Medovik quaresimale: la versione vegana della famosa torta al miele russa (RICETTA)

Poche persone, nemmeno i golosi più irriducibili, potrebbero indovinare che in questo dolce non ci sono latticini né uova…

Nella cultura slava ortodossa, la Quaresima è un periodo di sette settimane prima della Pasqua; durante questo periodo i cristiani russi tradizionalmente non mangiano carne, latticini né prodotti di origine animale. Mia madre è l'unica nella nostra famiglia a rispettare la Quaresima ogni anno, perciò è per me una fonte di ispirazione per preparare piatti legati alla cucina quaresimale. Inoltre, il suo compleanno cade proprio nel periodo della Quaresima, perciò quest'anno ho deciso di regalarle una torta fantastica… ma in versione quaresimale.

Il tradizionale medovik - torta al miele - è fatto con un impasto gustoso a base di burro e uova. L'iconica crema del medovik invece viene fatta con panna acida, ma tutti questi ingredienti possono essere sostituiti con delle alternative vegetali.

Il risultato è così sorprendentemente buono che vi verrà voglia di prepararla anche al di là della Quaresima!

Ingredienti per dieci porzioni:

Viktoria Drej Viktoria Drej

Per l’impasto:

Farina - 350 gr (+ 20 gr se necessario)

Miele naturale o vegano - 110 gr

Zucchero - 50 gr

Olio vegetale insapore - 80 ml

Latte vegetale o acqua - 50 ml

Bicarbonato di sodio - 1 cucchiaino

Sale - un pizzico

Per la crema:

Succo d'arancia appena spremuto - 450 ml

Latte vegetale (opzionale) - 50 ml

Semolino - 50 gr

Zucchero - 50 gr

Sale - 1 pizzico

Preparazione:

Iniziate dalla crema per avere abbastanza tempo per farla raffreddare. In una pentola, mescolate il succo d'arancia appena spremuto, il latte vegetale (opzionale, ma vi permetterà di ottenere un composto più cremoso), lo zucchero, il sale e portate a ebollizione a fuoco medio. Ho provato a cucinare questa crema esclusivamente con il succo d'arancia ed è venuta altrettanto deliziosa. In questo caso, vi basterà usare 500 ml di succo appena spremuto.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Aggiungete delicatamente il semolino nel succo bollente, cucchiaino dopo cucchiaino. Fate sobbollire il composto per 2-4 minuti fino a quando si addensa, mescolando costantemente con una frusta a mano.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Mettete il budino all'arancia appena ottenuto in una ciotola, copritelo con della pellicola da cucina e lasciatelo in frigorifero fino a quando si raffredda completamente.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Nel frattempo, cuocete gli strati per la torta: in una ciotola resistente al calore, mescolate acqua, miele, zucchero, sale e mettete il tutto a bagnomaria. Mescolate con una frusta a mano fino a quando la miscela si scalda e i granelli di zucchero si sciolgono.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Successivamente, aggiungete il bicarbonato di sodio, mescolando bene il composto: noterete come si schiarisce e diventa spumoso in pochi secondi.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Togliete la ciotola dal bagnomaria, aggiungete l'olio, mescolate di nuovo e mettete il composto da parte per 5-10 minuti per lasciarlo raffreddare un po’.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Successivamente, aggiungete un po’ alla volta la farina setacciata e mescolate fino a ottenere un impasto morbido e consistente. Potreste aver bisogno di aggiungere o togliere un po’ farina (dipende dalla farina utilizzata).

Viktoria Drej Viktoria Drej

Coprite l’impasto con la pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero per 15 minuti. Dopo di che, dividetelo in 7 parti uguali (per ottenere una torta di 18-20 cm) e formate delle palline. Nel frattempo, preriscaldate il forno a 180°C.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Iniziate a stendere i pezzi di pasta uno per uno: io lo faccio direttamente su un foglio di carta da forno. Stendeteli abbastanza sottilmente e bucherellate la superficie con una forchetta.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Ora trasferite uno strato su una teglia e cuocetelo in forno per 3,5-4 minuti. Quando sarà cotto e leggermente dorato, tagliate subito i bordi con un anello da cottura (fatelo quando lo strato è ancora caldo e morbido). Ma attenzione: conservate i bordi! Ci serviranno più tardi per la decorazione. Ripetete l'intero processo con tutti gli strati: io di solito arrotolo lo strato successivo mentre un altro è in forno.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Mentre gli strati si raffreddano, tornate di nuovo alla crema: a questo punto dovrebbe essere fredda. Montatela con un mixer per 5-8 minuti fino a quando non diventa bianca e ariosa.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Lasciate la crema in frigo per 20 minuti; a questo punto siete pronti per assemblare la torta. Usate un anello di cottura in modo che la torta non perda la sua forma durante l'assemblaggio. Iniziate con uno strato di pasta, spalmatelo con 2-3 cucchiai di crema, coprite con un altro strato e ripetete l'intero processo fino ad esaurire gli strati. Conservate 2 cucchiai di crema da usare più tardi per i bordi.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Lasciate la torta assemblata a temperatura ambiente per mezz'ora, poi mettetela in frigorifero per altri 30 minuti per farla rapprendere. Quindi, togliete delicatamente la torta dall'anello di cottura e spalmate i bordi con la crema rimanente.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Ricordate i nostri ritagli di pasta? Ora tritateli finemente con un robot da cucina e cospargeteli generosamente sulla superficie della torta.

Viktoria Drej Viktoria Drej

Lasciate il medovik in frigorifero per almeno 3 ore, meglio se per tutta la notte: questo è un passaggio importante affinché gli strati si impregnino bene della crema. Priyatnogo appetita!

Viktoria Drej Viktoria Drej

