Come preparare lo sciroppo di aghi di abete rosso ricchissimo di vitamina C (RICETTA)

È utilizzato da secoli in Russia per le sue proprietà medicinali. Si ricava dagli aghi giovani di questa conifera ed è tipicamente usato per trattare raffreddori, tosse e mal di gola

L’uso degli aghi dei pecci (nome scientifico: Pìcea; un genere di circa 40 specie di conifere sempreverdi della famiglia Pinaceae) per scopi medicinali può essere fatto risalire a tempi antichi, quando le popolazioni indigene e i guaritori tradizionali li usavano per trattare vari disturbi respiratori. Qui useremo per antonomasia il nome di “abete rosso”, anche se a rigore si riferisce solo a una specie (nome scientifico: Picea abies) di pecci.

In Russia, lo sciroppo di abete rosso divenne particolarmente popolare nel XVII secolo, poiché contiene un alto livello di vitamina C, addirittura superiore a quella contenuta in un limone.

Lo sciroppo di abete rosso è stato poi utilizzato anche dai soldati russi durante la Seconda Guerra Mondiale come misura preventiva contro lo scorbuto. I militari assumevano quotidianamente piccole quantità di sciroppo per mantenere alti i livelli di vitamina C, e prevenire lo sviluppo di questa malattia. Inoltre, tali sciroppi e infusi di ramoscelli e aghi furono preparati da alcuni abitanti di Leningrado, affamati, per sopravvivere durante il lunghissimo assedio nazista.

Una delle caratteristiche più singolari dello sciroppo di abete rosso è il suo sapore. È leggermente amaro e resinoso e ricorda gli aghi di questo albero. Viene spesso utilizzato come dolcificante nel tè o come guarnizione per i bliny. Il colore dello sciroppo può variare a seconda del tipo di peccio utilizzato, ma in genere è di colore ambrato scuro.

Lo sciroppo è un ingrediente popolare in molti piatti russi e viene spesso utilizzato per insaporire piatti di carne o come marinata per il pesce. Viene utilizzato anche nella produzione di birra e talvolta viene aggiunto a cocktail o bevande per conferire loro un sapore unico.

Il processo di produzione dello sciroppo di abete rosso è relativamente semplice, ma non facile e veloce. Innanzitutto, gli aghi di abete rosso vengono raccolti dall’albero. Solo gli aghi nuovi sono adatti. La lunghezza degli aghi non deve superare i 7 centimetri.

Alcune persone non lavano gli aghi prima della cottura, per mantenere il loro sapore. In questo caso i rametti puliti dovrebbero essere raccolti da alberi che crescono lontano dalle strade. Altrimenti, è necessario lavare accuratamente gli aghi. Poi si fanno bollire in acqua per diverse ore, finché il liquido non si riduce a una consistenza sciropposa.

Esistono molte varianti della ricetta dello sciroppo di abete rosso e alcuni preferiscono aggiungere aromi come cannella, chiodi di garofano o zenzero. Altri scelgono di utilizzare diversi tipi di dolcificanti, come il miele o lo zucchero. Oggi vi propongo di cucinare un tradizionale sciroppo di abete rosso con lo zucchero.

Ingredienti per un barattolo da 500 ml:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aghi di abete rosso – 500 g

Zucchero – 300 g

Acqua – 900 ml

Preparazione:

Raccogliete i rametti di abete rosso appena germogliati. Staccate solo gli aghi. Siate pazienti, a me ci sono volute ore; ho guardato un film e ho cercato di godermi questo noioso processo. Lavate gli aghi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete gli aghi di abete rosso ben pressati in una pentola da un litro, versate l’acqua, portate a ebollizione e fate cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo 30 minuti, togliete la pentola dal fuoco e lasciate raffreddare per circa 15 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Filtrate il liquido attraverso un colino a maglie fini o una stamigna, premendo bene per estrarre quanto più liquido possibile.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate nuovamente il liquido nella pentola e aggiungere lo zucchero, mescolando finché non si scioglie completamente.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Rimettete la pentola sul fuoco e portate il composto a ebollizione, quindi riducete la fiamma e lasciate sobbollire per circa un’ora e mezzo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Al termine della cottura, il composto acquisterà una bella tonalità rosa.

Attenzione: più a lungo lo sciroppo viene cotto, più ricco sarà il colore.

Versate lo sciroppo in barattoli puliti e sterilizzati e lasciatelo raffreddare completamente prima di chiuderlo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Godetevi il vostro sciroppo di abete rosso fatto in casa!

LEGGI ANCHE: Marmellata d’autore, le ricette di cinque grandi scrittori

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale