Come cucinare l’esotico borsch alle alghe dell’Estremo Oriente russo (RICETTA)

Quando pensiamo al borsch, immaginiamo una zuppa sostanziosa a base di barbabietola, servita con smetana e con del pane scuro di segale. Tuttavia, la vastità geografica della Russia ha dato origine a numerose varianti di questo piatto amatissimo. Una di queste, il borsch alle alghe dell’Estremo Oriente, ha una storia affascinante.

Le origini del borsch alle alghe dell’Estremo Oriente possono essere fatte risalire alla metà del XIX secolo, quando gli immigrati provenienti dalla parte europea della Russia iniziarono a stabilirsi qui. Questa ondata migratoria ebbe inizio con il personale militare e i cosacchi. Tuttavia, il catalizzatore più significativo fu l’abolizione della servitù della gleba nel 1861, che aprì le regioni dell’Amur e del Litorale (Primorskij kraj) all’insediamento di “contadini che non hanno terra e persone intraprendenti di tutte le classi disposti a spostarsi a proprie spese”.

L’ondata di coloni che si trasferì nella regione portò poi alla creazione di numerosi villaggi e insediamenti cosacchi nella regione. Essi portarono con sé le loro tradizioni culinarie, che finirono per fondersi con i sapori locali dell’Estremo Oriente.

Il borsch alle alghe dell’Estremo Oriente si distingue per il fatto che gli ingredienti locali sono il fulcro della ricetta, in particolare le alghe. Queste piante marine ricche di sostanze nutritive prosperano infatti nelle acque costiere dell’Estremo Oriente.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c’era carenza di cibo, la popolazione locale dovette cercare fonti alimentari alternative e molti si resero conto che le alghe potevano essere un buon sostituto del cibo che cresce sulla terraferma. Il borsch di alghe che ne deriva, che è una combinazione di cultura locale e risorse disponibili, è diventato caratteristico della regione; un vero e proprio piatto fusion.

Nonostante gli ingredienti non convenzionali, il borsch alle alghe dell’Estremo Oriente sorprende molti per i suoi sapori delicati e armoniosi. Il solo pensiero del sapore delle alghe non è facile da superare nella mente di alcune persone. In realtà, è difficilmente distinguibile in mezzo alla ricchezza degli altri ingredienti. Pertanto, anche chi non si considera un appassionato di alghe può godersi questo piatto in tutta tranquillità.

Ingredienti per una pentola da 3 litri:

Alghe – 200 grammi

Barbabietola – 1

Carota – 1

Cipolla – 1

Patate – 3

Pasta di pomodoro – 1 cucchiaio

Succo di pomodoro – 200 ml (o 2 pomodori)

Fagioli in scatola in salsa di pomodoro – 1 barattolo

Manzo con osso – 300 grammi

Aceto – 1 cucchiaino

Zucchero – 1 cucchiaino

Sale fino – a piacere

Acqua – 3 litri

Foglie di alloro – 3

Preparazione:

Per prima cosa, preparate il brodo di carne. Lavate accuratamente la carne e tagliatela in piccoli pezzi.

Mettete la carne in una pentola grande e aggiungete 3 litri d’acqua. Aggiungete qualche foglia di alloro e un po’ di sale. Cuocete la carne a fuoco basso per circa un’ora, in modo che i sapori si fondano e la carne diventi tenera. Eliminate le impurità che salgono in superficie con una schiumarola.

Mentre la carne cuoce a fuoco lento, preparate le verdure. Sbucciate e tagliate la cipolla a cubetti. Riducete la carota a strisce sottili. Tagliate la barbabietola a cubetti. Sbucciate e tagliate a cubetti le patate.

Ora prepariamo la base di pomodoro. In una padella a parte, riscaldate una piccola quantità di olio a fuoco medio. Aggiungete le cipolle tritate e fatele soffriggere finché non diventano traslucide.

Aggiungete le carote e continuate a soffriggere finché non diventano morbide.

Infine, aggiungete la barbabietola tagliata a dadini. Unite il succo di pomodoro (o frullate i pomodori freschi e aggiungete il composto ottenuto) e il concentrato di pomodoro.

Lasciate cuocere il composto a fuoco lento finché non si addensa e le verdure non sono completamente cotte. Salate a piacere e aggiungete l’aceto e lo zucchero per ottenere un sapore equilibrato. Rimestate con cura.

Ora dobbiamo unire gli ingredienti. Una volta che la carne del brodo è tenera, aggiungete il composto di pomodori e verdure preparato al brodo di carne. Mescolate bene per amalgamare tutti i sapori.

Aggiungete al borsch le alghe e i fagioli in scatola in salsa di pomodoro.

Cuocete a fuoco lento per altri 5 minuti per consentire alle alghe di assorbire i sapori e diventare tenere.

Ora è il momento di servire! Versate il borsch nelle ciotole. Guarnite con un cucchiaio di smetana, se lo desiderate.

Godetevi il vostro borsch alle alghe fatto in casa!

