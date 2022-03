Bliny alla birra con marmellata pronta in cinque minuti: la ricetta per festeggiare la Maslenitsa

Seguite Russia Beyond su Telegram! Per ricevere i nostri articoli, i video e le fotogallery direttamente sul vostro telefonino, registratevi gratuitamente qui: https://t.me/russiabeyond_it

La Maslenitsa è sinonimo di “bliny”. Il carnevale russo, durante il quale si celebra l’arrivo della primavera, è l’occasione giusta per sfornare una montagna di frittelle, come vuole la tradizione. Avete mai assaggiato i bliny alla birra? Vi suggerisco di provare questa ricetta! La birra non filtrata agisce infatti come un fermento: arricchisce la consistenza dei bliny dando loro quel caratteristico retrogusto di lievito.

Si tratta di una ricetta con un tocco moderno, alternativo, rispetto a quella tradizionale. L'uso della birra al posto del lievito velocizza il processo di cottura perché non è necessario aspettare che il lievito si attivi.

Il ripieno dipende da voi e dai vostri gusti: questi bliny si sposano perfettamente con ripieni salati e dolci. Oggi vi propongo la marmellata “in 5 minuti”, una confettura di frutta che viene preparata facendo bollire una piccola quantità di zucchero con della frutta surgelata (io ho scelto le ciliegie, ma potete utilizzare ciò che più vi piace). Proviamo?

Ingredienti per la pastella (16 bliny):

Birra non filtrata - 200 ml

Latte - 200 ml

Uova - 2

Farina - 130 gr

Olio vegetale - 4 cucchiai

Bicarbonato di sodio - ½ cucchiaio

Zucchero - 3 cucchiai

1 pizzico di sale

Ingredienti per la marmellata:

Ciliegie surgelate - 300 gr

Zucchero - 70 gr

Preparazione:

In una ciotola sbattete le uova con lo zucchero.

Aggiungete il latte caldo e la birra, mescolate bene.

Quindi aggiungete il sale e il bicarbonato mescolati con la farina. Io preferisco aggiungere tutto in una sola volta e sbattere fino a ottenere una consistenza liscia e senza grumi. Potete sbattere a mano con una frusta o usare il mixer.

Aggiungete l'olio vegetale, mescolate nuovamente e lasciate riposare per 15 minuti.

Nel frattempo, in una pentola unite le ciliegie e lo zucchero, portate a ebollizione e cuocete a fuoco alto per 5 minuti.

La miscela dovrebbe iniziare a bollire e ad addensarsi, diventando simile a una marmellata. Prima di servirla, lasciatela raffreddare. Durante il raffreddamento si addenserà ulteriormente.

Torniamo ai bliny: scaldate una padella anti-aderente a fuoco medio-alto e iniziate a cuocere i bliny, per un paio di minuti su ogni lato.

Durante la cottura del primo bliny, capirete subito se la pastella ha la consistenza giusta; se invece vi sembra troppo spessa o troppo liquida, vi basterà aggiungere un altro cucchiaio di latte o farina, a seconda della consistenza.

Cucinate tutti i bliny; con questa quantità di ingredienti, io ne ho ottenuti 16.

Servite i bliny caldi o freddi con la marmellata e altri condimenti a piacere e una bella tazza di tè nero. Buon appetito!

