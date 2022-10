Stufato di alce con patate: provate il piatto preferito da Brezhnev (RICETTA)

È risaputo che il leader sovietico Leonid Brezhnev (1906-1982) andava pazzo per lo stufato di alce. Secondo varie testimonianze, negli anni Sessanta e Settanta Brezhnev visitava quasi ogni settimana la riserva di caccia Zavidovskij (a 130 km da Mosca). All’epoca, il luogo era una tenuta chiusa e protetta. A Brezhnev piaceva cacciare, intrattenere gli ospiti e offrire loro vari piatti esotici. Una delle sue ricette preferite era lo stufato di alce con patate.

Oggi l’alce rimane popolare tra i cacciatori russi grazie al gran numero di foreste del Paese. È un animale piuttosto grande, la cui altezza può raggiungere i due metri e il peso i 400-500 kg.

Se vi piace mantenervi sani e in forma, allora la carne di alce può sostituire il solito petto di pollo magro con grano saraceno. I medici lodano i benefici della carne di alce: basso livello di grassi, completa assenza di carboidrati e grande contenuto di proteine. Questa carne si distingue per il gran numero di vitamine (E, PP, gruppo B), acidi grassi polinsaturi, micro e macroelementi.

La carne di alce ha un sapore e un gusto unici e non richiede ricette complicate. Allo stesso tempo, la carne di alce maschio è dura, quindi richiede una macerazione di diverse ore. Si può usare semplicemente acqua o una marinata leggera a base di una soluzione debole di aceto o succo di limone. La carne dell’alce femmina è molto più morbida, quindi può essere messa in ammollo per meno tempo o addirittura cucinata senza ammollo preliminare.

Per migliorare il sapore della carne d’alce, prima di metterla in una grande pentola di cottura è necessario soffriggerla fino a doratura. Poi, va stufata a lungo insieme a verdure e condimenti.

Esiste una versione più ricca di questa ricetta, adatta per le feste. La base (carne e patate) è la stessa, ma bisogna aggiungere carote, albicocche secche e mele tagliate a pezzi grandi. Potete provare anche questa versione. Oggi prepareremo il nostro stufato di alce con patate, cipolle e carote.

Ingredienti per 8 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Carne di alce (filetto) – 1 kg

Patate – 1 kg

Cipolla – 3-4

Carota – 1

Aglio – 4-5 spicchi

Spezie per la carne – a piacere

Sale e pepe – a piacere

Preparazione:

Pulite accuratamente la carne di alce da eventuali pellicole e tendini; quindi tagliatela in pezzi grandi, cospargendola con un po’ di sale.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Soffriggete la carne nel burro con l’aggiunta di olio di semi fino a ottenere la caratteristica crosticina marrone. La carne deve essere messa in una padella molto calda in olio sfrigolante e fritta a fuoco massimo per trattenere il più possibile i succhi. La carne non deve essere cotta completamente. Se la si espone troppo al calore o se si riduce l’intensità della fiamma, il succo fuoriesce e la carne diventa dura. Togliete poi la carne dalla padella di cottura.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tagliate le patate a pezzi grandi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Successivamente, friggete le patate nello stesso olio in cui è stata cotta la carne.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tagliate le cipolle a cubetti, l’aglio a fette e le carote a cerchi.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dopo che le patate avranno assunto un bel colore dorato, toglietele dalla padella e iniziate a mettere gli ingredienti in pentola, o meglio, come facevano a Zavidovo, in un grande calderone, strato per strato.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Prima di tutto, disponete un terzo della cipolla, poi sopra tutte le patate, che vengono cosparse con un po’ di sale. Quindi, sulle patate mettete il secondo terzo della cipolla, l’aglio, le carote, il pepe nero e le spezie. È il momento della carne di alce, che viene ricoperta con la cipolla rimanente, l’aglio, altro pepe e spezie.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Riempite la pentola di acqua bollente o di brodo di carne per un terzo e mettetela in forno preriscaldato a 200°C per circa un’ora e mezza. Se si sa che l’alce è vecchio o che la carne non è stata messa a bagno abbastanza a lungo, il tempo di cottura deve essere leggermente aumentato.

Olga Brovkina Olga Brovkina

La carne di alce risulta molto succosa. E le patate sono il contorno migliore per accompagnare questo piatto delizioso e insolito. Buon appetito!

Olga Brovkina Olga Brovkina

LEGGI ANCHE: La caccia all’orso in Russia: come è cambiata nel corso dei secoli

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale