Kefir: come preparare a casa una sana bevanda russa a base di latte (RICETTA)

Il kefir è estremamente popolare in Russia. Scoprite come è facile prepararlo da soli!

Il kefir è una bevanda a base di latte acido che si ottiene dal latte di mucca con l’aggiunta di batteri vivi. Il luogo di origine del kefir è considerato essere la regione intorno al Monte Elbrus, nel Caucaso settentrionale. Le colture di kefir erano molto apprezzate dagli abitanti degli altipiani del Caucaso, che le tenevano rigorosamente segrete.

La produzione di massa di kefir è iniziata in Russia all’inizio del XX secolo, grazie agli sforzi del produttore di latte Nikolaj Blandov su richiesta della Società dei Medici di tutta la Russia. Nel 1906, una dipendente di Blandov, Irina Sakharova, si recò nella regione del Caucaso per conoscere la ricetta segreta del kefir.

Si racconta che sia stata rapita come sposa da un ricco proprietario terriero locale; tali “matrimoni” sono in effetti una sorta di tradizione locale. Per risolvere l’incidente in modo amichevole, chiese come compenso la coltura batterica del kefir. Secondo un’altra storia, invece, il proprietario terriero caucasico regalò la ricetta a Irina come gesto di buona volontà, senza alcun rapimento.

In epoca sovietica, il kefir era ampiamente prodotto e apprezzato da tutta la nazione. Tutti in Urss conoscevano la caratteristica bottiglia di vetro da mezzo litro con tappo verde chiaro in cui il kefir veniva venduto. I russi sono ancora convinti che il kefir abbia proprietà curative per un’ampia gamma di disturbi e che sia importante per una salute generale eccellente.

Il kefir, come altri prodotti lattiero-caseari fermentati, ha un effetto probiotico. Le persone lo bevono non per il suo gusto delicato, ma per mantenere e migliorare la salute dell’intestino, soprattutto per ripristinare le colonie di batteri buoni nell’intestino dopo l’assunzione di antibiotici. In generale, il kefir migliora il metabolismo.

Se volete preparare il kefir in casa, o trovate gli specifici batteri in commercio o potete farlo semplicemente con latte e smetana o panna acida, che contengono microrganismi battericidi dell’acido lattico. Aggiungendo la smetana al latte pastorizzato, si può ottenere una bevanda simile al kefir. Utilizzando smetana (panna acida) fresca e di alta qualità, si otterrà il miglior risultato nella fermentazione del latte con i batteri lattici.

Ingredienti (per 2 porzioni):

Latte vaccino – 500 ml

Smetana/Panna acida – 50-100 g

Preparazione:

Portate il latte a ebollizione in modo che compaia la schiuma.

Lasciatelo raffreddare completamente.

Filtratelo con un colino e versatelo in un barattolo.

Aggiungete la smetana/panna acida. Più se ne aggiunge, più denso sarà il kefir.

Chiudete bene il barattolo con un coperchio. Lasciate a temperatura ambiente per 24 ore. I batteri lattici vivi avvieranno il processo di fermentazione.

Mettete in frigorifero. Dopo un paio d’ore al fresco il kefir è pronto. Buon appetito!

