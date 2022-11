L'insalata del passeggero, il gustoso spuntino dei viaggi in treno ai tempi dell’URSS (RICETTA)

Il sapore di questo piatto è come una madeleine proustiana: ricorda i viaggi sui treni sovietici a lunga percorrenza. Veniva infatti servito nei vagoni ristoranti e nelle stazioni. Ecco a voi la ricetta

In epoca sovietica si apprezzavano molto le proprietà nutritive del fegato, per questo nei menu delle mense e dei ristoranti c’erano diversi piatti con questo ingrediente: fegato in sugo, cuori di pollo con cipolle, zuppa di frattaglie, frittelle di fegato, insaccati di fegato e paté…

Una delle ricette più famose era la cosiddetta “insalata del passeggero” (Passazhirskij salat). Secondo molti anziani, questa insalata veniva servita nei vagoni ristorante dei treni a lunga percorrenza e nelle stazioni: da qui il nome “passazhir”, del passeggero. Gli ingredienti venivano ovviamente cotti, in modo da poter conservare più a lungo l’insalata.

Il fegato viene tagliato a julienne, le cipolle fritte servono per conferire maggior tenerezza al piatto, mentre le carote conferiscono ulteriore dolcezza e un aspetto festoso. I cetrioli salati o sottaceto servono per aggiungere croccantezza e freschezza. Il tradizionale condimento sovietico a base di maionese, combinato con gli ingredienti tagliati a fette, dava un tocco di piccantezza e asprezza in più. Il risultato è un’insalata sostanziosa, sana e deliziosa.

Non posso dire che questa insalata fosse molto popolare e venisse preparata spesso, ma alcune famiglie la preparavano anche a casa, dopo averla provata durante un lungo viaggio.

Avendola cucinata a casa, posso dire con certezza che è un modo meraviglioso e semplice di preparare il fegato. L'Insalata del Passeggero ha solo quattro ingredienti principali, è economica e saporita. Io ho aggiunto anche un po' di senape e di erbette fresche.

Questa insalata farà un figurone sulla tavola delle feste, ma può essere preparata anche come spuntino sostanzioso per un viaggio o un pic nic.

Ingredienti (3-4 porzioni):

Fegato di manzo - 250 gr

Cipolla - 2 grandi

Carote - 1 grande

Sottaceti - 150-200 gr

Maionese - 2 cucchiai

Olio di girasole + burro per friggere il fegato

Olio di girasole per friggere cipolle e carote

Sale fino a piacere

Pepe q.b.

Foglia di alloro - 1

Erbe aromatiche - un mazzetto

Preparazione:

Tagliate il fegato di manzo a pezzi grossi e friggetelo in una miscela di burro e olio di girasole. Friggete il fegato di manzo per 20 minuti, a seconda delle dimensioni dei pezzi; dovranno risultare morbidi ma non sanguinanti. Condite con sale e pepe a piacere.

Mettete i pezzi di carne su un piatto a raffreddare.

Nella stessa padella, soffriggete la cipolla e le carote tagliate a julienne, fino a renderle morbide. Condite con sale, pepe e alloro a piacere. Io ho affettato le carote a mano in modo che i pezzi mantenessero la loro forma e fossero della stessa dimensione degli altri ingredienti.

Tagliate il fegato a julienne.

Unite il fegato, il composto di cipolle e carote e i cetrioli in una ciotola.

Condite con la maionese.

Servite con erbette fresche.

Buon appetito!

