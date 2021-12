Portiamo a tavola la “perlovka”, il porridge di orzo perlato cucinato alla russa

Il porridge d’orzo, chiamato “perlovka” in russo, viene preparato con i chicchi d’orzo interi e sbucciati. Il porridge d’orzo fu introdotto all’epoca di Pietro il Grande come razione di cibo per i soldati. E da allora si è guadagnato un “posto in prima fila” sulle tavole russe. Questo piatto viene servito ancora oggi nell’esercito, motivo per cui gli uomini spesso storcono la bocca al solo pensiero di dover mangiare ancora una volta la “perlovka”.

Il principale beneficio dell'orzo perlato è che contiene fosforo, essenziale per le ossa e i denti; l'orzo contiene quasi il doppio del fosforo rispetto agli altri cereali. In secondo luogo, ha molte più fibre del grano, quindi il contenuto proteico supera il valore nutrizionale delle proteine del grano, importante per gli atleti o per chiunque voglia perdere peso. In terzo luogo, l'orzo perlato contiene lisina (aminoacido), che aiuta a sviluppare il collagene che rende la pelle elastica e tesa, utile per combattere le rughe.

Oggi cucineremo la “perlovka” (porridge di orzo perlato) con alcuni ingredienti che rendono questo piatto leggero, sano e gustoso.

Ingredienti:

Orzo perlato - 300 gr

Cipolle - 2 pezzi

Carote - 2 pezzi

Funghi (bolliti) - 200 gr

Nocciole - 100 gr

Semi di zucca - 3 cucchiai

Olio vegetale - 60 ml

Sale, pepe - a piacere

Preparazione:

1 Mettete a bagno l'orzo perlato in acqua fredda per un’ora.

2 Tagliate le cipolle ad anelli.

3 Tagliate le carote a strisce.

4 Versare 60 gr di olio vegetale in una pirofila di ceramica o di vetro; versate le cipolle e le carote e fatele cuocere per 10 minuti coperte con un coperchio in un forno ben riscaldato.

5 Quindi aggiungete uno strato di orzo perlato, le noci e i semi di zucca, e infine un altro strato di orzo perlato.

6 Versate con cura l'acqua appena sopra il livello dell'orzo, salate e pepate; chiudete il coperchio e cuocete in forno per 1,5 ore.

7 Tritate e fate bollire i funghi, o friggeteli, come ho fatto io, in una padella finché non si ammorbidiscono e diventano di colore scuro.

8 Appena 15 minuti prima della fine della cottura, aggiungete i funghi bolliti (o fritti); mescolate e lasciate in forno a cuocere per altri 15 minuti. Dopodiché, condite con olio vegetale, aneto o prezzemolo a piacere.

