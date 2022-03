I teterki, i biscotti russi di primavera simbolo del sole

Nelle regioni settentrionali della Russia vengono regalati ancora oggi nel giorno dell'equinozio di primavera. Vi presentiamo la ricetta, adatta anche per i vegani

I teterki sono dei biscotti cerimoniali che vengono preparati nelle regioni settentrionali della Russia, ad esempio nella zona di Arkhangelsk, per l'equinozio di primavera. Probabilmente il nome teterka deriva dalla parola “teterev”, gallo cedrone: questi volatili iniziano a tubare all'inizio della primavera, lasciando curiosi disegni sulla neve mentre danzano con le loro zampette.

Il significato principale dei teterki è quello di richiamare gli uccelli, e con essi, anche l’arrivo della primavera. Ecco perché la forma ornamentale di questi biscotti è così importante! Tutti i teterki fanno riferimento al simbolo principale del risveglio della natura: il sole. Sono fatti da sottili cordoncini intrecciati in senso orario, che richiamano per l’appunto la forma del sole.

È curioso notare come la storia abbia influenzato la forma di questo antico biscotto, che originariamente ha radici pagane; i simboli più comuni infatti sono i cavalli, ma anche i fiori e le spirali. L’influenza ortodossa ha introdotto il simbolo della croce nell'ornamento; durante il periodo sovietico, poi, sono apparse le stelle a cinque punte.

Tradizionalmente, i teterki sono fatti di farina di segale e acqua, ma ci sono altre varianti che prevedono l'aggiunta di semi di papavero o di lino. Per i teterki dolci si usano uova e miele. Venivano cotti sulla parte inferiore del forno, adagiati su dei ramoscelli di abete rosso per farli diventare croccanti. Di solito, venivano fatti la sera e lasciati congelare durante la notte.

Poi, nella festa dell'equinozio di primavera, venivano regalati ad amici e parenti. In molte famiglie delle regioni settentrionali, questa tradizione è viva ancora oggi.

Questi biscotti sono un buon modo per passare il tempo con i vostri bambini e stimolare la loro creatività e immaginazione. Divertenti da preparare e deliziosi da sgranocchiare!

Ingredienti (8 biscotti, 4 porzioni):

Farina di segale - 300 gr

Acqua - 150 ml

Olio di girasole - 2 cucchiai

Sale - ½ cucchiaino

Sciroppo dolce (o miele per la versione non vegana) - 2 cucchiai

Olio di semi di lino - 3 cucchiai

Procedimento:

Mescolate tutti gli ingredienti con un mixer, utilizzando la lama a coltello.

Arrotolate l’impasto ottenuto e formate una palla; copritelo con della pellicola trasparente da cucina e lasciatelo riposare per un’ora (o più): questo servirà per rendere l'impasto più elastico.

Dividete l'impasto in 8 parti uguali; man mano che lavorate ogni singolo biscotto, mettete il resto dell’impasto in un sacchetto per evitare che si secchi.

Formate dei cordoncini di impasto stretti e lunghi, con un diametro non superiore a 0,5 mm. Lavorate l’impasto velocemente per evitare che si secchi e si rompa.

Date a ogni cordoncino una forma a piacere, prendendo ispirazione dalle nostre foto; a questo punto disponete i biscotti sulla teglia. Quando tutti i biscotti saranno pronti, metteteli in frigo per un paio di ore.

Cuoceteli in forno per circa 15-18 minuti a 160°C. Spennellate i vostri teterki con dell’olio di lino.

Ora potete godervi questi croccanti biscotti vegani!

