti, acquistati per velocizzare il processo. Tuttavia, è preferibile un kystybyj completamente fatto in casa.

Uno degli aspetti più affascinanti del kystybyj è la sua versatilità. Questo piatto non è limitato a un solo momento della giornata. Si può servire a pranzo o a cena, bello fumante, oppure per colazione, accompagnato da una tazza calda di tè dolce.

Inoltre, si possono variare i ripieni o utilizzare gli avanzi della cena, come la kasha o il purè di patate. Oggi suggerisco di cucinare il kystybyj con purè di patate e cipolle. Ha un sapore delicato con una nota di cipolle caramellate.

Ingredienti per 10-12 focaccine:

Per l’impasto:

Farina – 280 g

Latte – 100 ml

Uovo – 1

Burro – 50 g

Zucchero – 1 cucchiaio

Sale – un pizzico

Per il ripieno:

Patate – 500 g

Cipolla – 1

Latte – 100 ml

Burro – 1,5 cucchiaiate

Sale – a piacere

Preparazione:

Iniziamo con la preparazione dell’impasto. In una ciotola profonda, mescolate il latte caldo, lo zucchero, il sale, l’uovo e il burro fuso.

In una ciotola a parte, setacciate la farina. Aggiungete gradualmente la farina setacciata al composto di uova e latte, lavorando l’impasto finché non si attacca più alle mani. Per questa fase potrebbero essere necessari circa 250 g di farina.

Coprite l’impasto con un canovaccio e lasciatelo riposare per 30 minuti, in modo che si rilassi e diventi più maneggevole.

Mentre l’impasto riposa, lavate le patate, sbucciatele e tagliatele a pezzi grandi. Lessate i pezzi di patate in acqua salata finché non saranno teneri. Scolate l’acqua e schiacciate le patate fino a ottenere una consistenza omogenea.

Aggiungete il latte caldo e un po’ di burro alle patate schiacciate. Mescolate accuratamente per ottenere un composto cremoso. Aggiustate di sale.

Lavate la cipolla, sbucciatela e tagliatela a dadini sottili. In una padella, fate sciogliere un po’ di burro a fuoco basso. Soffriggete la cipolla tagliata a dadini finché non diventa trasparente e leggermente caramellata. Aggiungete la cipolla al purè di patate e mescolate. Questo aggiunge un delizioso sapore salato al ripieno.

Mettete l’impasto su una superficie leggermente infarinata. Arrotolatelo a forma di salsiccia spessa e tagliatelo in 10-12 pezzi di dimensioni uguali.

Stendete ogni pezzo di pasta con il matterello in una sottile focaccia circolare del diametro di circa 15 cm.

In una padella asciutta e preriscaldata, cuocete ogni focaccia per 1-2 minuti su ogni lato, finché non diventa leggermente dorata e gonfia.

Mentre le focaccine sono ancora calde, disponete una porzione generosa del ripieno di patate e cipolle preparato su una metà di ogni focaccina.

Ripiegate l’altra metà del kystybyj sul ripieno per creare una forma a mezzaluna.

Poco prima di servire, spennellate generosamente la parte superiore di ogni kystybyj con burro fuso. Questo passaggio aggiunge un tocco super al piatto.

Buon appetito!

