Il kompot: la bevanda rinfrescante e vitaminica per eccellenza dell’estate russa (RICETTA)

Visto che oggi i negozi offrono un’ampia varietà di bibite in bottiglia, poche famiglie russe si preoccupano di trovare il tempo per preparare la tradizionale bevanda dolce, il kompot. Tuttavia, l’estate è arrivata e questa è la stagione giusta per bollire bacche e frutti freschi e preparare qualcosa di squisito e salutare

Prima del XVIII secolo, in Russia esisteva una bevanda popolare a base di frutta essiccata, bacche ed erbe, chiamata “vzvar”, termine che deriva da “zavarit” (“mettere in infusione”). Di solito lo vzvar veniva preparato alla vigilia di Natale e a volte gli veniva aggiunto una sorta di porridge per rendere la bevanda più nutriente. In seguito, lo vzvar ha lasciato il posto al “kompót”, che può essere preparato più velocemente e più facilmente.

La forma moderna di kompot è stata introdotta in Russia nel XVIII secolo dai cuochi francesi (il nome viene da “compote”; “composta”). In origine, era più un dessert che una bevanda. La “compote” veniva servita con bevande e gelati, ma non si conservava bene, così i russi, con il loro amore per la conservazione del cibo in barattolo, iniziarono ad aggiungere più zucchero e più acqua.

La cucina russa moderna ha diverse versioni di kompot. In inverno, la versione più popolare è quello di frutta essiccata, di colore scuro a causa delle prugne. Tuttavia, il kompot può essere preparato anche con mele secche, albicocche secche, fichi secchi e uva passa. Ricordo il kompot dai pasti all’asilo, a scuola e all’università.

Durante la stagione estiva della dacia, i tipi di kompot più popolari sono quelli a base di piccole mele, prugne, ciliegie e pere. Spesso queste piante forniscono un raccolto abbondante, ma i frutti freschi tendono ad avere un sapore aspro. Tuttavia, quando si aggiunge lo zucchero al kompot, rivelano quanto sono squisiti.

Tra i frutti di bosco più popolari per le composte estive ci sono il ribes rosso e nero, le fragole, l’uva spina, le ciliegie e i lamponi. Ancora oggi, considero il kompot di frutti di bosco fatto in casa come la massima delizia dell’estate.

Un tempo raccoglievo i frutti di bosco maturi dai cespugli in giardino e poi mia nonna o mia madre preparavano questa bontà. Una delle caratteristiche principali del kompot è che si può far bollire qualsiasi frutto o bacca in acqua e zucchero, ottenendo ogni volta un sapore diverso.

La cosa principale da ricordare è che alcuni ingredienti richiedono più tempo di ebollizione, come la mela e il rabarbaro, che uso nella mia ricetta. I frutti di bosco, invece, devono essere bolliti solo per pochi minuti. Un’ebollizione minima aiuta a preservare le vitamine e le sostanze nutritive, mentre i frutti di bosco rilasciano tutto il loro sapore e aroma nella bevanda.

Inoltre, preferisco usare meno zucchero nel mio kompot, per cui faccio bollire gli ingredienti più duri (bucce di mela e rabarbaro) con lo zucchero per 20 minuti, ottenendo così uno sciroppo di zucchero invertito. Poi metto i frutti di bosco in questo sciroppo, motivo per cui non esagero con lo zucchero.

Il risultato è una bevanda deliziosa e rinfrescante, dal gusto robusto e ricca di vitamine. Il kompot può essere servito anche come dessert perché i frutti di bosco e la frutta conservano un sapore straordinario.

Ingredienti:

Acqua – 3 litri

Mele (medie) – 2

Fragole – 150 g

Ciliegie – 100 g

Ribes – 100 g

Lamponi – 100 g

Uva spina – 50 g

Zucchero – 150 g

Rabarbaro – 2 gambi

Preparazione:

Lavate e sbucciate le mele e togliete il torsolo. Le bucce e il torsolo ci serviranno per lo sciroppo.

Mettete le bucce e il torsolo delle mele in una casseruola.

Tagliate il rabarbaro a pezzi grossi e metteteli in una pentola.

Aggiungete lo zucchero.

Versate l’acqua al bollore.

Lasciate bollire per circa 20 minuti. Si deve ottenere uno sciroppo ricco e dolce.

Mentre lo sciroppo bolle, preparate la frutta e i frutti di bosco. Tagliate le mele a fette.

Lavate e pulite le fragole.

Ho dei lamponi congelati avanzati dall’anno scorso; quelli nuovi che crescono in giardino non sono ancora maturi. Li aggiungo ai frutti di bosco.

Preparate il resto dei frutti di bosco.

Filtrate il liquido con un colino.

Aggiungete le mele e l’uva spina e fate sobbollire lo sciroppo per 3 minuti.

Spegnete il gas e versate il resto dei frutti di bosco nella bevanda calda.

Coprite con il coperchio e lasciate raffreddare.

Quando si apre il coperchio, si sentirà tutto il sapore dei frutti di bosco estivi.

Versate il kompot in una caraffa e mettetela in frigorifero a raffreddare, oppure portatevi avanti e assaggiatela!

Gustate lil kompot in una bella giornata estiva all’aperto o a casa.

Non dimenticate la frutta: è tutta deliziosa!

Julia Mulino Julia Mulino



