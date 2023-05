Come preparare le “torte per il genero“, una delizia dolce tipica della Carelia (RICETTA)

I “Pirogi dlja zjatja” sono un dolce tradizionale di questa repubblica russa al confine con la Finlandia. Si tratta di una sorta di calzone fritto e viene solitamente servito in gran numero in occasione di matrimoni, battesimi e altre occasioni speciali, come simbolo di ospitalità e amore

La storia delle torte salate careliane risale a secoli fa. La regione della Carelia, situata nel nord-ovest della Russia, ha una ricca tradizione culinaria influenzata dalla sua posizione di confine tra Russia e Finlandia. Le torte salate (“pirogi”; simili per la forma a panzerotti o calzoni fritti) erano originariamente preparate con un ripieno salato di riso, patate o funghi ed erano un alimento base per i contadini della Carelia.

Tuttavia, la versione dolce delle torte careliane, nota come “torte per il genero” (“Pirogí dlja zjatja”), è un’aggiunta relativamente recente alla cucina careliana. La leggenda narra che nel XVIII secolo la madre di una sposa volesse impressionare la futura famiglia della figlia con le sue abilità culinarie. Preparò delle torte dolci ripiene di zucchero che ebbero un successo immediato. La famiglia del marito apprezzò così tanto questa delizia che iniziò a chiamarle “torte per il genero”.

Tuttavia, le “torte per il genero” non sono solo un simbolo di amore familiare. Venivano utilizzate anche per altri scopi, come la celebrazione del completamento di una casa o la fine della stagione del raccolto. In questi casi, le torte venivano preparate in grandi quantità e servite ai lavoratori che avevano aiutato nella costruzione o nel raccolto.

La ricetta di queste torte è piuttosto semplice. L’impasto è solitamente preparato con farina di segale, ma si può usare anche la farina di grano. Il ripieno è solitamente composto solo da zucchero, ma alcune varianti includono anche riso, latte, burro e uvetta. Le torte possono essere servite calde o fredde e vengono spesso gustate con una tazza di tè caldo.

La preparazione delle “torte per il genero” può essere un processo lungo e richiede pazienza e abilità. La pasta viene stesa sottile e poi tagliata in cerchi. Il ripieno viene versato su una metà del cerchio, quindi l’altra metà viene ripiegata per creare la tipica forma a mezzaluna. I bordi vengono quindi arricciati insieme per sigillare la torta. Infine, i tortini vengono cotti in forno fino a doratura. Esiste anche la variante della frittura in padella. Oggi li cuciniamo insieme. Siete pronti?

Ingredienti per 18-20 “Pirogi del genero”:

Uovo – 1

Smetana – 2 cucchiai

Latte – 50 ml

Burro – 25 g

Olio di semi per friggere – 50 ml

Farina – 2 tazze (500 g)

Zucchero – 9 cucchiai (200 g)

Un pizzico di sale

Preparazione:

Iniziamo con il preparare l’impasto non lievitato. Sbattete l’uovo con la frusta.

Aggiungete quindi la smetana, il latte, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale e il burro fuso.

Unite gradualmente la farina, lavorando l’impasto morbido finché non inizia a staccarsi dalle mani (entro 3-5 minuti).

Lasciate riposare per 10-15 minuti coperto sotto un canovaccio.

Arrotolate l’impasto a filoncino e tagliatelo in pezzi uguali. Dovreste ottenere 18-20 pezzi.

Stendete dei cerchi sottili, cospargendoli di farina in modo che non si attacchino tra loro.

Cospargete la metà di ogni cerchio con lo zucchero e piegatelo a metà. Pizzicate i bordi con una forchetta per chiuderlo saldamente.

Friggete i tortini in una padella ben riscaldata, unta di olio vegetale su entrambi i lati.

Le “torte per il genero” possono essere servite con un po’ di smetana o di marmellata di mirtilli, che completano il sapore dolce e leggermente acre dei tortini. Buon appetito!



