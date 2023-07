Mors: come preparare una bevanda russa ai frutti di bosco, ideale per le giornate calde (RICETTA)

Questa deliziosa bibita è estremamente rinfrescante e ricca di vitamine, e per prepararla si usano bacche sia dolci che aspre. La nostra ricetta utilizza il ribes rosso in un modo molto speciale

Ho trascorso le estati della mia infanzia alla dacia e quindi conosco molto bene i frutti di bosco. Il nostro giardino era pieno di ribes, lamponi, ciliegie, fragole e uva spina. Alcune bacche “sparivano” quasi subito grazie a me e a mia sorella. Ma tutto ciò che rimaneva veniva usato per fare marmellate e kompot.

Ricordo che spesso avanzava molto ribes rosso. Pur avendo un sapore aspro, era pieno di sapore. E poiché è ricco di vitamine, si pensava che sarebbe stato un peccato sprecarlo. Perché non utilizzare queste bacche e preparare la classica bevanda tradizionale, il mors?

Il mors è una tipica bibita russa a base di bacche, conosciuta fin dal XVI secolo, quando il Domostroj era la guida russa alla vita domestica. Si parla di mors al lampone e, secondo una versione, l’origine del nome mors deriva dalla parola tedesca moosbeere, che significa ossicocco (mirtillo rosso). Altri esperti, invece, ritengono che il nome derivi dalla parola russa moroschka (camemoro), da cui si ricavava la bevanda.

Il mors si differenzia dal normale succo di frutta perché viene diluito con acqua e gli viene aggiunto del dolcificante. E si differenzia dal kompot per il fatto di essere composta da succo di bacche fresche e non essiccate. Il mors può essere preparato con frutti di bosco freschi o congelati.

Esistono due modi per preparare il mors. Il primo non prevede alcun trattamento termico. Il secondo metodo, che io preferisco, prevede l’utilizzo di polpa precotta e quindi richiede meno zucchero perché la bollitura della polpa acida e dei semi si trasforma in sciroppo invertito.

In estate la mia famiglia prepara il mors con il ribes rosso, ma aggiungiamo sempre altri frutti di bosco saporiti, come fragole o lamponi. Così il mors risulta non solo sano, ma anche delizioso. Anche il l’ossicocco (Vaccinium subg. Oxycoccus), il mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idaea), la ciliegia, l’olivello spinoso o le fragoline di bosco sono ottimi per la preparazione del mors.

Vale la pena notare che in passato veniva aggiunto al mors come dolcificante del miele. Se decidete di farlo anche voi, vi consiglio di usarne pochissimo e preferibilmente uno dal sapore delicato, e di aggiungerlo solo al mors che è stato preparato senza l’uso di calore.

Il mors ai frutti di bosco può essere servito come bevanda indipendente con ghiaccio e frutti di bosco, oppure mescolato in cocktail.

Ingredienti per 1,5 litri di mors:

Ribes rosso – 200 g

Lamponi – 200 g

Zucchero – 50-100 g

Acqua – 1,5 l

Preparazione:

Togliete i ribes rossi dai loro rametti.

Lavateli.

Passate i ribes rossi al setaccio.

Passate i lamponi al setaccio.

A quel punto avrete filtrato il succo di bacche fresche, che vi tornerà utile in seguito.

In una casseruola, mettete i semi e la buccia dei frutti di bosco pressati; aggiungete zucchero a piacere. Versate acqua al bollore e fate bollire per 5 minuti.

Coprite con un coperchio e lasciate raffreddare.

Voilà! Otterrete una composta.

Filtratela attraverso un colino.

Aggiungete il succo di bacche fresche e mescolate.

Servite fresco in una giornata calda con ghiaccio e frutti di bosco.

