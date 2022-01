Botlikh, la torta che arriva dal Daghestan per addolcire i lunghi viaggi (RICETTA)

La sua capacità di conservarsi a lungo e il suo gusto intenso anche da fredda l’hanno resa la torta perfetta da preparare prima di mettersi in viaggio. Ecco a voi la ricetta di questo dolce squisito a base di noci e albicocche secche

La torta Botlikh prende il nome da un villaggio del Daghestan, nel Caucaso del Nord, dove viene tradizionalmente preparata per i matrimoni e altre feste. Oggi la fama di questo dolce ha varcato i confini del Daghestan e può essere ordinato anche in molte caffetterie di Mosca.

È caratterizzato da vari strati di un impasto simile alla pasta frolla e da un ripieno di albicocche secche e noci.

Di solito la torta Botlikh veniva cotta prima di partire per un lungo viaggio perché ha la capacità di restare buona per diversi giorni.

Vi è già venuta l’acquolina in bocca? E allora mettiamoci al lavoro!

Ingredienti per 8 porzioni:

Julia Mulino Julia Mulino

Per l’impasto:

Farina - 450 gr

Zucchero semolato - 80 gr

Burro - 100 gr

Uovo - 1

Kefir - 100 ml

Panna acida - 100 gr

Bicarbonato di sodio - 1 cucchiaino

Tuorlo - 1 (per spennellare)

Per il ripieno:

Albicocche secche - 200 gr

Noci - 200 gr

Zucchero - 200 gr

Procedimento:

In una tazza, mescolate il bicarbonato di sodio con il kefir, che inizierà a schiumare a causa della reazione con il bicarbonato.

Julia Mulino Julia Mulino

Sbattete lo zucchero e l'uovo fino alla comparsa di una leggera schiuma; poi aggiungete la panna acida, il kefir e il burro fuso (e raffreddato).

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete la farina e impastate fino a ottenere un composto omogeneo ed elastico.

Julia Mulino Julia Mulino

Avvolgetelo in un foglio di pellicola trasparente e lasciatelo raffreddare per 6 ore (meglio se per tutta la notte).

Julia Mulino Julia Mulino

Una volta trascorso il tempo necessario, lavate le albicocche e immergetele in acqua calda per mezz’ora; asciugatele e tritatele con un frullatore fino a ottenere un composto liscio. Tritate le noci in piccoli pezzi.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete 100 grammi di zucchero alle albicocche e 100 grammi alle noci: a questo punto il ripieno è pronto.

Julia Mulino Julia Mulino

Riscaldate il forno a 210°C e dividete l'impasto in tre parti.

Julia Mulino Julia Mulino

Spolverate un po’ di farina sul piano di lavoro e stendete uno dei pezzi di pasta in modo da ottenere un disco leggermente più grande rispetto alla teglia (io ho usato una teglia da 24 cm). Adagiate il disco sul fondo della teglia piegando i bordi della pasta sul perimetro. Per evitare che si attacchi, potete ricoprire il fondo della teglia con della carta da forno.

Julia Mulino Julia Mulino

Versate all’interno della teglia, sopra l’impasto, uno strato di noci, mettendo da parte un po’ di noci (vi serviranno dopo).

Julia Mulino Julia Mulino

Sopra lo strato di noci stendete un altro disco di pasta delle stesse dimensioni della teglia.

Julia Mulino Julia Mulino

A questo punto spalmatevi sopra il ripieno di albicocche.

Julia Mulino Julia Mulino

Stendete l’ultimo disco per coprire la torta.

Julia Mulino Julia Mulino

Spennellate la superficie della torta con una miscela di tuorlo d’uovo e un cucchiaio di panna, quindi cospargete con le noci restanti.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete la torta per 35 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Potete servire la torta ancora calda…

Julia Mulino Julia Mulino

…oppure aspettare che si raffreddi e tagliarla in piccoli pezzi. Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino

LEGGI ANCHE: Torta Mokko, il dolce sovietico con caffè espresso: la ricetta







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale