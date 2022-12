Provate a fare la smokva di mele, il dolce del Medioevo russo

La “smokva” è un’antica specialità russa, oggi quasi dimenticata, ma molto popolare in epoca medievale, quando era conosciuta soprattutto come “marmellata secca”. Anticamente in Russia non esistevano addensanti né gelatina, perciò molti dolci venivano preparati esclusivamente con i “doni” di Madre Natura: frutta, bacche e miele.

Il fico, o come veniva anticamente chiamato in russo “smokva”, è anche il nome di un dolce simile alla pastila. La consistenza della smokva, tuttavia, è più dura e il colore è più scuro di quello della pastila. Inoltre, non contiene uova. La smokva viene preparata con frutta ad alto contenuto di pectina come mele, mele cotogne, prugne e sorbo.

Il nome “smokva” non è nato per caso: in precedenza, questo era il nome del frutto del fico, che veniva importato come una delizia esotica. Era piuttosto costoso, quindi gli chef hanno cercato di creare qualcosa di proprio, simile a un frutto di fantasia. Alla fine, la sperimentazione in cucina ha portato alla nascita di un dolce fatto con la purea di frutta essiccata al sole: questa specie di canditi furono chiamati “smokva” in russo.

La ricetta di questa prelibatezza è stata conservata e tramandata da diverse generazioni di casalinghe e ora possiamo gustarla anche noi. Siete pronti? Indossate il grembiule, accendete una buona musica per farvi compagnia e mettiamoci ai fornelli!

Ingredienti (per 8 porzioni):

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mele - 1 kg

Zucchero - 800 gr

Acqua - 1 tazza

Facoltativo: frutti di bosco - 200 gr

Preparazione:

Il primo passo è ottenere la purea di frutta e di frutti di bosco (se decidete di usarli). Lavate e asciugate le mele; sbucciatele, togliete i semi e tagliatele a pezzi grandi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete 2 mele tagliate a fette in una casseruola, aggiungete l’acqua e cuocete finché le mele non si ammorbidiscono completamente. Ci vorranno circa 20-25 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Con un frullatore, frullate la massa fino a ottenere una purea; potete utilizzare anche un setaccio.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete lo zucchero alla purea e rimettete la casseruola sul fuoco. Dovrete far bollire la purea con lo zucchero a fuoco basso fino a quando non sarà completamente densa. La smokva di mele si separerà facilmente dal fondo e dai lati della casseruola. Questo processo può richiedere fino a 40-50 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ricoprite la teglia con carta da forno e stendete la massa ottenuta. Quindi, livellatela fino a ottenere uno strato sottile di 2-3 mm di spessore.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Asciugate la smokva in forno a 70-90°C finché non inizia a separarsi dalla carta.. Per le prime due ore, tenete la porta del forno chiusa; poi, per altre 8-10 ore, asciugate la smokva con la porta socchiusa. Per risparmiare energia, è possibile essiccare leggermente lo smokva in forno per 3-4 ore e poi farla asciugare a temperatura ambiente per due o tre giorni.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo l'essiccazione, arrotolate lo smokva formando un rotolo e tagliatelo a strisce. Io con le strisce ottenute ho creato delle dolci roselline. Belle ma soprattutto buone!

Olga Brovkina Olga Brovkina

LEGGI ANCHE: Ecco la ricetta del delizioso "croissant" sovietico ripieno di marmellata

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale