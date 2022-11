Makaronnik, la ricetta russa della pasta al forno

Fino alla fine del XIX secolo, la pasta (o "makarony") veniva cucinata raramente in Russia, per un semplice motivo: era relativamente costosa per via dell’elevato prezzo della farina. Inoltre, il processo di produzione era lungo. Per questo, all'epoca la pasta era considerata una vera prelibatezza.

La situazione è cambiata nel XX secolo, quando si è cominciato a produrre la pasta in grandi quantità, rendendola accessibile a tutti. Tuttavia, i "makarony" non fecero in tempo a ottenere molta popolarità per via dello scoppio della Rivoluzione del 1917 e della Prima Guerra Mondiale. E così le fabbriche caddero in declino.

La pasta cominciò a essere molto richiesta durante la Seconda Guerra Mondiale come prodotto semilavorato e veniva condita con stufati ("tushenka"), pesce in scatola e piselli.

La pasta alla marinara, o makarony po-flotski (qui la ricetta), divenne uno dei piatti preferiti dai marinai della Marina russa. Dopo la guerra, questa ricetta si diffuse in tutto il Paese con il ritorno degli uomini dal fronte.

Il ricettario sovietico (edizione del 1952) contiene diverse ricette di pasta e include 3 tipi di “makaronnik” o “lapshevnik” (“lapsha” significa “tagliatelle” in russo).

Il makaronnik al forno con latte e uova sembra essere una delle prime versioni di questo piatto in Russia. Oggi cucineremo il makaronnik con la carne, che può essere servito in casseruola o come torta salata delle feste.

Ingredienti (per 6 porzioni):

Carne macinata - 700 gr

Pasta - 400 gr

Pomodorini - 500 gr

Panna 10-20% - 200 ml

Formaggio stagionato - 150 gr

Formaggio fuso - 250 gr

Uova - 3 pezzi

Burro - 30 gr

Sale - q.b.

Pepe nero - q.b.

Prezzemolo - 1 mazzetto

Cipolla - 1 pezzo

Aglio - 3 pezzi

Olio vegetale (un po' per friggere la carne macinata e per ungere lo stampo)

Preparazione:

Tritate finemente la cipolla.

Spremete l'aglio e tritate finemente il prezzemolo.

Soffriggete la carne macinata con la cipolla tritata in una piccola quantità di olio vegetale finché non è pronta.

Aggiungete aglio, prezzemolo, sale e pepe alla carne macinata. Mescolate bene.

Immergete i pomodorini in acqua bollente per un minuto, poi metteteli in acqua fredda e sbucciateli immediatamente; tagliate ogni pomodoro in 4-6 fette. Trasferiteli nella carne macinata, aggiungete circa 50 gr di acqua, chiudete il coperchio e cuocete a fuoco lento la carne macinata con i pomodori fino a quando l'umidità non sarà completamente evaporata e i pomodorini diventeranno purea.

Spegnete il fuoco, aggiungete 2 albumi alla padella e mescolate bene la carne macinata. Mettete da parte la padella.

Lessate la pasta in acqua salata fino a metà cottura. Aggiungete il burro e mescolate.

Grattugiate il formaggio stagionato.

Portate a ebollizione la panna e abbassate il fuoco al minimo, aggiungete un cucchiaio di formaggio fuso e scioglietelo nella panna. Procedete allo stesso modo con tutto il formaggio fuso. Lasciate raffreddare il composto di formaggio e crema a temperatura ambiente.

Aggiungete l'uovo e i 2 tuorli rimanenti al composto di formaggio e mescolate con una frusta.

Ungete uno stampo da forno profondo con una piccola quantità di olio vegetale e versatevi metà della pasta.

Cospargete la pasta con la maggior parte del formaggio grattugiato e appiattite bene il formaggio con la mano o un cucchiaio.

Aggiungete tutta la carne macinata, livellandola bene con un cucchiaio.

Distribuite il resto della pasta sulla carne macinata; premete bene. Se si desidera una crosta più croccante, potete aggiungere del pangrattato.

Versate il composto di formaggio e crema.

Cospargete il formaggio rimanente.

Mettete lo stampo in forno preriscaldato a 200° C per 30 minuti.

Quindi spegnete il forno, aprite leggermente lo sportello e lasciate riposare per altri 20 minuti. Il vostro makaronnik è pronto. Buon appetito!

