Primorskaja soljanka, la zuppa con carne, alghe e calamari servita sulla costa russa del Pacifico

Ecco a voi la versione di mare della famosa zuppa russa, così come viene preparata nell’Estremo oriente

Uno dei piatti più popolari della cucina russa è una sostanziosa zuppa chiamata “soljanka”. Questo piatto nazionale, tuttavia, può variare da regione a regione. Ad esempio, nelle regioni centrali del Paese la soljanka è composta da diversi tipi di carne, oltre a patate, cavoli, carote e altre verdure che vengono cotte in una grande pentola con un brodo di carne, oltre a un mix di olio di oliva, olio di girasole e burro.

La ricetta sopra citata è la variante classica della soljanka, ma ne esiste una versione meno conosciuta, spesso preparata sulla costa russa del Pacifico. Questo tipo di soljanka si chiama “soljanka di mare” (o “Primorskaja soljanka”) e viene fatta con frutti di mare, alghe e calamari.

In generale, i frutti di mare sono ricchi di sostanze nutritive come proteine, vitamine, minerali e acidi grassi omega-3.

Oggi vi presento la versione “veloce” di questo delizioso piatto, che richiede solo 40 minuti di preparazione. Proviamo?

Ingredienti per due porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Carne o salsicce - 80 gr

Calamari del Pacifico - 200 gr

Sottaceti - 70 gr (1 pz)

Carota - 70 gr (1 pz)

Cipolla - 50 gr - (1 testa)

Alghe in scatola - 50-70 gr

Concentrato di pomodoro - 50 gr

Salsa di soia - 3 cucchiai

Aglio - 5 gr (1 spicchio)

Olio vegetale - 2,5 cucchiai

Patate - 70 gr (1-2 pezzi)

Limone - 60 gr (2 fette)

Acqua - 250 ml

Preparazione:

Fate bollire una patata intera con la buccia; sbucciatela una volta cotta.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Fate bollire un pentolino d’acqua e immergetevi i calamari per 5 secondi. Dopodiché, tirate fuori i calamari, togliete la pelle e le interiora; quindi tagliateli a pezzetti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pelate la carota e la cipolla e tagliatele a cubetti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tagliate l'aglio e il sottaceto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Friggete la carota, la cipolla e l'aglio in una padella profonda preriscaldata con olio vegetale fino a doratura.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete nella padella le alghe sciacquate sotto l’acqua corrente, i sottaceti, la carne, le patate e i calamari e friggete per 5-7 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete la salsa di soia, il concentrato di pomodoro e 250 ml di acqua.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Cuocete a fuoco lento per 15-20 minuti in una padella o in una casseruola.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Servite in un piatto fondo con una fetta di limone. Buon appetito!

Olga Brovkina Olga Brovkina

LEGGI ANCHE: Zuppe e insalate di maionese: sette piatti bizzarri che i russi mangiano a colazione

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale