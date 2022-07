Le angurie sotto sale, quella curiosa prelibatezza che prendeva per la gola lo zar Aleksej (RICETTA)

Quest’estate lasciatevi stupire da questa ricetta originale e gustosa. In alcune regioni della Russia, è un piatto molto diffuso e apprezzato

Per volere dello zar Aleksej Mikhailovich Romanov, a partire dalla metà del XVI secolo la corte reale di Mosca iniziò a essere rifornita di cocomeri. Dopo aver assaggiato per la prima volta un’anguria, ordinò di piantare campi di cocomeri ad Astrakhan, nel sud della Russia. Alla fine del XVII secolo i cocomeri cominciarono a essere coltivati nelle serre del Cremlino e, in seguito, anche nei dintorni di San Pietroburgo, nonostante il clima rigido.

Come tutte le novità gastronomiche, in un primo momento le angurie furono percepite in modo ambiguo dalla società. All'inizio la Chiesa le associava a teste mozzate e ne proibiva il consumo crudo (ne abbiamo parlato anche qui), pertanto, venivano bollite e salate.

Ci sono molti modi per metterle in salamoia. Le angurie vengono salate in barattoli o botti di legno, intere o a fette, con l’aggiunta di aceto o acido citrico.

Per preparare correttamente l'anguria salata è necessario osservare alcuni accorgimenti: innanzitutto, scegliete quelle giuste; ciò significa che devono essere mature e sode, coltivate senza l’uso di pesticidi. I barattoli per la conserva devono essere sterilizzati prima dell'uso.

Come spezie, si utilizzano tradizionalmente aglio, pepe, aneto e rafano. Non avendo a disposizione il rafano, io ho utilizzato delle profumate foglie di ribes nero.

Potete servire l'anguria sottaceto insieme al resto dei prodotti sottaceto, come accompagnamento a un altro piatto o come antipasto.

Vi abbiamo messo curiosità? E allora, correte a prepararla! Sarà una gustosa sorpresa!

Ingredienti per vasetti da 1,5 litri e 0,8 litri:

Anguria (piccola) - 1 pezzo

Acqua - 1,5 l

Sale - 1 cucchiaio

Miele - 3 cucchiai

Aceto - 1 cucchiaio

Foglie di alloro - 2 pezzi

Ciuffo di aneto - 2 pezzi

Pepe nero - 2-3 grani

Foglie di ribes nero aromatico - 3-5 foglie

Preparazione:

Sterilizzate i vasetti: io li ho fatti bollire in acqua. Prima di sterilizzarli, controllate che siano adatti alla conserva di alimenti.

Asciugate i vasetti con un asciugamano.

Tagliate l'anguria a fette piccole in modo che possano entrare nei vasetti.

Sul fondo di ogni vasetto sistemate il condimento.

Quindi infilate le fette di anguria nei barattoli.

Fate bollire l'acqua, versatela nei vasetti, coprite con un coperchio e lasciate riposare per 15-20 minuti. Rimettete l'acqua nella pentola, fatela bollire e versatela di nuovo sui cocomeri, lasciando riposare per 15-20 minuti.

Togliete di nuovo l'acqua, riscaldate fino a ebollizione, aggiungete il miele, il sale e l'aceto.

Versate la salamoia bollente sulle angurie e chiudete i barattoli.

Capovolgete i barattoli e avvolgeteli per farli raffreddare lentamente.

Se si seguono tutti questi accorgimenti, i barattoli possono essere lasciati fuori dal frigorifero per oltre un mese e non esploderanno. Ma potete anche provare i cocomeri sott'aceto dopo qualche giorno dalla loro preparazione. Buon appetito!

