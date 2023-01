La ricetta vegana della famosa caramella sovietica “Belochka”

In URSS questi deliziosi bon bon accompagnavano immancabilmente le Feste di Capodanno. Oggi vi proponiamo una ricetta golosa adatta a tutti

Le caramelle conosciute in Russia come “Belochka” (Scoiattolino) godevano di grande popolarità ed erano molto amate dai bambini sovietici. La caramella è facilmente riconoscibile per il suo involucro con un buffo scoiattolo dipinto che tiene una noce tra le zampe.

Il “padre” di questo dolcetto è stato Grigorij Borman, un pasticcere dell'epoca imperiale. La prima caramella di questo tipo prodotta in serie apparve all'inizio degli anni '40 e fu realizzata dalla fabbrica di dolci Krupskaja di Leningrado.

Oggi vi propongo di preparare a casa questi deliziosi bon bon, che vengono ricordati con affetto da tutti coloro che hanno trascorso l’infanzia in URSS. La mia versione, però, è un po' diversa dalla ricetta classica: non contiene zucchero né additivi; inoltre può essere preparata molto velocemente.

Queste caramelle sono composte da pochi ingredienti, tra cui farina d'avena, nocciole, grano saraceno e uvetta. La ricetta è adatta anche ai vegani.

Alla fine, ricopro questi dolcetti con del cioccolato fondente. Ma per una versione più sana, potete spolverare un po’ di cacao o lasciarli senza copertura.

Ingredienti per 22 pezzi:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Farina d'avena - 1 tazza o 250 gr

Nocciole - ⅔ di tazza o 175 gr

Uvetta scura - ⅔ di tazza o 175 gr

Olio di cocco - 1-2 cucchiai

Grano saraceno - 1-2 cucchiai

Miele o sciroppo d'acero - 1 cucchiaino (facoltativo)

Cioccolato - 100 gr (facoltativo)

Preparazione:

Macinate la farina d'avena fino a raggiungere la consistenza di una farina.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete in ammollo l'uvetta in acqua tiepida per 20 minuti, quindi scolatela.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mescolate la farina d'avena, le noci e macinate il tutto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete l'uvetta e macinate di nuovo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versate olio, miele o sciroppo; impastate con le mani fino a ottenere una massa densa e flessibile.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Il grano saraceno viene aggiunto per dare la stessa croccantezza delle leggendarie caramelle. Se non avete del grano saraceno a portata di mano, non c'è nessun problema: sarà delizioso anche senza.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Formate le caramelle e mettetele nel congelatore.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sciogliete il cioccolato e ricoprite le caramelle.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Infine, riponetele in freezer fino a quando il cioccolato non sarà completamente solidificato. Le nostre caramelle “Belochka” sono pronte! Servitele con una tazza di tè.

Olga Brovkina Olga Brovkina

LEGGI ANCHE: Caramelle, mon amour: i migliori bonbon russi secondo voi lettori

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale